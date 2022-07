Gode tider i opposisjon

Jeg ser det er mange som uffer og jamrer seg over regjeringen om dagen fordi de mener den gjør alt for lite med tanke på strømkrisen som har rammet landet.

Vi nordmenn har en lei tendens til ikke å se skogen for bare trær. Hele Europa er rammet av en strømkrise der strømprisene stadig når nye høyder. I Norge er man tross alt så heldig å ha en regjering som hjelper husholdningene med å håndtere de rekordhøye strømprisene.

Kritikken vil ingen ende ta, og mye vil ha mer. Nå kan det virke som om regjeringen har fått halve kongeriket på nakken, folk som tror at løsningen på problematikken ligger i en ny regjering med en Erna Solberg i spissen som vil strø strømstøtte til Gud og hvermann.

Men er egentlig gresset så mye grønnere på den andre siden? Nei, tvert imot! Hvem husker vel ikke at Stortinget ba Solberg-regjeringen om umiddelbart å foreslå tiltak mot høye strømpriser, men som kort tid etter konkluderte med at det ikke var behov for tiltak.

Og hvem tror vel egentlig på at Solberg-regjeringen vil hjelpe det norske folk med strømstøtte? Nei, det er ikke høyrepolitikk å ville hjelpe, for der i gården har vennene mer enn nok på bok til å betale en strømregning eller to selv.

I mellomtiden soler opposisjonen seg i glansen, mens den sittende regjering har havnet i et uføre for noe den forrige regjeringen lukket øynene for. Man kan nærmest høre jubelropene over meningsmålingene som går opposisjonens vei uten at de trenger å løfte en finger.

Den som står på talerstolen og snakker med høy utestemme om dagen er Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, som nærmest fungerer som talskvinne for strømopprøret.

Dessverre får Listhaug rikelig med spalteplass når hun hamrer løs med kraftsalvene sine til en sensasjonshungrig presse. Så kan man jo lure på om folk er naive eller er glemske.

Listhaug var den som vendte det døve øret til da Solberg-regjeringen ble advart mot den kommende kraftkrisen. I dag er hun den som skriker aller høyest i opposisjon, svartmaler dagens regjering og kaller den handlingslammet.

Listhaug var også den som støttet bygging av kraftkabler til England og Tyskland, og innmelding i EUs energibyrå Acer. Nå er hun altså så ubeskjeden at hun nærmest daglig kommer med kraftfulle angrep mot regjeringen for noe hun og den forrige regjeringen har bidratt til selv.

Snakk om å ha frekkhetens nådegave!

