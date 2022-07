Eldres digitale fremtid

En allerede presset helse- og omsorgstjeneste står overfor flere utfordringer i årene som kommer. Stadig flere eldre og mangel på helsepersonell kan føre til en kapasitetskrise. Vi lykkes ikke med å gi folk den omsorgen og helsehjelpen de vil trenge uten gode digitale løsninger.

I Norge har vi, i likhet med de fleste andre land, økende helsepersonellmangel. Tall fra NAV viser at innen helse, pleie og omsorg mangler det allerede i dag 15.750 personer. Det anslås at vi i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

I årene fremover vil det også bli mange flere eldre med behov for helsetjenester. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil antallet som er 80 år eller eldre bli mer enn tredoblet innen 2060. Denne utviklingen har vi sett en god stund allerede, og den øker år for år.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse. (Privat)

Mange av oss vil kunne leve lenger med god helse, men en god del vil også leve med redusert funksjonsnivå og kroniske og sammensatte sykdommer. Behovene vil vokse i alle deler av helsetjenestene; på sykehusene, hos fastlegene og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Demens blir kanskje den største utfordringen. Allerede i dag har vi over 100.000 med demens og i løpet av de neste 25 årene vil antallet dobles. Det er denne pasientgruppen som har størst behov for de mest ressurskrevende pleie- og omsorgstjenestene, og allerede i dag er kapasiteten for liten.

Digitalisering er avgjørende

Utfordringene er store også i andre deler av helse- og omsorgstjenesten vår. I regjeringens Perspektivmelding fra 2021 handler mye om at både innbyggere og helsepersonell må få enklere tilgang til systemer og informasjon på tvers av nivåer og tjenester. Aktiv bruk av velferdsteknologi skal, i tillegg til styrket satsing på utdanning av helse- og omsorgspersonell, bidra til å avhjelpe presset på tjenestene.

Digitalisering er en viktig del av løsningen. Vi ønsker ikke at teknologi og digitale verktøy skal erstatte menneskene der mennesker er best. Men at vi ved hjelp av teknologi og innovasjonskraft kan frigjøre kapasitet, styrke pasientsikkerheten, bruke data til forskning og forebygging, og sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig når det er behov for den.

Høye ambisjoner

En ny nasjonal e-helsestrategi skal bidra til at alle får god digital støtte som gjør det lettere å ta vare på egen helse. Eldre og syke kan bo og være trygge i eget hjem. Med gode digitale løsninger kan også pårørende få en enklere hverdag. I tillegg skal helsepersonell ha tilgang til mer brukervennlige digitale løsninger og helsedata, tilpasset deres arbeidshverdag.

Det er høye ambisjoner for den nye e-helsestrategien og for norsk e-helse generelt. Men den nye strategien er ikke bare et viktig verktøy for forenkling og styrking av vår digitale helsehverdag. Den skal også endre måten vi yter helsehjelp på og legge premisser for hele verdikjeden i det norske helsevesenet. Nå og i fremtiden.

For å klare å realisere visjonen og innfri disse høye og nødvendige ambisjonene, foreslås det noen strategiske mål. Disse er blitt til gjennom tett samarbeid med om lag 50 virksomheter som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren. Deriblant pasient- og brukerforeninger, helsepersonell og forskningsmiljøer. Representanter for innovasjon og næringsliv har også vært involvert i arbeidet.

Målene handler blant annet om aktiv medvirkning i egen og næres helse, enklere arbeidshverdag for helsepersonell, helsedata til fornying og forbedring, samt tilgjengelig informasjon, styrket samhandling og virkemiddelbruk for å sikre gjennomføringskraft.

Kan bidra til trygghet og livskvalitet

Et helt konkret eksempel på dette er digital hjemmeoppfølging, som legger til rette for at pasienter og deres pårørende kan dele helseinformasjon med andre aktører i kommunen, fastlegen eller sykehuset. Det kan være blodtrykksmålinger eller oksygenmetning, som pasienten utfører selv i eget hjem. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten eller deres nære dersom målingene er utenfor normalverdiene, og gir medisinskfaglig veiledning ut fra pasientens behov.

Aktiv bruk av slik teknologi bidrar til økt trygghet, mestring og styrking av evnen til å ivareta egen helse. Det at flere kan bo hjemme lenger og oppleve høyere livskvalitet, vil føre til en enklere hverdag for både pasient og pårørende. Men det er også viktig å være klar over at mange før eller senere må flytte ut av hjemmet fordi de har behov for heldøgns pleie og omsorg. Det krever mer enn pårørende kan makte. Også for slike situasjoner må vi lete etter løsninger som er mindre personellavhengige enn i dag, men som likevel må være forsvarlige for pasientene.

Norge har et godt utgangspunkt

I Norge har vi en grunnleggende god helse- og omsorgstjeneste, og vi var tidlig ute med å ta i bruk teknologi som en del av velferdstilbudet. Helse- og omsorgssektoren har tatt viktige steg i retning av mer sammenhengende og samhandlende tjenester, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Både helsepersonell og innbyggere får stadig bedre tilgang på digitale verktøy og økte digitale ferdigheter. Men økningen i antall eldre, ulik digital kompetanse og økte sosioøkonomiske forskjeller påvirker i stor grad bruken av og behovet for nye digitale løsninger. Det er utfordringer som må møtes klokt.

I 2023 får Norge en ny nasjonal e-helsestrategi som skal stake ut kursen for dette viktige arbeidet, men først skal den på høring. Høringen er åpen for alle og finnes på ehelse.no.

Ingen av oss ønsker å ha dårlig helse eller å bli syk. Noen ganger blir det slik likevel. Da trenger vi å vite at vi blir tatt godt vare på og at vi får den hjelpen vi trenger. Digitalisering er avgjørende for å lykkes med dette.

