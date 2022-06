Norge må ta avstand fra atomvåpen

De siste måneden har Vladimir Putin og hans regime rystet verden. Ved flere anledninger har Putin truet med bruk av atomvåpen, og for første gang på mange tiår diskuteres det om vi nå igjen vil se atomvåpen bli brukt mot sivile.

Atomvåpen er verdens verste masseødeleggelsesvåpen. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. De menneskelige lidelsene vil være ubeskrivelige. Traumer og snikende sykdommer forårsaket av radioaktiv stråling vil hjemsøke de som overlever. En atomkrig vil kunne utslette sivilisasjonen slik vi kjenner den.

Likevel tar ikke Norge avstand fra atomvåpen. I stedet lar vi andre stater true med disse masseødeleggelsesvåpnene på våre vegne. På den måten er vi medskyldige i den konstante eksistensielle trusselen atomvåpen utgjør for oss alle.

Vi kan velge noe annet, og vårt valg er nå viktigere enn noen gang.

Krigen i Ukraina har for alvor minnet oss om hva atomvåpen er: et grusomt maktmiddel som truer vår overlevelse. Atomvåpen bidrar ikke til fred og stabilitet, men gjør allerede farlige situasjoner enda farligere.

I diskusjonene som nå foregår om hvordan vi skal oppnå sikkerhet i Europa og verden, tar flere til orde for å gi atomvåpen en viktigere rolle. Det er feil og farlig vei å gå. Én misforståelse, menneskelig svikt eller teknisk feil og vi kan snuble inn i en atomkrig. Norge kan og må bidra til å flytte diskusjonen i riktig retning, som anerkjenner de katastrofale humanitære konsekvensene og den enorme risikoen atomvåpen representerer. Vi kan ikke basere vår sikkerhet på enkeltlederes velvilje til å ikke bruke atomvåpen. Derimot må vi bygge opp under internasjonalt samarbeid og respekt for folkeretten.

Vi er glade for at Norge skal delta som observatør når mange av verdens ledere møtes i Wien 21. til 23. juni for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. Toppmøtet i Wien er det første møtet der statene som har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud diskuterer gjennomføring av traktaten.

FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen. Forbudet bygger på anerkjennelsen av de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Atomvåpen kan ikke brukes i tråd med folkeretten, og det finnes ingen beredskap. Skulle atomvåpen bli brukt over en by, er det ingen som kan hjelpe, skadene vil være for store og strålingsfaren for høy. Fakta taler for seg. Atomvåpen må stigmatiseres, forbys og avskaffes.

Norge er alliert med tre atomvåpenstater, USA, Frankrike og Storbritannia. Vi har et spesielt ansvar og en enestående mulighet til å bygge bro mellom statene som nå har gått sammen om å forby atomvåpen, og statene som fortsatt tviholder på retten til å la seg «beskytte» av disse våpnene.

Det er et politisk valg å legitimere masseødeleggelsesvåpen, det er et politisk valg å ikke ta avstand fra atomvåpen og det er et politisk valg å stå utenfor FNs atomvåpenforbud.

4 av 5 nordmenn mener atomvåpen bør være forbudt, 69 kommuner, deriblant våre tre største byer Oslo, Trondheim og Bergen, har bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Folket tar avstand fra atomvåpen. Det samme må Norge gjøre.

Signert:

Alberte Tennøe Bekkhus, leder Rød Ungdom

Ammal Ahmed Haj Mohamed, leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon

Anja Bakken Riise, leder Fremtiden i våre hender

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør, Mellomkirkelig råd

Christian Eriksen, Fagsjef, Miljøstiftelsen Bellona

Edvard Kunzendorf, internasjonalt Ansvarlig KrFU

Eilif Tanberg, leder i Norges kristelige studentforbund

Elise Åsnes, Leder i Spire

Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd

Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder KFUK-KFUM Global

Frode Pleym, leder Greenpeace Norge

Geir Hem, leder i Stopp NATO

Gitte Sætre, leder for Antikrigs-Initiativet

Gudveig Havstad, leder i Fredsbevegelsen på Nesodden

Hanne Hognestad, skriver i Kvekersamfunnet

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Inga Steen, leder Norges Fredslag

Katja Busuttil, internasjonal leder Unge Venstre

Liss Schanke, internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF

Live Fanavoll, leder RE:ACT Norge

Magnus Brandt Lågøyr, politisk nestleder Unge Sentrum

Maja Elisabeth Mikkelsen, leder, Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder Ingeniører Uten Grenser

Martin Skadal, leder World Saving Hustle

Mette Fjeldstad, kontaktperson Bestemødre for Fred

Mikael Schevik, leder Industri Energi Ung

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder Changemaker

Nina Pedersen, daglig leder Nei til Atomvåpen

Oda Andersen Nyborg, daglig leder Norges Fredsråd

Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet

Signe Flottorp, styreleder Norske leger mot atomvåpen

Sina Inngjerdingen, leder, Humanistisk Ungdom

Solveig Ugland, leder i Røde Kors Ungdom

Sondre Dalen, 1. Nestleder Attac Norge

Stein Villumstad, representant for Religioner for Fred i Norge

Steinar Nilsen, styreleder Hardangerakademiet, Nordisk senter for fred, utvikling og miljø

Synnøve Kronen Snyen, leder Sosialistisk Ungdom

Tobias Oftedal Stokkeland, talsperson Grønn Ungdom

Tonje Tovik, generalsekretær for Framfylkingen, LOs barne og familieorganisasjon

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge

Victoria De Oliveira, leder Fagforbundet Ung

