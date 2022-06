Innlegget ble først publisert hos blikk.no og er gjengitt med tillatelse.

Jeg leste i nyhetene at noen synes at Pride er for «seksualiserende» for barn delta i. Jeg vil si at heteronormen er et mye mer seksualisert miljø for barn. I barnas daglige liv er det på mange måter forventet at de skal tiltrekkes av personer av det motsatte kjønn.

Barn kjønnes, til og med seksualiseres, etter hvordan de går kledd. Og jeg mener ikke bare babyer som kles i blått eller rosa avhengig av kjønnsorganene sine.

Det finnes til og med t-skjorter for spedbarnsgutter hvor det står «mummy’s hunk» eller «little stud», som refererer til et stereotypisk syn på menns høye libido. For ikke å snakke om seksualiserte vitser om gutter som liker pupper. Det finnes også seksualiserte klær for babyjenter som hvor det står ting som «Sorry boys, dad says no dating».

Dette håndheves også i våre daglige samtaler med dem. For noen dager siden så en kvinne på sønnen min og fortalte meg at jenter liker at menn er milde. Hun siktet til hvor snill sønnen min var mot hunden hennes. Å klappe hunden hennes ville gjøre ham populær blant det motsatte kjønn, mente hun.

Sannheten er at mange mennesker faktisk ikke ser noe problem med å seksualisere barn, så lenge det underbygger konservative kjønns- og seksualitetsnormer. Jeg vil derfor hevde at Pride er en viktig begivenhet for barn. Den er fri for mange av de sexistiske og kjønnede normene som får oss til å føle oss fanget.

Tenk om jeg visste om Pride som barn!

Representasjon er viktig. For det første hjelper mot internalisert homofobi. Som de aller fleste, vokste jeg opp med heteroforeldre og deres binære syn på kjønn. Hadde jeg visst om Pride, ville jeg ikke sett på det å være lesbisk som noe skammelig. Mye stress og skyldfølelse kunne lett vært fjernet.

Så neste gang du snakker om Pride med barna dine:

1. Få fakta på det rene! Kjenn til Stonewall-opprøret. Kjenn til hvordan transaktivisme bidro enormt til til rettighetene cis-homofile nyter godt av i dag, men også hvordan transpersoner fremdeles kjemper for disse rettighetene. Støtt deg på undervisningsmateriell. Det finnes mange bøker, videoer og andre ressurser for barn der ute.

2. Start samtalen med å stille barnet ditt spørsmål som «Vet du hvorfor vi har regnbueflagg?». Integrer samtalen i ditt daglige liv, ikke reflekter rundt det bare én gang. På denne måten blir det en bærebjelke for families verdier.

3. Gjør det enkelt. Tilpass svarene dine til barnets alder. I begynnelsen kan det være nok å si at regnbueflagget feirer kjærligheten. Stonewall-opprøret kan også forklares enkelt: «En dag gikk Marsha og Sylvia ut for å danse, men en politimann nektet dem å gjøre det. Hvordan hadde du følt deg om noen sa at du ikke kunne danse fordi du er den du er?». Du kan nevne urettferdigheten, men avslutte lett, for eksempel ved å nevne hvor tapre lhbtqia-personer har vært når de har holdt seg tro til den de er.

