Bommer i sin havromskritikk

Jeg brenner for at Norge skal være et attraktivt og konkurransedyktig samfunn i fremtiden. Derfor vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte av mediedekningen av Ocean Space Centre og dets skjebne i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Hege Ulsteins lørdagskommentar og lignende kommentarer i VG og DN fomler med faktagrunnlaget. De bruker prosjektet Ocean Space Centre (OSC) som en illustrasjon av spillet innad i regjeringen og i den politiske regionkampen. Der er de gode. For det er interessant at utspillene om senteret virker så dårlig avstemt i det politiske samarbeidet.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef. (Sintef)

Det som er synd, er at det forsknings- og innovasjonsfaglige kommer i bakgrunnen. Mye løsrevet kritikk mot prosjektet videreformidles, særlig av Ulstein. Men dette uten at den tunge imøtegåelsen fra de ansvarlige fagmiljøene får samme plass.

Ulstein blander en uheldig cocktail av kritiske innlegg og kaller planene for senteret «uendelig ambisiøse». Dette selv etter at Solberg-regjeringen kuttet en milliard kroner i viktig funksjonalitet i 2021.

La meg derfor klargjøre litt:

Store hav- og sjøgangsbasseng er dyre å bruke for kundene og økonomisk risikabelt å ha ansvar for. Det ville vært langt gunstigere for oss om forskere kunne simulere alt, slik Ulstein anfører at noen kritikere mener. Men en slik tro på at «alt kan simuleres» er svært optimistisk, ikke faglig fundert og ikke i tråd med hva våre viktigste kunder erfarer.

Dagens utrangerte basseng er fullbooket med kostbare kundeprosjekt for rederier, oppdrettsselskaper, havvindutviklere, broutbyggere, forsvarsindustri og olje- og gasselskaper. Disse industriaktørene stoler åpenbart ikke på datasimulering verken når de skal gjøre sine nyinvesteringer eller oppklare hvorfor konstruksjoner ikke har fungert som de skal.

Equinor er en hyppig bruker av modelltesting, og har gitt sin uforbeholdne støtte til prosjektet. Men fagfolkene i Equinor sier nå at de gamle bassengene er så mye dårligere enn konkurrentenes at det kun er fordi vi (foreløpig) har de beste hodene at selskapet fortsatt går til oss.

Det kan virke forvirrende at ulike fagpersoner med doktorgrad har forskjellige syn på hva som er teknologisk mulig. Men et viktig poeng med å ha universiteter, er nettopp at ulike stemmer kommer frem.

Etter mitt syn er det naturlig å lytte mest til de professorene som leder de største satsingene innen hydrodynamiske fag og som har de viktigste ansvarsposisjonene hos NTNU som blir eier av senteret og Sintef som skal drifte viktige deler av senteret.

Åtte av disse har i en kronikk forklart hvorfor de ser bassengforsøk som nødvendig, og har jobbet for å få fornyet senteret i snart 20 år.

Den burde Ulstein referert til.

Men det er også god kvalitetssikring å ha dialog med lederne for SINTEFs «beste konkurrenter»: A*STAR i Singapore og National Research Center i Canada. Begge har nylig gjennomgått status på simuleringsteknologi og dratt én og samme konklusjon: Skal de kunne levere forskningsresultater og testoppdrag til verdenseliten, må de bruke mye kapital og areal til bassenger.

Kommentatorene ser beslutningen om å videreføre senteret som et knefall for trønderske politikere og for LO-lederen. Tydeligvis har de ikke har fått med seg at 30 kystordførere mener det «vil være av stor betydning for Norge som havnasjon og for utviklingen av Kyst-Norge at senteret raskt realiseres».

Kommentatorene vektlegger heller ikke at OSC er den saken NHO prioriterer først i sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett. Ei heller at toppsjefene i Aker, Kongsberg, DNV, Knutsen OAS Shipping, Grieg Maturitas, Simon Møkster Shipping, Havila Shipping og Odfjell Drilling umiddelbart etter bekjentgjøringen av kuttet sendte følgende beskjed til Stortingets finanskomité: «Skal Norge lykkes innen havvind og havbasert energi, grønn skipsfart, havbasert oppdrett, og utvinning av mat og andre ressurser fra havet, er klyngen avhengig av et at det anerkjente fagmiljøet med testfasiliteter, forskning og utdanningsinstitusjoner styrkes i tråd med både ambisjoner og allerede vedtatte tiltak».

Til slutt: Det er drøyt av Ulstein å hevde at «statsstøtten ligger farlig nærme begrensningene i EØS-avtalen», når hun unnlater å fortelle at prosjektet har blitt gjennomgått av og fått grønt lys fra ESA.

