Frps fiendtlighet til fagbevegelsen

Det er tydelig at ytre høyre i norsk politikk savnet seg selv mens landets øyne var rettet mot LO-kongressen. Nylig møttes tillitsvalgte fra hele landet for å diskutere spørsmål som pensjon, energipolitikk, industri, arbeidstidsordninger, psykisk helse og mye mer

Samtidig var Frp mest opptatt av å fortelle de samme folkene at de egentlig ikke har skjønt sitt eget beste.

Først ute var Sylvi Listhaug. I et oppgjør mot klimapolitikken til LO ba hun Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor, om å melde seg ut av LO.

Nestemann i rekken var tidligere nestleder i Frp, Ketil Solvik Olsen. I en tirade mot norsk fagbevegelse mener han at LOs medlemmer holdes som «politiske gisler» og omtaler LO som en «radikal politisk organisasjon». Han får støtte fra ytre høyre-nettstedet document.no, som tilsynelatende mener at LO burde holde seg unna politikk som sådan.

Andreas C Halse, fagsjef i Tankesmien Agenda.

Listhaugs oppfordring om å melde seg ut av LO bør selvsagt ikke leses som noe annet enn et forsøk på å helle malurt i begeret, og å skape kunstig splid i fagbevegelsen. Likevel vitner det om en manglende forståelse for den norske modellen. Det er nemlig den som ville blitt satt i spill dersom Frp skulle fått viljen sin og splittet opp LO.

Et LO som holder sammen, har flere viktige funksjoner i det norske samfunnet. Det mest åpenbare er lønnsdannelsen. At privat og offentlig sektor klarer å samordne seg gjør at vi kan holde lønnsforskjellene lavere enn andre land, og at lønnsveksten tar hensyn til næringslivets konkurransekraft.

En utvikling der offentlig og privat sektor står hver for seg, eller hver bransje forhandler uten hensyn til de andre, vil rett og slett true den langsiktige verdiskapningen i privat sektor. Det skulle man tro Frp er interessert i å unngå.

Kanskje like viktig er LOs historiske evne til å finne gode kompromisser. At arbeidstakere med ulike jobber, ulike utfordringer og ulike hverdager er samlet, gjør det mulig å finne gode og langsiktige kompromisser for det norske samfunnet.

Den store evnen og viljen til å finne kompromisser gir styrke bak kravene. En sak som blir vedtatt på LO-kongressen har plutselig tyngden til 1 million medlemmer i ryggen. Det er en tyngde som endrer norsk politikk.

At Frp vil kvitte seg med et slikt tyngdepunkt er ikke særlig overaskende, all den tid de stort sett har vært uenige med norsk fagbevegelse sitt syn på samfunnsutviklingen

Imidlertid kan de aller fleste være glade for at LO har holdt sammen og at organisasjonen bryr seg om mer enn lønnsforhandlinger. I arbeidet for saker som en anstendig pensjon, en velferdsstat som tar vare på de som faller utenfor og utdanning for alle, har fagbevegelsen alltid vært en helt avgjørende aktør. I alt dette arbeidet har motstanderne forsøkt å stemple fagbevegelsen som både radikal og farlig.

LOs medlemmer er for det meste ikke slike som har råd til å kjøpe seg hjelp fra dyre lobbyister, som Sylvi Listhaugs tidligere arbeidsgivere i First House. Derfor er felles organisering den beste muligheten vanlige folk har til å påvirke både egen arbeidshverdag, og norsk politikk.

At LO bryr seg om politikk, skal vi være glade for. Det har gitt oss et godt land å bo i.

