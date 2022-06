«Ditt barn har to år igjen å leve»

At barnet ditt skal dø, er et grusomt budskap å få. Å leve med det, krever alt foreldre og søsken har av tid, krefter, følelser og energi. Disse familiene sliter seg ut i kampen om å sikre medisinsk forsvarlig oppfølging som tar hensyn til at pasienten er et barn i en familie.

Barn og unge i palliasjon og deres familier er helt avhengig av kompetent faglig ivaretakelse. Å arbeide med alvorlig syke og døende barn er derfor blant det mest krevende og ansvarsfulle helsepersonell kan stå i.

Helse og livskvalitet henger nøye sammen.

Barn og unge i palliative forløp trenger trygghet, normalitet og forutsigbarhet. Tilstanden kan kreve hyppige eller langvarige opphold på sykehus. Tiden man kan få være hjemme er derfor verdifull. Behovet for avlastning i et palliativt forløp er ofte åpenbart, men samtidig en ordning som krever at den tilpasses familiens ønsker og behov, og at den er kvalitetssikret for å kunne fungere hensiktsmessig.

I tilfeller der familien ønsker at barnet skal kunne få være mest mulig hjemme, må de få tilrettelagt tilbud, slik at avlastning muliggjøres i nært samarbeid med familien. Dette er barn og unge som kontinuerlig trenger sammensatt medisinsk oppfølging som bare kan ytes av kompetent personell som inngående kjenner barnet og dets behov. En del av et normalt liv er også å legge til rette for at barn får et behandlingsopplegg som tilrettelegger for å beholde kontakt med skole og fritid.

Hver enkelt helseregion vil ikke få tilstrekkelig mengdetrening i mangfoldet av palliative tilstander da disse barna oftest har sjeldne, sammensatte og komplekse behandlingsbehov. Som anbefalt i Stortingets «Innstilling 73S (2020–21)» har fagmiljøet derfor etablert et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk som i dag driftes av enkelte personer fra de fire, regionale barnepalliative teamene på fritiden. Nettverket vil kunne bidra til sikring av kompetanse ut i alle ledd og i overganger mellom tjenestenivåer.

Det offentlige tilbudet må styrkes, slik at barn i palliasjon får tilgang til likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor.

Det er helt avgjørende for kvalitet i barnepalliativ oppfølging at det etableres finansiering av et Nasjonalt kompetansenettverk forankret i spesialisthelsetjenesten, og i de store regionale sykehusene som har barnepalliative team.

Kompetansenettverket bør driftes på samme måte som Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Det vil styrke fagfeltet, hjelperne i helsevesenet, og kommunene. Det må kunne dele av høy barnemedisinsk faglig kompetanse, og ha et proaktivt samarbeid med et bredt mangfold av pårørende- og interesseforeninger.

Det er ønskelig at tverrfaglig kompetansenettverk og helseregionene aktivt støtter barne- og ungdomsavdelingenes innsats for kompetanseheving, slik at de kan være en støtte og samarbeidspartner for aktuelle kommuner. Kompetansen må erverves, vedlikeholdes og ha midler nok til å kunne være i funksjonell drift slik at bistanden når direkte frem til barnet og familien.

For disse familiene er det spesielt viktig å kunne ha fokus på livskvalitet hver dag.

Det å ha brukerstyrte tjenester er helt essensielt. Under kommunens ansvar for å sikre tjenester bør helsehjelp i hjemmet med fagutdanning også være en rettighet. Mulighet til å kunne velge å ha med egen BPA i hjemmet, ved innleggelser, og i barnets hverdagsliv i skole og barnehage, vil bidra til reell valgfrihet i tjenester og danne grunnlag for kontinuitet, ivaretakelse av barnets beste og sikre kvalitet i barnets medisinske oppfølging.

Vi har en jobb å gjøre. Som stortingsrepresentant for SV bidrar jeg på min måte ved at jeg nylig har sendt fram et forslag som nå skal behandles i Stortinget: Samarbeid mellom hjem, behandlere og barnehage/skole skal sikre barnas livskvalitet der de bor.

Det er viktig at familier som gjennomgår den tøffeste kampen i livet får den hjelpen de trenger og fortjener. Dette vil gi familiene en bedre hverdag.

