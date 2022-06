Mitt andre hjem

Jeg kan fortsatt kjenne lukten av røyk fra dansegulvet, og smaken av «Urge» som vennegjengen konsumerte i enorme mengder i løpet av en kveld på fritidsklubben. Her var vi samlet alle sammen, til sosialt samvær, for å spille data, henge eller vise frem hvilke grep vi hadde lært på gitaren. Få steder samlet, og fortsatt samler, en så stor bredde av ungdom, som fritidsklubbene.

Jeg tør påstå at få av fritidstilbudene treffer så sosioøkonomisk riktig – som nettopp fritidsklubbene.

Alt henger sammen med alt, sa kloke Gro Brundtland. Fritidsklubbene er det aller beste eksemplet på det. I tillegg til å være en plass for å møte venner og trygge voksne, gir fritidsklubbene ungdom mulighet til å utvikle talentene sine ved å sørge for at det finnes en kulturell infrastruktur med øvingslokaler, scener, studio og verksteder. Morgendagens artister og sceneteknikere starter ofte i stor grad sin karriere her, og et mangfoldig, bredt og profesjonelt kulturliv er avhengig av at den lokale kulturfrivilligheten har gode rammer og inkluderer flere.

Odin Adelsten Aunan Bohmann, Statssekretær ved Kultur og Likestillingsdepartementet (Ap). (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

Fritidsklubber er en viktig aktør i den lokale kulturelle grunnmuren. Da må vi ha en felles dugnad for å prioritere feltet opp. En gjennomsnittlig fritidsklubb har 70.000 kroner i aktivitetsbudsjett. Det sier seg selv at det er begrenset med ungdomsarrangementer eller spennende innhold man har anledning til å utvikle med en slik sum.

Det har blitt stadig færre norske fritidsklubber de siste 10 årene, med en nedgang på 15 prosent, fra 735 klubber i 2010 til 625 fritidsklubber i 2020. Det er en utvikling regjeringen tar på alvor. Nettopp derfor skal vi gå grundig inn i utviklingen. Barne- og familiedepartementet skal i 2022 gjennomgå hvordan fritidsklubbfeltet er organisert og finansiert, og vurdere hvordan endrede rammevilkår for feltet kan bedre tilbudet til ungdom.

Mitt første møte med en PC var på den lokale fritidsklubben.

Jeg møtte mennesker på andre siden av jordkloden. Å chatte med mennesker man ikke kjente fra før av, var jo et element de fleste voksne erklærte som en særs farlig utvikling. Det gikk bra med oss. Spesielt når vi var i rammene av fritidsklubben med trygge og kloke voksne som samtidig gav oss en solid dose nettvett. Det samme må sies å gjelde gaming. Det er kommet for å bli, og det skal ikke velges bort. Å bidra til å sikre tilgjengeligheten er ikke bare viktig, det er en dyd av nødvendighet.

Sarpsborg ungdomshus eller ISAK kultursenter i Trondheim må sies å være blant juvelene på feltet. Klubbene har satset på dataspill og lavterskel møteplasser. De tilbyr kombinasjonen av varm mat og muligheten til å spille på det mest oppdaterte PC-utstyr, eller utarbeide de mest imponerende gjenstander i 3D, for å nevne noe.

Det viktigste vi gjør for å inkludere, er å sikre faktisk tilgang på lokaler, og dernest sikre digital tilgjengelighet. Den største aktiviteten i norske fritidsklubber er nettopp data og gaming. Den utjevnende faktoren ved at alle har tilgang på topp moderne utstyr i sitt foretrukne fritidstilbud er et viktig fundament.

Blant annet derfor har regjeringen igangsatt arbeid med en dataspillstrategi.

Vi skal bort fra fordommene om tomme colaflasker i kjellerstuer. Morgendagens aller beste ingeniører finner du blant dem som har utviklet kreativitet og samarbeidsevne bak PC-skjermen fra de var helt små. Målet bør være at vi som foreldre engasjerer oss like mye i barnets digitale turnering, som om de var på løkka og spilte fotball. Fritidsklubbene sitter med en av nøklene til dette, og nettopp derfor prioriterte regjeringen 6,7 millioner til økt datatilgjengelighet i revidert nasjonalbudsjett nylig. Det er å ta ungdom på alvor.

Regjeringens hovedmål i kulturpolitikken er å sikre at alle har tilgang på kultur. For meg betyr det å skape de gode minnene jeg bærer på, for flere. Det innebærer å forsterke de kloke og gode arenaene som allerede eksisterer, samt utvikle nye. Norges fritidsklubber er et godt sted å starte.

