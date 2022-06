Maktkritikk i sosiale medier

Dette er et svar på kommentaren «Damned if you do»

Aslak Sira Myhre skriver i Dagsavisen at ingen er tjent med en offentlighet som bare har plass til kritikk. Jeg er enig i at pressen ikke alltid ser helheten. Han har sikkert rett i at Abid Raja hadde blitt kritisert uansett hva han hadde gjort i forbindelse med utdeling av kulturstøtte under pandemien.

Men mitt hovedinntrykk er at norsk presse har en balansert dekning.

Der jeg imidlertid mener han bommer helt, er når han skriver «at noen som er kritiske til noe som noen med makt har gjort, er en nyhet uansett hvor mye hold det er i kritikken».

Victoria Åsne Holen Kinsella. (Privat)

Vi har en offentlighet der saker kjemper en beinhard kamp om å nå frem. Det skjer krise på krise. Da er det mye som ikke får plass fordi det rett og slett ikke er interessant nok. Også kritikk av maktpersoner. Jeg kjenner folk som har gått til media med dokumentasjon på lovbrudd og fått høre at det er så mange slike saker eller at de ikke har ressurser.

Sosiale medier ofte er den eneste muligheten for vanlige folk å nå frem med en stemme som ellers drukner i alt det andre som kjemper om oppmerksomheten i norsk presse. Jeg mener det er en bærebjelke i demokratiet og at det er uhyre viktig for ytringsfriheten. Og jeg vil gjerne at det fortsetter slik.

Det er selvsagt ikke greit å henge ut noen anonymt, komme med falske anklager eller å bruke skjellsord.

Myhre kan også ha rett i at det av og til kan være storm i et vannglass.

Men jeg tror de færreste av oss våger å kritisere maktpersoner verken i sosiale medier eller i pressen. Du kan risikere å ikke få jobb. Å ikke bli trodd eller støttet på noen som helst måte, kan være enda verre. De fleste har stått i noe vanskelig allerede – som regel alene. Å gå ut og kritisere noen med makt krever mot. Det er sjelden det blir et kor av stemmer. Som oftest må vi ta kampen alene.