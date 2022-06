Kråker terroriserer ikke

Dagsavisen har de siste dagene fokusert på ei kråke på Tveita i Oslo som hakker på speil og gummilister på parkerte biler. Nå vil enkelte beboere ha kråka vekk.

Det fremstilles som at kråka driver «terror». Definisjonen på terror er målbevisste, voldelige handlinger som utføres for å skape frykt. Kråka er selvfølgelig ikke ondsinnet og gjør ikke dette for å plage noen. Den kan oppfatte speilbildet som en rival og hakke på gummien for å prøve å komme seg bak. Det er ofte unge kråker som kan drive med slikt, de eldre kråkene er opptatt med hekking på denne tiden.

Det kan bety at også denne kråka vil være opptatt med viktigere ting senere.

[ Derfor er dette ikke en fugl å legge seg ut med: – Kan legge deg for hat ]

Bruk av skremmeugler virker mot sin hensikt, da kråkene pleier å samle seg mot predatorer. Det som kan fungere er å kjøpe en etterligning av en død kråke og legge på bilen. Kråker er intelligente og vil unngå områder som de forbinder med fare. Ellers pleier kråkene å oppføre seg eksemplarisk overfor de som gir dem mat. Det samme med måker i hekketida - de slapper av i forhold til egg og unger når de forstår at folk ikke vil dem noe vondt.

Kråker er viktige for naturen.

[ Frekk fugl går amok i borettslag på Tveita ]

De varsler om fare slik at andre fugler kan berge seg for rovdyr, og de rydder opp i avfall og åtsler. Drepes et alfapar vil andre kråker flytte inn i det ledige reviret. Det kan være ungkråker som krever mindre område, slik at den lokale bestanden øker. I hekketida er kråkene fredet, og det skal mye til av skade for å gi grunnlag for skadefelling etter lovverket.

Fugleliv og hekketid gir glede for mange, mens andre ergrer seg. Media kan bidra til mer toleranse for dyr ved å unngå sensasjonsoppslag og negativ omtale av dyr. Det bør heller fokuseres på hva vi kan gjøre for å reduserer de store skadene som vi påfører dyr og natur. Vi bør leve i fred med våre naboer i dyreriket og respektere deres rett til liv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen