Toine Løvseth i Energi Norge svarer på vår analyse av strømpriskrisen mandag 30. mai. Hun kritiserer vår konklusjon om at krisen skyldes de nye kraftkablene til Storbritannia og Tyskland - men samtidig hevder hun selv i en tidligere variant av innlegget hos Nettavisen (24.05) at det skyldes de skyhøye gassprisene i Europa. Men dette er jo nettopp også vårt poeng!

De to nye kablene gjør at europeiske forhold, som de høye gassprisene, virker sterkere inn på også norske energipriser. Dette ville skjedd i noen grad uansett - som Energi Norge er nøye med å påpeke at skyldes de 15 allerede eksisterende kablene - men denne effekten blir nettopp kraftig økt gjennom de to nye kablene til Storbritannia og Tyskland.

Løvseth sin argumentasjon om energikrisen i Europa og betydningen av de tidligere 15 kablene understreker bare vårt poeng: De to nye kablene styrker effekten, og har gitt oss enda mer knyttet til europeiske forhold - og europeiske strømpriser.

Men der Energi Norge som interesseorganisasjon for kraftbransjen lever godt av rekordprofitt på kraft gjennom europeiske strømpriser også i Norge, så vil næringslivet generelt og kraftforedlende industri spesielt bli fullstendig utradert om dette fortsetter - og de grønne industritogene innen hydrogen, batterier, og karbonfangst og - lagring vil ikke engang forlate perrongen. Derfor er det så viktig LO-kongressen i dag går inn for tydelige grep for å sørge for å opprettholde den særnorske, lave strømprisen.

