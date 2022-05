Tendensiøst av Dagsavisen

Innlegget ble først publisert som et blogginnlegg hos Civita, og gjengis med tillatelse.

En av de merkeligste lederartiklene jeg har lest i Dagsavisen, sto på trykk i går.

Artikkelen gjentar det som nå ser ut til å ha blitt det nye mantraet i Arbeiderpartiet og blant Arbeiderpartiets venner: Politikk er interessekamp. Partiene til høyre for sentrum er, ifølge Dagsavisen, interessepartier for de mest velbeslåtte (les: onde), mens partiene til venstre for sentrum kjemper for andre (les: mer høyverdige) interesser.

Merkelig nok mener Dagsavisen at det ikke er noe moralsk galt i dette.

Det er jeg uenig i. Etter min mening er det ikke spesielt moralsk bare å kjempe for de mest velbeslåtte. Og det er absolutt ikke særlig moralsk, hvis man mener at dette går utover mennesker som ikke er så godt stilt.

Grunnen til at Dagsavisen kommer med disse banale og feilaktige resonnementene, er at Fremskrittspartiets tidligere leder, Siv Jensen, ifølge medieoppslag, vil arve en mann som heter Thor Bang.

Selv tror jeg ikke at jeg har hørt om Thor Bang før, og det har nok ikke så mange andre heller. Han var tidligere bankdirektør og døde nylig, 97 år gammel. Han etterlater seg ingen barn og har altså visstnok testamentert bort to eiendommer til Siv Jensen.

Jensen har ikke uttalt seg om saken.

Likevel mener Dagsavisen å vite at hun arver eiendommene som en «belønning» for det hun har gjort for «milliardærene» gjennom sitt politiske virke. Alle vet jo at «sannheten» er at Fremskrittspartiet i alle år har kjempet hardest for «milliardærene», skriver avisen.

Dagsavisen mener derfor at offentligheten har rett til å få vite hva Siv Jensen gjør med den angivelige arven og om hun gir pengene til det partiet som har gjort det mulig for henne å «blidgjøre Bang og formuende i Norge».

Lederartikkelen er både kunnskapsløs og lite hensynsfull.

Ingen trenger å skrive lederartikler om at offentligheten må få vite om Jensen gir en arv på «flere titalls millioner» til Fremskrittspartiet. Som Dagsavisen sikkert vet, er private bidrag til politiske partier offentlige, dersom de ikke er veldig små.

Thor Bang er død. Dagsavisen vet ingenting om Thor Bangs motiver for å ha testamentert noe til Siv Jensen, om hvorvidt Thor Bang og Siv Jensen kjente hverandre eller om Siv Jensens tanker om arven. Jeg tviler dessuten sterkt på at Bang var milliardær, selv om han hadde et hus og en hytte som sikkert var nedbetalt og derfor nå er mye verdt.

Det er dessuten feil at Fremskrittspartiet (eller noe annet parti for den sakens skyld) «slåss» mest for «milliardærene» eller for «de rikeste».

Dagsavisen skriver at Fremskrittspartiet gjerne må kalle seg partiet for «folk flest», men «realiteten er at partiet i alle år har kjempet for lavere skatter for de rikeste i Norge».

Det er mye å si om Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett. Men å påstå at det er en prioritering av «de rikeste» eller av «milliardærene» er rett og slett helt på jordet. I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2022 er det en massiv prioritering av «folk flest» og «vanlige folk» i form av lavere skatter og avgifter og økte offentlige utgifter – og knapt noe som er rettet spesielt mot «de rikeste». Da FrP satt i regjering, gikk om lag 90 prosent av det økte økonomiske handlingsrommet til å øke de offentlige utgiftene.

Det er neppe helt uten grunn at Rødt, Sp og FrP konkurrerer om å nå de samme velgerne.

