På tide å stoppe nå?

Hvis Fornebubanen hadde vært den raskeste, mest behagelige, mest effektive og mest miljøvennlige måten å bevege seg på mellom Fornebu og Oslo sentrum, kunne en kanskje forsvare en kostnad på 5–10 milliarder kroner.

Imidlertid vil elektriske busser og ferger tilby en raskere, mer effektiv og mye mer behagelig reisemåte enn å sitte i en tunnel 40 meter under bakken og kjøre en stor omvei via Majorstua. E18 forbi Frognerstranda og Oslofjorden ligger der allerede og kan benyttes, knapt uten utbyggingskostnader og CO2-utslipp.

All anleggsdrift for Fornebubanen pågår med dieseldrevne kjøretøy og maskiner. Med bortkjøring til Hakadal og Drammen av millioner av tonn stein, mobil knusing i stort omfang, transport inn/ut og øvrig dieseldreven anleggsvirksomhet, slippes det daglig ut tusenvis av kilo CO2.

Øystein Nordtorp, Fornebu-beboer. (PRIVAT)

Dette skal vare i 8–9 år til. Hvem i all verden kan påberope seg hensyn til miljøet når det gjelder dette prosjektet? For å være i nærheten av å nå målene i Paris-avtalen, er det nå vi må tenke miljø, ikke om åtte eller ni år når Fornebubanen kanskje står ferdig.

Om ikke utslipp på millioner av tonn CO2 på dette prosjektet er ille nok, så har vi bare sett begynnelsen på overskridelsene.

Det er snakk om en omfattende konstruksjon for driftsbasen på Koksa, man skal 40 meter under havnivå på Lysaker, passere områder med blåleire på Maritim, foreta omlegging av Skøyen stasjon og møte et traséproblem under Vigelandsparken på grunn av en underjordisk oppstillingshall for T-banevognene.

Alt dette for ikke å komme lenger enn under Vestre Gravlund. Da ender ikke regningen på 30 milliarder, heller ikke 40, 50 eller 60, men sannsynligvis enda mer. Bare planleggingskostnadene beløper seg foreløpig til 3 milliarder.

Verken de eller kostnad for erverv av tomter er tatt med i de offisielle kostnadsoverslagene. Tilkobling til eksisterende linjenett på Majorstua og eventuell ny stasjon kommer også i tillegg. Bare ny stasjon kan fort bli 10 milliarder.

Utbyggerne påstår at det skal bli 25.000 arbeidsplasser på Fornebu. Da inkluderes nok alle ansatte for de angjeldende selskapene i hele Norge og i utlandet, og en har sett vekk fra massiv nedbemanning – som i Telenor.

Kanskje er det i overkant av halvparten som har/får arbeidsplass på Fornebu, men la oss gå ut fra 15.000. Så vet en at vel to tredeler av de som arbeider her bor vest for Lysakerelven og aldri kommer til å ta Fornebubanen tur-retur jobben. Da er vi i beste fall nede i en tredel, som utgjør 5.000 potensielle passasjerer.

Gitt at de arbeider på hjemmekontor én dag i uken og er på jobbreise/kurs eller er syke én dag i uken, vil det være tre dager i uken de skal på jobb på Fornebu.

Da har vi et daglig passasjergrunnlag av Fornebu-ansatte som kan være potensielle brukere på 3.000 personer. Hvis noen går, sykler eller kjører bil, vil det være enda færre. Kan det da forsvares å bygge en T-bane til 50–60 milliarder (eller mer?), med en kapasitet per time på 8.000?

Når en snakker med folk på Fornebu er det tydelig at flere og flere innser vanviddet i dette prosjektet. De fleste vil heller ta en flott båtreise eller bussreise til Oslo sentrum, enn å sitte i en T-banevogn under bakken.

På den tiden som el-ferger eller el-busser har brakt en til sentrum, har en med Fornebubanen ikke kommet lenger enn til Majorstua. Det synes primært å være Ruter, utbyggerne og deres ansatte som fremdeles er tilhengere og snakker varmt om egen bruk av banen.

Noen må betale for dette lite formålstjenlige prosjektet og det er ikke Ruter og i lite omfang utbyggerne, men oss skattebetalere. Er det ingen politikere som tenker at dette kan gå ut over vanlige folks skattemoral? Skatteetaten har med suksess over år styrket skattemoralen i landet.

Et vanvittig dyrt, dårlig, unødvendig og miljø-ødeleggende T-baneprosjekt som hovedsakelig menigmann skal betale, vil kanskje sette dette arbeidet flere år tilbake?

Om det er partier som ikke bryr seg om skattemoral eller unødvendige kostnader på mange titalls milliarder, så er det kanskje noen partier som er opptatt av miljøet, klimaendringene og oppvarming av kloden grunnet store CO2-utslipp?

Det er drøyt et år til kommunevalget. Kanskje finnes det ett eller flere ansvarlige partier som tenker seg om, setter ned foten for Fornebubanen og blir belønnet for det ved valget høsten 2023?

