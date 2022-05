Fortsetter fotballfesten?

Med over 11.000 i snitt på de åtte eliteseriekampene 16. mai var det etterlengtet at Vålerenga var med å dra snittet opp. 14.137 tilskuere hadde tatt turen til Valle denne solrike mandagskvelden, og alt lå til rette for en festdag i Norges hovedstad.

Selv om markedsavdelinga til Vålerenga gjorde en kanonjobb med å få folk inn på stadion, og supporterne bidro til en massiv atmosfære underveis, underpresterte spillerne på banen. Likevel må vi bygge videre på publikumsinteressen vi så rundt om i landet 16. mai. Runden viste at interessen for norsk fotball i aller høyeste grad lever, men den viste også at flere og flere setter pris på selve stadion-opplevelsen som følger med. Lagene i Eliteserien har blitt gode på å arrangere kamper, og ingen er bedre enn Vålerenga på akkurat dette.

Det er gjort en rekke undersøkelser i norsk fotball om hvorfor folk flest drar på kamp. Det som er interessant er at sportslige resultater betyr forsvinnende lite for om man drar på kamp eller ikke. Den viktigste grunnen for å dra er at man har noen å dra sammen med. På kampen er det som skjer i én meters omkrets av deg det som er viktigst. Altså om du og de du er med har det bra. Så går denne omkretsen rundt til å gjelde hvem man deler tribune med, så atmosfæren på resten av stadion og til slutt sportslig suksess.

Av de 14.000 som var på kampen mot HamKam vil jeg tro de fleste hadde det helt topp. Det var en fantastisk stemning gjennom hele kampen på et stadion som var pakket inn i rødt, hvitt og blått for anledningen. Utenfor var det et yrende liv med aktiviteter for små og store. Jeg vet om flere som så sin første Vålerenga-kamp denne dagen, og alle har lyst å komme igjen.

Og det selv om Vålerenga underpresterte på banen.

For det var det som skjedde rundt dem som var viktigst. De var der med venner og familie, de hadde folk rundt seg på alle kanter, og stemningen var enorm. Og sånn var det på de fleste stadionene i Norge denne dagen.

Foruten 16. mai-kampene er det et par andre kamper Vålerenga-supporterne ser først på når terminlista kommer en gang før jul året før. Bortekampen mot Lillestrøm står høyt i verdi hos supporterne, mens hjemmekampen mot Rosenborg er viktig for de som styrer regnskapet i klubben.

Nå kommer disse på rekke og rad. Riktignok skal Vålerenga aller først reise til Drammen på søndag, men så venter Lillestrøm borte i neste kamp. Norges heteste lokaloppgjør, hvor gnistene bokstavelig flyr over stadiontaket på Åråsen, er av uforståelige grunner lagt til en onsdag klokka 20.

Det er ikke mange ganger i løpet av en sesong eliteseriekamper blir utsolgt, men dette oppgjøret er definitivt ett av dem som har potensial til det. Men med sein kampstart midt i uka, tross fridag dagen etter, er det nok mange som må holde seg hjemme for husfredens skyld.

Vi må dyrke disse oppgjørene for alt det er verdt i Norge, men norsk fotball klarer til stadighet å skyte seg selv i foten. Etter en magisk 16. mai-runde er det trist å se at Norges eneste hatoppgjør er stuet vekk til en midtukerunde.

Men det gjøres bra ting også.

Som neste helg for eksempel. Da blir det Vålerenga mot Rosenborg ganger to i en helg helt utenom det vanlige. På lørdag møtes klubbene i Toppserien for kvinner, mens på søndagen er det eliteseriepoeng det skal kjempes om. Det blir både fest og fotballskoler utenfor gjennom helga, og med heltente supportere innafor. Med den rammen som var rundt kampene 16. mai, er det all grunn til å håpe at den norske fotballen klarer å opprettholde interessen som ble generert denne dagen.

Selv om resultatene skulle utebli, koser i alle fall jeg meg på stadion for å se kortreist fotball!

