Statsråden på besøk: «Det gjøres mye bra i Fredrikstad!»

Fredrikstads «egen» statsråd, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, avla Fredrikstad sentrum et besøk lørdag formiddag. Anledningen var sykkel- og aktivitetsdagen i regi av Aktive Fredrikstad og Syklistforeningen i Nedre Glomma. Arrangementet på Hans Nielsen Hauges plass og Stortorvet bød på info om sykkel og fritidsaktiviteter, BMX-oppvisning ved Gressvik BMX-klubb, levende musikk og jubileumskake i anledning Syklistforeningens 75-årsjubileum.

Statsråd Nygård var invitert til en samtale med Syklistforeningens generalsekretær Morgan Andersson og lokallagsleder Jan Henrik Lund. Trioen ble for anledningen plassert i hver sin fluktstol, ikke minst for å la Nygård lene seg litt mer tilbake enn i de departementale kretser hvor han nå har sin hverdag.

Selv om overgangen fra ordfører til minister hadde medført en del praktiske endringer i hverdagslivet, var arbeidsoppgavene mye de samme, om enn i en annen målestokk, fortalte Nygård. «Diskusjon om veibygging, bompenger, tunneler og bevilgninger var det her i byen, og de samme problemstillingene møter jeg nå også», sa han. Forskjellen er omfang og størrelse.

Syklistforeningens generalsekretær Morgan Andersson utfordret samferdselsministeren på hva som kan og bør gjøres for å sikre tryggere og bedre forhold for hverdagssyklister. Det er flere generasjoner siden det forelå nasjonale vedtak om gjennomgående sykkelveinett i byene, og fortsatt vet vi at dette mangler de fleste steder. «Tilrettelegging tar, som dere vet, ofte lang tid og koster penger og arealer, svarte Nygård. «Men det skjer stadig forbedringer, ikke minst her i byen. Her registrerer jeg flere gode forbedringer og tilrettelegginger i sentrum bare i løpet av det siste året. Det gjøres mye bra i Fredrikstad!»

Syklistenes representanter benyttet anledningen til å berømme ministeren for å ta tak i problemstillingen med elsparkesykler ved å etablering av egen kjøretøyklasse for slike kjøretøy og derved skille dem fra sykler. Samtidig uttrykte de et ønske om å bli husket i samferdselsdepartementets prioriteringer i årene som kommer. Nygård svarte med å takke Syklistforeningen både lokalt og nasjonalt for iherdig innsats og konstruktivt samarbeid og gratulerte foreningen hjertelig med 75-årsjubileet.

