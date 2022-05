Ruters soner og prismodell må skrotes

I den pågående debatten om tiltak og virkemidler for å løse nedgangen i Ruters passasjertall er elbilen i ferd med å bli en skyteskive og Ruters tilbud fremstilles som bedre og billigere enn hva det i realiteten er for mange potensielle kollektivbrukere.

Å revurdere elbilfordelene er naturlig og nødvendig når andelen elbiler øker og andel kollektivreisende synker. Bil, enten den er elektrisk eller bruker fossilt drivstoff, er for mange av oss som kjører til Oslo åpenbart fordelaktig sammenlignet med å bruke kollektivtransport. For alle andre er bilen kun en ulempe enten den er elektrisk eller bruker fossilt drivstoff.

Egen bil tilbyr bedre komfort og større fleksibilitet enn kollektivtransport. Bilen tar deg fra der du bor til dit du vil uten omveier. I bilen kan du ta med ubegrenset bagasje eller matvarer og du har ditt eget lille kontor for deg selv. Kollektivtransport mangler mange av fortrinnene til privatbil og ulempen med å velge kollektivtransport øker betydelig for de som bor mindre sentralt og ikke reiser kollektivt daglig.

For å utligne bilens fordeler for den enkelte er det to vesentlige forhold som må påvirkes: Reisetid og kostnad.

Prioritert kollektivfelt, ekspressbusser og hyppige avganger har bidratt til redusert reisetid på mange strekninger. Ved jobb- og fritidsreiser som krever ett eller flere bytter eller som ikke følger kollektivtransportens hovedårer øker tidsbruken betraktelig. Et enda tettere kollektivnett med enda hyppigere avganger er viktig for å redusere reisetiden.

Det store uforløste potensialet er på kostnadssiden. Månedskort for dagligreisende som bor i sone 1 har en relativt lav kostnad. Prisen for månedskort er 814 kroner for voksne.

For alle som ikke reiser daglig, for de som reiser fra en sone til en annen eller for de som reiser kollektivt iblant og fra en sone til en annen er prisbildet fullstendig annerledes. Nåværende soneinndeling og prismodell må endres hvis det skal bli mer attraktivt for oss som bor like utenfor Oslo å velge kollektivt fremfor bil til Oslo.

Noen eksempler: En jobbreise tur-retur Oslo sentrum fra Lørenskog koster 128 kroner med kollektivtransport. Tilsvarende reise med bil, hvis vi legger statens satser for kjøregodtgjørelse til grunn, er 120 kroner. Den opplevde kostnaden for en elbilist, altså bompenger og strømforbruk, er omtrent 40 kroner.

En familiereise fra Lørenskog til Grorud er omtrent sju kilometer. Dessverre krysser den reisen sonegrensa. Prisen, tur-retur, for to voksne og to barn er 384 kroner! På helg reiser barn gratis, så da er prisen 256 kroner. Med bil, igjen med statens satser som grunnlag, er prisen tur-retur vel 50 kroner. Hvem vil velge bil fremfor kollektivt når kollektivt tar lengre tid og prisen er 400 prosent høyere?

Hvis du er 17 år, bor i Lørenskog og har fått jobb på Tusenfryd, reiser du i tre soner. Reisekostnaden er da 90 kroner tur-retur. En normal arbeidsdag på Tusenfryd er 5 timer. Med en timelønn på 107 kroner tjener du 535. Du bruker ca 17 prosent av lønna og omtrent tre timer på reisen til og fra jobb. Når du fyller 18 øker lønna, men også billettprisen. Reiseutgiften utgjør da 27 prosent av inntekten den dagen.

Heldigvis kan man når man blir 18 år, kjøre bil, elektrisk eller fossil, gjennom Oslo. Reisetiden reduseres til en tredjedel, kostnaden omtrent tilsvarende.

Kjære Ruter og politikere i Oslo og Viken. Også vi som bor i randsonen av Oslo er glad i Oslo, liker å bruke Oslos mange tilbud og ønsker oss en hovedstad med minst mulig biltrafikk. Øk gjerne prisen for biler – elbiler, men særlig fossilbiler. Sørg også for å fortsette å bygge ut effektiv kollektivtransport i Oslo og til og fra Oslo.

Men først og fremst er dere nødt til å endre den antikvariske soneinndelingen og prismodellen som overhodet ikke er tilpasset Stor-Oslo eller et moderne samfunns- og arbeidsliv.

