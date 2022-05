Ikke glem Afghanistan

Forskjellsbehandlingen av flyktninger fra land som Afghanistan, Syria og Irak og flyktninger fra Ukraina er nå blitt så grell at det skjærer i øynene. Det er verdt å merke seg at det ikke er ukrainerne som krever denne forskjellsbehandlingen. De har krav på å møtes med varme og solidaritet. Problemet er at Europa ikke likebehandler folk på bakgrunn av humanitært behov og vårt felles menneskeverd.

Den bulgarske statsministeren sa i innledende faser av krigen at ukrainske flyktninger var velkomne i motsetning til andre flyktninger. For å sitere ham: «Dette er folk fra Europa (...) Dette er intelligente folk (...)». Samtidig dehumaniserer han andre krigsflyktninger ved å si «Dette er ikke flyktningstrømmen vi er vant til, hvor vi ikke vet hva vi skal gjøre. Folk med en obskur fortid, kanskje terrorister. Dette er europeere som nettopp har fått flyplassen sin bombet».

Lederen av partiet Vox sa følgende i det spanske parlamentet – urovekkende nok til applaus fra salen: «Enhver kan se forskjellen mellom dem (ukrainske flyktninger) og invasjonen av unge menn av muslimsk opprinnelse som har forsøkt å trenge inn i Europa for å destabilisere og kolonisere oss.»

Danmark, som fratar flyktninger fra Afghanistan og Syria verdisakene deres når de kommer til landet for å søke asyl, opphever denne regelen for de ukrainske flyktningene. De sender også flyktninger tilbake til Syria nå, til tross for at flyktningene har bygd nye liv i Danmark og forholdene i Syria fortsatt er svært vanskelige.

Her til lands ønsker nå selv Frp flyktninger fra Ukraina velkommen. Dette er et parti som vil kriminalisere hjelp til flyktninger som drukner i Middelhavet. Nylig druknet 62 mennesker i en båt i Middelhavet, blant disse 16 kvinner og 7 spedbarn.

Skyldes denne forskjellsbehandlingen at ukrainerne er ofre for vårt naboland Russlands overgrep? Neppe. Også den syriske og tsjetsjenske befolkningen har vært ofre for grusomme russiske krigshandlinger, uten at stortingsflertallet i Danmark og Norge har reagert. Organisasjonen AirWars har dokumentert at minst 24.000 sivile har blitt drept i russiske Assad-støttede luftangrep i Syria siden 2015.

Annam Chaudhry er bærekraftsøkonom med spesialisering i arktiske studier, klimaendringer og miljøpolitikk. (Privat)

I Norge er det mye snakk om at vi hjelper ukrainere fordi de befinner seg i våre nærområder. Men er ikke greske og italienske øyer våre nærområder? Er ikke grensa mellom Polen og Hvite-Russland det samme? Her har det befunnet seg flyktninger i en grusom humanitær situasjon, også kvinner og små barn.

Blant de store partiene har det imidlertid ikke vært noen vilje til å hjelpe disse menneskene. Hvem kan glemme at den forrige regjeringen nektet å ta imot skarve 50 barn fra Moria-leiren før 8–10 andre europeiske land hadde gjort det samme? Vy tilbyr nå gratis transport til ukrainske flyktninger, hvorfor fikk ikke syriske flyktninger tilbud om dette? Er noen barn mer verdige trengende enn andre?

Tirsdag i forrige uke kom nyheten som brakte på det rene at ikke engang Tyskland, som smykker seg med at de tar stort ansvar når det gjelder flyktninger, har moralsk anstendighet til å likebehandle hjelpetrengende mennesker. For å gjøre plass til ukrainere, har de bestemt seg for å sende ut afghanere. Mange afghanske flyktninger får umenneskelig nok beskjed om å forlate landet innen 24 timer.

Tyskland har vært en del av NATO-styrkene som har vært involvert i krigen i Afghanistan i 20 år. Den afghanske krigen har kostet 170.000 menneskeliv. Nå pågår det en humanitær katastrofe i landet fordi Vesten holder tilbake den afghanske sentralbankens midler og klimaendringer (som fattige afghanere ikke har noe skyld i) har ført til ekstremtørke. Halve befolkningen sulter. Til dette utbombede, fattige og nødstilte landet velger man altså å sende flyktninger fordi vi mangler «plass». Mon tro om vi først og fremst mangler plass i hjertet?

Afghanere fortjener i likhet med ukrainere fysisk og psykisk trygghet, mat på bordet og helsehjelp. Hashtaggen #Afghanlivesmatter bør nå tas i bruk – i solidaritet med afghanere. Jeg forventer det særlig fra alle de i Norge som var i harnisk etter Talibans maktovertakelse, angivelig i bekymring for den afghanske befolkningens ve og vel. Retten til anstendige levekår er også en menneskerett. Vi kan ikke la afghanerne dø av krig og fattigdom, for dernest å la dem dø fra vår bevissthet.

