Tyveriet må rettes opp

Flere politiske partier har nå gitt uttrykk for at det skal bli slutt på å stjele pensjonsinnskudd fra pensjonister som har vært ansatt i det offentlige.

I 2010 vedtok et flertall i Stortinget at det fra 2011 skulle iverksettes en samordning mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Politikere flest var neppe klar over at dette ville føre til at innbetalt og opptjent tjenestepensjon ville bli redusert mer og mer jo lenger man fortsetter i offentlig stilling etter fylte 67 år.

For mange helt ned til kroner null, noe som kan medføre tap av flere millioner kroner.

Men et år etter innså nok stortingsrepresentantene feilen ved vedtaket, for i 2012 vedtok de at dette ikke skulle gjelde dem – og heller ikke regjeringsmedlemmer.

Fra politikerhold har det vært et sterkt uttalt ønske at offentlig ansatte fortsetter i stillingene sine lengst mulig etter oppnådd pensjonsalder. Så hva i all verden kan begrunnelsen være for at inndragelsen fortsatt skal gjelde andre offentlig ansatte?

[ Barnevernet ringer. Ti minutter senere flytter det inn et nytt barn (+) ]

Sist saken om opphevelse av det som kalles «samordningsfellen» var lagt fram for Stortinget etter Representantforslag 141L (2019–2020) fra Senterpartiet, fikk forslaget kun støtte fra SV og Rødt – i tillegg til Sp.

Dette var i 2020, og etter det har det kommet svært mange utspill som det er all grunn til å tolke slik at det nå er få, om noen, partier som ikke vil støtte et tilsvarende forslag som det Senterpartiet la fram i 2020.

Det kan gis en rekke konkrete eksempler på det økonomiske tapet for svært mange tidligere offentlige ansatte, noe som gjelder over 22.000 personer.

Her er ett eksempel: En ansatt i videregående skole jobbet til hun fylte 75 år. Statens Pensjonskasse hadde da fått innbetalt 3,3 millioner kroner. Ut fra beskjeden fra politisk hold om at det ville lønne seg økonomisk å stå lengst mulig i jobb, regnet hun naturligvis med å være sikret en høy tjenestepensjon.

I stedet ble hun fratatt hele den innbetalte tjenestepensjonen sin.

[ Gro Harlem Brundtland om å bli skildret på TV: – Nei, det ... Sånt må jo jeg regne med (+) ]

Geir Martinussen er tidligere lærer i grunnskolen i 30 år og lærerutdanner ved OsloMet i 15 år. (Privat)

Mange vil nok kalle dette et tyveri fra statens side, og heldigvis er det slik at de fleste (alle?) partiene nå har satt seg inn i problematikken, og det har kommet forslag og uttalelser som vil gjøre at det faktisk skal lønne seg å fortsette i offentlig stilling etter fylte 67 år.

I private næringer kan man ta ut full pensjon ved fylte 67 år – og samtidig fortsette i fullt betalt hel eller delvis jobb. Og offentlig ansatte som går over i stilling i det private etter fylte 67 år, kan ta ut full offentlig pensjon samtidig med full lønn fra det private.

Hva er årsaken til at daværende stortingsrepresentanter prioriterte det private fremfor det offentlige? Vil nåværende representanter sørge for at samordningsfellen oppheves?

[ Utviklingen er dramatisk for amerikanske kvinner ]

Solberg-regjeringen av Høyre, Venstre og KrF, med Frp som støtteparti, la før den gikk av fram Proposisjon 227 L, der det klart framgår at de er mot samordningsfellen, at ønsket er at det økonomisk skal lønne seg å jobbe lengst mulig, også i offentlig stilling, etter fylte 67 år.

Mye fra proposisjonen kunne vært sitert, men jeg nøyer meg med følgende. Partiene mener at statens seniorpolitikk skal ha som «formål å bidra til at flere står lenger i arbeid», at det økonomisk skal innebære «bedre uttelling å stå lenger i arbeid», at for å sikre bærekraften er det nødvendig «at flere står lenger i arbeid og utsetter avgangen fra arbeidslivet», at «flere enn tidligere vil se seg økonomisk tjent med å stå lenger i arbeid».

Dette tilsier at de nevnte partiene uten tvil er for en opphevelse av samordningen mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon.

Også Arbeiderpartiet ved Jonas Gahr Støre og Frode Jacobsen har uttrykt støtte.

Støre har skrevet følgende i en e-post til et av medlemmene av arbeidsgruppa mot samordningsfellen: At «Arbeiderpartiets utgangspunkt har vært at ingen skal tape på å stå i jobb ut over 67 år, tvert imot. Det skal belønnes». Videre at «… ingen skal tape i årlig utbetalt pensjon».

Frode Jacobsen uttalte, som representant for Arbeiderpartiet på Pensjonistforeningens møte i Oslo 30. august i fjor at «samordningsfella er uheldig».

På ovennevnte møte var samtlige partier representert, og ingen uttrykte støtte til samordningsfellen. Også på møter andre steder i landet var holdningen den samme. Likevel er det, utrolig nok, fortsatt bare stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som slipper unna fellen.

Som nevnt taper minst 22.000 offentlig ansatte hele eller deler av sin tjenestepensjon ved å slutte i offentlig stilling etter fylte 67 år. I eksemplet foran ble det innbetalt over tre millioner i tjenestepensjonsinnskudd.

[ «Trikkeligaen»: Byråd Omar Samy Gamal om kunstgress ]

Statens Pensjonskasse betegner det i sin pensjonsblogg nettopp som et innskudd, som vil tilbakebetales: «Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til oss ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon».

Dersom hver av oss – over 22.000 – i gjennomsnitt taper «bare» 30.000 per år i løpet av 15 år som pensjonister, altså totalt 450.000 for hver, betyr det en ren inndragning av tjenestepensjonen på totalt 22.000 x 450.000, som betyr nesten ti milliarder kroner. Men reelt sett er nok beløpet vesentlig høyere.

Det som er referert og poengtert foran, bør føre til et enstemmig stortingsvedtak om at samordningsfellen må oppheves!

Så er spørsmålet hvilke partier som i nær framtid vil komme med et nytt konkret forslag. Eller kanskje kommer det et felles forslag fra flere, eller alle, partier?

Jeg vil komme med en sterk oppfordring til samtlige partier om snarest offisielt å gi klart uttrykk for hvordan de vil forholde seg!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen