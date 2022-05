Bedre oppfølging etter abort

Retten til oppfølging etter selvbestemt abort og spontanabort er i dag ikke likestilt. Samtidig er kunnskapen og oppfølgingen av de fysiske og psykiske ettervirkningene underprioritert. Det er behov for å forbedre oppfølgingen til kvinner etter abort og sørge for mer kunnskap.

I 2020 vedtok Stortinget kvinners rett til oppfølging etter spontanabort. Dette er et viktig skritt i riktig retning av å satse på dette feltet innen kvinnehelse.

I dagens abortlov derimot har kvinner ikke tilsvarende rett på oppfølging etter selvbestemt abort. Dette mener vi i Stiftelsen Amathea er en stor svakhet og fører til at kvinners rett til helsehjelp forringes.

Behovet for oppfølging etter selvbestemt abort kan være stort. Selvbestemt bør ikke bety at man må ta belastningen alene. Retten til oppfølging etter abort må derfor likestilles og oppfølgingstilbudet må bli mye bedre for alle kvinner som har gjennomgått abort.

Hvert år gjennomgår om lag 22.000 kvinner abort i Norge, enten selvbestemt eller spontant. Det er viktig at vi nå kaster lys på denne delen av kvinnehelsen.

En av grunnene til at dette temaet altfor ofte går under radaren, kan være mangelen på kunnskap og forskning på årsaker og konsekvenser av abort, for samfunnet og for kvinnen selv.

I mai 2021 publiserte forskningstidsskriftet The Lancet (utg. 397, 2021) en artikkelserie om spontanabort. De viser her til manglende kompetanse, uklare retningslinjer, og manglende tilgang på behandling, utredning og oppfølging av kvinnene i etterkant.

Selv om denne forskningen baserer seg på britiske forhold bør den, som ved annen internasjonal forskning, legges til grunn for at det også kan være gjeldende i Norge. Ser vi til kunnskap og forskning på selvbestemt abort er denne enda mer mangelfull, om ikke helt fraværende.

Det er vanlig å få beskjed om at spontanabort er helt naturlig og at det bare er å prøve igjen. Men sorgen og frykten for at det er noe alvorlig galt, at man ikke vil lykkes med en ny graviditet eller tanken på å gå gjennom et nytt forsøk, kan være en for stor belastning for mange.

For noen er nettopp forventningen om at alt skal være så normalt den aller største belastningen.

Internasjonal forskning viser at spontanabort kan være et alvorlig psykologisk traume for mange kvinner. En studie (Prior et al. 2017) fant at 18 prosent av kvinnene kunne diagnostiseres med posttraumatiske stresslidelser ni måneder etter spontanabort. 17 prosent hadde moderat til alvorlig angstlidelse og 6 prosent hadde moderat til alvorlig depresjon.

I vårt arbeid ser vi også at den psykiske helsen påvirkes. Hos 30 prosent av kvinnene vi følger opp er psykisk helse et viktig tema, flere av disse har gått lenge uten å få den hjelpen de selv har ønsket.

Ved selvbestemt abort erfarer vi at forventingen, både fra en selv og andre, om å tåle konsekvensene og reaksjonene i ettertid er til stede.

Det var jo tross alt ditt valg.

Selv om kvinner har rett til selvbestemt abort i Norge og samfunnet bærer preg av større åpenhet generelt, er dette et av temaene som fremdeles preges av skam, skyld og lukkethet.

Det er ikke alltid riktig eller det beste å snakke med alle om alt, men desto viktigere å vite om muligheten til oppfølging for å kunne sette ord på og bearbeide opplevelsen, valget og veien videre.

I Storbritannia alene er den samfunnsmessige kostnaden knyttet til spontanaborter beregnet til 480 millioner pund årlig (The Lancet).

Tatt i betraktning at disse kostnadene kan være overførbare til norske forhold, vil det være store gevinster på alle nivåer hvis det prioriteres midler til mer kunnskap, bedre behandlingstilbud og oppfølging for kvinnene dette gjelder.

Temaet fortjener mye større oppmerksomhet, både i Stortingets helsekomité, som nå behandler et representantforslag fra Venstre om utvidelse av grensen for selvbestemt abort, og etter hvert i mandatet til abortutvalget, som regjeringen skal presentere senere denne våren.

