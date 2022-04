Eg sit ved kjøkenbordet, klokka er 07.40, soli steiker, det bli ein knallfin dag, eg kjenner meg rik på verdiar og natur. I tre veker har eg lammepermisjon frå jobben utanom garden, i sauefjoset kjem det nytt liv døgnet rundt, eg er heldig.

Men noko må eg gjera i den situasjonen me som bønder no er i.

Ein gong skreiv eg eit kritisk brev til Erna, det var då ho sa at «så må vi kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt en periode i en krise». Huttetu for ei vasakølle som me seier her på bygdi. Eg fekk sjølvsagt ikkje svar.

Dette er eit ope brev til Jonas og Trygve.

Då eg vaks opp var det kjeringar heime i nesten kvart eit hus, dei hadde omsorg for storfamilie og fjosstell, karane var ute i anna gardsarbeid eller hadde jobbar litt rundt omkring, eg hang i skjørtet til mor. No sit eg og ser på dei same husi der ingen er heime, alle er i arbeid utanom garden. Slik er utviklinga, den må ein forhalde seg til. Men litt nostalgi til morgonkaffen må ein unne seg.

Garden me bur på ligg 500 meter over havet i Morgedal, «skisportens vogge», i Vest-Telemark. Eg og mannen er sauebønder, eg jobbar ved sida av i 80 prosent stilling som sjukepleiar ved eit legekontor. Mannen jobbar og ved sida av i 50 prosent stilling, slik har me halde på i 27 år. Fire friske jenter fekk me, no er dei vaksne.

Eg – og garden me driv – har ei stolt historie. Eigar var polfarar Olav Bjaaland, han som fekk det ærefulle oppdraget av Roald Amundsen å vere den fyrste på sjølve sydpolpunktet fordi han var så god med kart og kompass. Han gav garden til syster si Tone fyri han reiste, for han visste jo ikkje om han kom heimatt.

Tone er mi bestemor, slik arva eg garden. Det er eit stort ansvar.

Utviklinga i landbruket har skjedd mest på vilkår som tener dei store gardane, dei som har fleire årsverk og stordriftsfordelar. Garden vår i Morgedal kan ikkje drivas slik. Me har 120 vinterfôra sau, kan utvide litt, men må då bygge meir eller bygge om, det kostar. Reidskap, byggemateriell, gjødsel, diesel, alle utgifter har auka dramatisk. Me samarbeider med ein grannenabo om slåtten, han har rundballepresse og me har slåmaskin, rundballepakkar har me sammen, me hjelper kvarandre, det er veldig sosialt og bra.

Likevel er det ikkje nok til at både kan leve av gardsdrifta.

Inntektene i jordbruket heng ikkje i hop med utgiftene, utviklinga gjeng både for seint og i feil retning. Me kan ikkje belaste det norske folk med for høge prisar sjølv om noko truleg må bli dyrare for forbrukarane. Det er dessutan mykje motstand hjå folk som ikkje skjønnar kva me bønder eigentleg driv på med. Men politikarane på Stortinget må skjønne det! Her må staten inn, sjå på mellomledd som har kontroll på heile handlesjappa. Eg får 50 kr kiloen for pinnekjøttet som de betalar 450 kr kiloen for i butikk, det gjeld for øvrig heile dyret.

Nå er det krig i naboland, dikkon heve nok å halde på med vil eg tru, men derfor er det nå endå viktigare at me blir meir sjølvberga. Me produserar knapt halvparten av det me treng, og stadig fleire land bremsar eksporten. Det auker matprisane og varer uteblir. Det blei sagt tidlegare av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at den norske matforsyninga ikkje var truga så lenge ein kunne oppretthalde internasjonale handelssystem med tanke på import. Den situasjonen er nå forandra, det må få konsekvensar.

Eg skriv mest på vegne av dei unge i landbruket, dei som skal ta over gardane og ikkje veit heilt ennå kva dei gjeng til. Me kan ikkje basere kånn på at dei skal arbeide slik tidlegare generasjonar har gjort. Her på garden er det Svanhild, den tredje jenta vår på 22 år, som har den største interessa av å ta over garden. Ho ser verdien av friheten og moglegheitane og har gode tankar om forbetring og utvikling.

Og her ligg det store dilemmaet for kånn som foreldre, eg lurar på kor mykje eg skal fortelje om talet på arbeidstimar, økonomi, tungt arbeid til tider, ja alt det som høyrer med. Ein oppfordrar ikkje ungane sine til å overtaka der du ser at bedriften kanskje gjeng konkurs. Ja, det er verdiar i garden og historia, men ein kan ikkje leva på dei, det er overskotet av drifta som tel.

Eg lurar på kor mange unge etter kvart som kjem til å drive gardsbruk?

Det verste er at eg skjønnar dei som ikkje vil. Det er for tida mange som gjeng og «ventar», i landbruksmiljøet og blant bygdefolk, dei er skeptiske til fagre løfter om forandring. No må det eit økonomisk krafttak til frå myndigheitane, noko som peiker framover. Dersom ein kjenner at arbeidet som leggast ned ikkje blir verdsatt så mistar ein motet.

Sjølv elskar eg å lage mat til folk og er stolt av det. Eg har energi nok til å bruke dagar og netter, som no i lamminga, på det arbeidet dersom eg opplever at det blir sett bokstaveleg talt pris på.

Takk for at du las brevet. Er du på dessa kantane så ikkje køyr forbi, stikk innom og få ein kaffe med utsikt.

