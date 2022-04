Taper vi alle på eksamenskutt?

Regjeringen besluttet i februar at alle elever i videregående skole skulle slippe eksamen, og dermed bli tatt opp til høyere studier basert på standpunktkarakteren. «Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal fortsatt ha eksamen etter dette», sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Som ansatt på et universitet er min erfaring at overgangen til høyere utdanning allerede er utfordrende for mange av dem som kommer rett fra videregående skole.

Når vi nå for tredje gang skal ta imot studenter som ikke er tilstrekkelig forberedt på å møte de kravene vi har i høyere utdanning ved at de ikke har trengt å jobbe for å bestå eksamen, så er det med blandete følelser.

Gjennom de to siste årene har vi erfart at en del av studentene har liten forståelse for hva som kreves av dem, de vet lite om hvordan man får gode studievaner, og de er uforberedt på hva som kreves til eksamen.

Vi som tar imot elevene og ønsker de velkommen ved semesterstart har et mål om at de skal klare seg på studiene. Jeg representerer et studium som i utgangspunktet krever mye innsats, det kreves at studentene følger med og at de jobber jevnt og trutt fra første dag.

Dessverre ser vi at flere av de ferske studentene stryker til eksamen, de mister interessen og motivasjonen, og mange faller fra.

At førsteårsstudentene stryker og strever er synd, både for oss, for arbeidslivet som trenger disse kandidatene, og ikke minst for studentene selv. Nå gir starten på studielivet mange studenter en personlig knekk.

Hva skal studentene gjøre da? Slutte, eller begynne på noe nytt som er enklere? Det kan være en løsning for noen, men det koster – ikke bare for studentene, men også for samfunnet.

Mye kan gjøres fra utdanningens side med å legge til rette på best mulig måte. Det er en oppgave vi tar på alvor. Vi er blitt bedre i digitalisering, vi har erfart at det er mange måter å undervise på, og vi har innført ulike metoder for å teste studentenes kunnskaper.

Vi vet at studentene er forskjellige, de har ulike behov for å kunne lære og forstå. Vi legger til rette for ulike arbeidsformer ved at de både jobber selvstendig, i grupper, og i enkelte emner støtter vi undervisningen ved å benytte studentassistenter som har erfaring fra de samme fagene.

Når vi nå igjen opplever at elevene nylig har søkt seg til høyere utdanning basert på standpunktkarakterer, så må vi vurdere hvordan vi best kan teste deres kunnskaper for å se om de har forutsetninger for å gjennomføre studiet. Vi har et viktig ansvar for å sikre at den faglige kompetansen og kvaliteten på de kandidatene som uteksamineres er god. Dette er helt vesentlig for at de skal kunne utøve yrket på en faglig forsvarlig måte.

Vi mener at det som kreves er at studentene er dedikerte, motiverte og interesserte i å lære. Det kreves et godt samspill mellom studenter og forelesere, og det krever et godt samarbeid mellom studentene.

Beslutningen om å avlyse eksamen har sine grunner, men har det vært vurdert hvilke konsekvenser dette vil gi for elever som ønsker høyere utdanning? Det kan være mange grunner til at studenter stryker, det er et sammensatt bilde. En grunn kan være manglende eksamenstrening.

Man kan spørre seg om hvem som er taperne på sikt – den enkelte student, de krevende studieprogrammene, eller hele samfunnet?

