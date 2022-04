Musikkopplevelser for livet

Jeg glemmer det aldri. Håper jeg. Sigur Rós. 2002. Litt motbakke i livet. Alene på konsert. Sammen med et fullsatt Chateau Neuf. Magisk stemning. Skjellsettende musikk. Trollbundet sal. Akkurat det jeg trengte. Inspirasjon. Ro. Langt inn i sjelen. Lenge etter konserten. Den dag i dag gir det meg gåsehud. Opplevelsen vil være med meg hele livet. Tror jeg.

Musikken har alltid vært min trofaste følgesvenn. Første gitar som 11-åring. Band preget av høy iver og lav kvalitet med kompiser. Kort vei fra ampen til utforskning bak spakene. Booking-agent og manager for titall artister fra Madcon til Eva Weel Skram. Del av gründertrioen bak musikkappen Voisey solgt til Snap Inc i 2020. DJ på Rekord Bar i Drammen sist helg. Lars Vaular på full guffe til jobb i dag, Doja Cat på øret under treningsøkta. Musikk er en uunnværlig del av livet!

For hvem har ikke sitt genuine soundtrack til livet? Greit; Drillo – men hvem andre? Musikk gjennomsyrer hverdagen så vel som livets høytider og høydepunkter. Låter former oss, låter preger oss. Musikk skaper fellesskap, lykke og frihet. Musikk gir glede og trøst. Vi får låter på hjernen, knytter dem til utallige små og store minnerike opplevelser. Slik har det vært siden tidenes morgen for alle i alle kulturer.

Dag Langfoss-Håland, musikkelsker og musikktech-gründer. (Privat)

Men det var én side ved musikken jeg knapt hadde fått med meg, enda mindre reflektert rundt, før NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus tok kontakt med oss bak Voisey: Musikkens helsebringende kraft. Olaviken bruker musikkterapi i behandlingen av personer som rammes av demens.

Jeg beundrer de musikkterapeutene jeg nå har lært å kjenne. Jeg er overveldet av hva musikk kan bety for medmennesker med kognitive utfordringer. Helseeffekten er enorm!

Så det var umulig å takke nei til utfordringen: Vil dere, som kan musikk og teknologi, bidra til at musikkterapiens effekt ikke stopper opp når personer med demens bor hjemme? Kan dere sørge for at musikken er en følgesvenn i hele livet, også for dem som er rammet av demens? Det finnes tross alt 100.000 bare i Norge! Snakk om å ta technology for good på alvor!

Nå gjør vi nettopp det. Setter musikk i et system som gjør gjenhør med musikkopplevelser tilgjengelig for personer med demens og alle som står dem nær. For å tenne livsgnisten, vekke livsgleden – om enn kun for noen verdifulle sekunder.

En plutselig trall. Et glimt av smil. Et forsiktig dansetrinn. En prat rundt et fint minne som dukket frem fra glemselen. Slike øyeblikk betyr så uendelig mye i livets siste fase, både for den som er rammet og for alle kjære rundt. Hvorfor i all verden skal musikkteknologien kun være rettet mot den teknokjappe yngre garde?

Musikken er for alle, da må den nye teknologien være like demokratisk.

For en musikkelsker er det helt fantastisk å oppdage denne verdifulle dimensjonen av musikken. Det er også gledelig å lære at tunge fagkrefter i Helse-Norge vet dette, og i stadig større grad tar i bruk musikk som medisin. Jeg – og mange med meg – skulle allikevel gjerne sett at det satses enda mer ressurser på musikk og helse rundt om i vårt langstrakte land.

Derfor fortjener fagekspertisen innen musikkterapien å lyttes til. For en musikktech-gründer uten denne ekspertisen er det inspirerende å utforske det uforløste helsepotensialet i musikken.

Tenk hva vi kan få til når vi vet enda mer på fagfeltet! Tenk på den samfunnsøkonomiske effekten når vi tar kunnskapen i bruk! Tenk så mange gode øyeblikk vi kan skape for dem som trenger det som mest!

Tenk også på ditt eget livs soundtrack, hva har musikken betydd på livsreisen din så langt? Hvis du har behov for musikk i livet ditt i dag, hvilke musikkopplevelser vil du helst gjenskape om minnet svekkes på reisens siste etappe?

Selv vil jeg trenge en solid dose Sigur Rós, da også. Det vet jeg.





