Fremmedgjøringen av Russland

Det løper en debatt i Dagsavisen om hvorfor store deler av den russiske befolkningen ser ut til å fortsette å støtte det autoritære og brutale Putin-regimet, selv etter den hittil nokså mislykkede invasjonen av Ukraina. Professor Øyvind Økland og diplomat og statsviter Tore Nedrebø har henholdsvis 31.03 og 12.4 tatt til orde for kulturelle forklaringer.

Peter Normann Waages «Russland er et annet sted» fra 1990, som siden har kommet i flere nye utgaver, forklarer Russland ut fra skismaet mellom en vestvendt rasjonaliserende og en østvendt sjeleliggjørende romerkirke, samt mongolenes erobring av Russland fra 1200-tallet.

Nedrebø kobler seg på den samme fortellingen når han i Russland finner «den bysantinske tradisjonen for kvasireligiøs hylling av keisaren», forestillingen om Moskva som det tredje Roma og om «eit heilagt Russland» som skulle frelsa verda.

Edward Said beskrev i 1978 denne eurosentriske kulturorienterte tilnærmingen som «orientalisme», en vestlig tendens til å fremmedgjøre og nedvurdere ikke-vestlige folk og land, for å sikre Vestens imperialistiske «politiske og økonomiske dominans», jf. snl.no.

Orientaliseringen av Russland bekrefter allmenne vestlige stereotypier om Russland og russerne, men er av begrenset nytte når det gjelder å få en mer realistisk forståelse av dagens Russland og bakgrunnen for krigen mot Ukraina.

Det er i dag på høy tid å forstå Russland og det tidligere Sovjet på grunnlag av edruelige historiske og samfunnsmessige realiteter, framfor drøvtyggede, heftig orientaliserende, bestselgende myter.

Sigurd Lydersen er cand.philol. i russisk og lærerstudent. (Privat)

Den orientaliserende Nedrebø overser for det første fullstendig at den russiske revolusjonen i 1917 var antiimperialistisk. Lenin og bolsjevikene fikk makta mot lovnader om fred, og bidro til å gjøre slutt på blodbadet på kontinentet ved å trekke Russland ut av første verdenskrig og inngå fred med Tyskland.

Nedrebø generaliserer videre det sovjetiske brutale Stalin-regimet – som er begrenset til mellomkrigstida – til å gjelde hele Sovjet-perioden. Han ser det ikke i kontekst av den parallelle europeiske fascismen, som med sin ny-imperialisme førte til andre verdenskrig og Holocaust. Orientaliseringen av Sovjet-Russland gjør oss dermed blinde for den sovjetiske destaliniseringsprosessen som fant sted innad i Sovjetunionen fra andre verdenskrig og som skjøt fart med Stalins bortgang i 1953.

Stalins kroniske behov for en sovjetisk atombombe mot slutten av krigen innebar for det første at sovjetisk vitenskap ble fredet fra den ideologiske ensrettingen. Mine informanter i Moskva forklarte meg videre hvilken sjokkartet virkning den hemmelige talen til Stalins arvtaker Nikita Khrustsjov på den 20. partikongressen i 1956 hadde på dem og hele det sovjetiske samfunnet. Den ansporet hele den sovjetiske etterkrigsgenerasjonen til kritisk, selvstendig tenkning og politisk aktivisme.

Orientaliseringen av Sovjet og Russland gjorde at vi ble tatt fullstendig på senga av demokratiseringen på 1980-tallet og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. Den gjør oss videre blinde for vår egen rolle når det gjelder den for oss like overraskende autoritære utviklingen i det «frigjorte» postsovjetiske Russland.

Vi mister av syne hvordan utviklingen i det postsovjetiske Russland har handlet om å tilpasse den tidligere sovjetrepublikken til vestlige standarder og forventninger – som den russiske president Jeltins «sjokkterapi» av økonomisk liberalisering etter vestlig mal for å gjøre slutt på den sovjetiske statskontrollen over økonomien.

Jeltsins autoritære kupp i 1993 ved å tvangsoppløse parlamentet med tanks, med hundrevis av drepte og skadde, handlet om videreføringen av denne økonomiske og politiske tilpasningen av Russland til vestlige krav og forventninger – ut fra myten om «kapitalismens seier over kommunismen».

Den russiske fascisten Aleksander Dugins ideologisering blir for Nedrebø og andre en bekreftelse på det orientalske Russland. I realiteten er også Dugins teorier uttrykk for den russiske postsovjetiske bevisste tilpasningen til våre vestlige ideologiske forventninger og føringer.

Ved å legge vekt på religiøse og konservative verdier og på fascistisk manér framstille seg selv som forsvarer av «europeisk sivilisasjon» mot etablerte fiendebilder av «islamisme», og i tilfellet Ukraina «nazisme», så opplever dagens russiske regime et mye bredere ideologisk gjennomslag både på venstre- og høyresida i en stadig mer polarisert vestlig opinion – enn hva det marxistisk inspirerte, antiimperialistiske Sovjetunionen noensinne klarte.

Orientaliseringen av Russland, både av vestlige forskere og kommentatorer og av det russiske regimet selv, innebærer på denne måten en fullstendig forvrengning av vår forståelse av Russland og det tidligere Sovjetunionen: Det som i realiteten er en tilpasning av den russiske virkelighetsforståelsen til vestlige forventninger og føringer blir av de orientaliserende framstilt som noe som skiller Russland fra Vesten.

Det som derimot virkelig er fremmed for oss og som vi trenger å bli bedre kjent med og koble oss opp mot – den postsovjetiske folkelige demokratikampen i forlengelsen av den sovjetiske destaliniseringen og politiseringen av befolkningen – blir helt feilaktig og i tråd med det russiske regimets propaganda forstått som uttrykk for vestlig påvirkning og interesser.

