Sett fart på yrkesfagene

«Oslo trenger flere fagarbeidere – styrk fagopplæringa». Dette er en av hovedparolene i 1. mai-toget i Oslo i år. «Fagarbeiderne er arbeidslivets rockestjerner» er også en frase i dagens ordskifte.

«Alle» snakker om behovet for flere dyktige fagarbeidere og at statusen til yrkesfag må heves. På samme måte som ingen blir rikere av applaus, skjer det ofte lite når noe skal «snakkes opp».

Det er også slik at færre velger yrkesfag i storbyene. I Oslo velger 28 prosent yrkesfaglig studieretning i videregående skole, i landet som helhet velger 50 prosent et yrkesfag.

Det vi trenger er strukturelle tiltak som åpner yrkesfagene for flest mulig. Meld. St. 21 (2020–2021): «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden» foreslår en yrkesfaglig rekvalifiseringsrett som gir alle med fullført studie- eller yrkeskompetanse mulighet til å ta en ny yrkeskompetanse.

Oslo kan gi dette tilbudet umiddelbart!

Yrkesfag er mulighetenes utdanning. Det grønne skiftet og de yrkesfagene vi ennå ikke kjenner, kan sammen med rekvalifiseringsretten være giret som skifter dagens kompetanse til det nye. De viktigste aktørene vil ha fag- eller svennebrev.

Hovedveien til fag- og svennebrev er at en 15–16-åring velger en yrkesfaglig linje over to år, så følger to års læretid (vg3) som avsluttes med en fag- eller svenneprøve. For noen er dette enkel match. For andre er dette svært tidlig i livet. De har behov for prøving og utforsking av ulike fag og muligheter.

Yrkesfaglig opplæring må fullføres før fylte 21 år. Elever som har gått to eller tre år på en studiespesialiserende linje har derfor ikke rett til å krysse over til en yrkesfaglig utdanning. Rett til voksenopplæring inntrer først ved fylte 25 år, når en ikke har fullført videregående. Oslo kan åpne porten for flere, ved å innføre rekvalifiseringsretten. Det er også lettere å velge på tvers av kjønnsroller når en er blitt litt eldre.

Yrkesfagene framstår som gammeldagse og lite moderne for unge mennesker. Fagene kan ha et barskt arbeidsmiljø og utgjør den mest kjønnssegregerte delen av arbeidslivet. For å kompensere og endre segregering er det nødvendig med mange og koordinerte tiltak. Det krever at vi styrker og ansvarliggjør fylkeskommunens fagopplæringsavdeling.

Samtidig må elever og lærlinger møte et anstendig arbeidsliv. Virksomhetene må vise at de ønsker kjønnsbalanse, ta imot gutter og jenter slik at de føler seg velkomne og trygge. Hele, faste stillinger og gode sanitærforhold er et must. Først sist sommer ble det eksempelvis tariffestet jentegarderober på byggeplasser!

Det er ulike årsaker til at noen elever faller fra i skoleløpet eller ikke får læreplass. Det kan være språkferdigheter, sosiale eller faglige ferdigheter. Noe kan kompenseres ved ekstra innsats i skolen, men det vil fortsatt være elever som har behov for lærekandidattilbud, praksisbrev og annen form for skreddersøm.

Arbeiderpartiet lanserer nå Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv: «Som en av Norges største innkjøpere av varer og tjenester, vil Oslo kommune bruke sin makt til å sikre et seriøst arbeidsliv og gjøre det attraktivt å bli fagarbeider.» Skal denne strategien lykkes må dørene til fagopplæringen åpnes – på vidt gap!

Etter finanskrisen i 2009, ble det utviklet en modell for arbeidsledige oljearbeidere: «Menn i helse». En skreddersydd utdanning hvor all yrkeserfaring teller med. 800 menn har tatt fagbrev i helsearbeiderfaget gjennom den ordningen.

For at yrkesfagene skal framstå som seriøse er det nødvendig med tettere partssamarbeid for en best mulig dimensjonering av fagene. Noen av dagens elektroelever tilbys for eksempel vg3 i skole. To og et halvt år i bedrift erstattes med ett år i skole.

Dette er ikke en god løsning og kan blant annet sees som en konsekvens av økt innleie av arbeidskraft. Byrådets strategi kalt Yrkesveien og Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv er viktige skritt på veien ut av dette.

Parolen 1. mai er en viktig oppfordring til kommunen om å igangsette strukturelle og dristige tiltak; gjøre noe med det dramatiske behovet for flere fagarbeidere i Oslo!

Det grønne skiftet og et bærekraftig samfunn kan ikke bare planlegges, det må også gjennomføres av høyt kvalifiserte fagarbeidere på alle områder.

