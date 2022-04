La billigmerkene leve

SV og Senterpartiet har gått i bresjen for å se på mulighetene for å forby EMV-produkter, som er matvarebutikkenes egne merkenavn, slik som Eldorado og First Price (Norgesgruppen) og Xtra (Coop). Venstre har hevet seg på med et representantforslag om å likestille disse produktene med de tradisjonelle merkevarene.

Jeg forstår tanken bak, som blant annet går på å begrense kjedemakten og bedre forholdene for mindre leverandører. Jeg mener derimot at EMV-varer er viktige produkter.

I Norge er det mange fattige og personer i lavinntektshusholdninger. Jeg er en av dem. EMV-varer er betydelig billigere enn merkevarene og har alltid vært det helt siden Samvirkes (Coop) blå-hvite varer ble lansert i 1980.

«Den enkle filosofien som lå bak varene hadde en særlig appell til folk i kooperasjonen, og NKL fylte varene med mening ut over det at de skulle være enkle. Varene ble, i tråd med kooperasjonens selvbilde som en forbrukerorganisasjon, lansert i Norge som et forbrukerpolitisk tiltak av første rang.» (Kilde: Knut Kirknes).

EMV er viktige produkter for å kunne ha et variert kosthold og kunne ha råd til å unne seg noe i helgene når man har et begrenset budsjett. En Solo koster rundt 30 kroner, Kiwi/Meny og Coop tar rundt 7 kroner for sin appelsinbrus.

Nordmenn flest har en beklagelig høy lojalitet til dyre merkevarer, noe som var noe av bakgrunnen til at Lidl aldri fikk det til i Norge.

I debatten blir særlig Gilde/Nortura og Tine trukket fram som eksempler på selskaper som er taperne i EMV-kampen. Begge disse er samvirkegiganter som ikke akkurat har framstått som veldig positive til konkurranse innenfor sitt produktsegment.

Det blir framstilt som at EMV-varer er et stort problem, selv om slike produkter bare har rundt 30 prosent markedsandel. Hvis SV og Senterpartiet får gjennomslag og Eldorado, Xtra og lignende varemerker forsvinner, vil det være svært uheldig for konkurransen og dermed prisen på handlekurven.

Hvorfor vil noen partier at Kellogg’s og Quakers (Pepsico), som er to internasjonale giganter, nærmest skal dele markedet seg imellom i Norge på cornflakes-produkter? Hvorfor vil de at Ajax (Colgate og Palmolive) og Lilleborg/Jif/Krystal (Orkla) skal få mulighet til å dele markedet på rengjøringsprodukter?

Sunlight og Zalo kan høres ut som to konkurrerende merker på oppvasksåpe, men begge er eid av nettopp Orkla. Det samme er for øvrig Klar. Klorin og Salma? Begge er Orkla-eide. Hvordan vil prisene bli da hvis EMV-produktene forsvinner?

SV og Sp vil gi Wall Street-selskapene og Sveits-baserte Canica (Orkla) tidenes gavepakke hvis forslagene deres går igjennom. Republikanerne i USA kommer til å gi SV og Senterpartiet årets ærespris. De fattige og vi i husholdninger med lav inntekt blir de store taperne.

Både Tine og Nortura er ute etter å maksimere sin profitt på vegne av samvirkeeierne og det er absolutt ingenting galt i det. Det er faktisk jobben deres.

Men det er da politikerne må være svært bevisste sin rolle, slik at tiltak mot kjedemakt ikke ender opp med å fjerne konkurransen blant produktene. Det vil gi merkevarene monopoler eller duopoler.

Satsen for sosialstønad for enslige er 6.550 kroner per måned. Det skal dekke alt utenom strøm og husvære. Jeg utfordrer SV, Senterpartiet og Venstre til å lage et budsjett på den satsen når man nå ønsker å ta bort alt av EMV-varer.

I Storbritannia måtte UNICEF begynne med matvareutdeling på grunn av fare for sult og underernæring. Det samme er jeg redd for vil skje her til lands hvis disse tre partiene får gjennomslag for sine tanker.

Hvor pinlig må det ikke være hvis en FN-organisasjon må begynne med matvareutdeling i Norge? Men stortingsrepresentanter som tjener en million i året skal nok klare seg.

For øvrig anbefaler jeg boken «No Logo» av Naomi Klein, for de som ønsker å sette seg mer inn i hvordan merkenavn er bygd opp som milliardindustri på bekostning av forbrukerne.

