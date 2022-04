Påsken, en evig afterski?

Påsken er over for denne gang, og for mange av oss, inkludert meg selv, er kos i ferien synonymt med å hygge oss med god mat og drikke. Gjerne alkohol. Jeg er selv glad i både vin og øl, og i ferien må jeg innrømme at det vanker et glass eller tre nesten daglig.

Vi har voksne ungdommer i huset, og temaet alkohol er noe vi snakker ganske ofte om. Ikke fordi vi sliter eller de er bekymret, men fordi vi ser at det er et tema vi tror det er viktig å være bevisste, i alle aldre.

Denne påsken var det faktisk en av ungdommene som uttrykte forbauselse over all alkoholen og drikkingen som ble lagt ut i sosiale medier. Fra tidlig formiddag til sent på kveld la folk ut bilder og videoer på Snapchat, Instagram og TikTok. Det var drikkeleker, shots og afterski over hele linja.

Kari Løvendahl Mogstad, Lege og skribent. (Kari-Anne Toth)

Det ungdommen reagerte mest på var hvor mange foreldre som også drakk tett sammen med barna sine. Det var tydeligvis mye mer enn bare et glass til maten, og det var for enkelte drikking i familiesammenhenger fra tidlig på dagen til sent på kvelden.

Uttrykk som dagsfylla, afterski, cavasøndag og champagnelunsj har nesten blitt like vanlige som fredagspils. Det virker som vi, i alle aldre, har blitt gode på å finne grunner, ja, «unnskyldninger» til å ta oss noen glass.

Jeg har også en mistanke om at en del har en lavere terskel til å drikke når man er på hytta. Det er fort gjort å kjenne på en slags helgestemning så snart man er på vei dit. Men hvor går grensa? Og er det sånn at den flyttes lengre og lengre?

Det er mulig jeg kaster sten i glasshus nå. Men det bekymrer meg rett og slett, det jeg ser og hører. Det er en kultur som legger opp til mengder og volum som kanskje ikke er bra, i mange tilfeller.

For vi vet at alkohol gjør mye skade også, og det må vi dessverre ikke glemme, midt oppe i kosen.

For hvor mange er det som er klar over at alkohol øker risikoen for brystkreft? Og også for tarmkreft? Ifølge Kreftforeningen kan rundt 1000 krefttilfeller i året knyttes til alkoholforbruk. Det er en kjensgjerning av kvinner tåler mindre alkohol enn menn, at kvinner har begynt å drikke mer, og at det vil bli andre og økte utfordringer for kvinners helse med dette. Vi må tåle å høre om det også, og at alkoholen står for så mye annen uhelse og vanskelige liv rundt omkring.

Jeg kommer til å fortsette å nyte alkohol, for jeg syns det er godt noen ganger. Og det skjønner jeg at andre med meg også syns. Men vi må stoppe opp litt, og tenke over alkoholkulturen vi er i ferd med å utvikle.

Det kan virke som vi kombinerer den gammeldagse norske helgefylla med det mer kontinentale hverdagsglasset. Det kan bli mengder av det.

