Kjøp og kast, en norsk tradisjon

Dette året inntraff Norges såkalte «overshoot day» allerede i går, tirsdag 12. april. Nå er det på høy tid å legge igjen bankkortet hjemme og begynne å stille sterkere krav til produsentene.

Earth Overshoot Day har estimert at Norge ville bruke opp sin årsandel av jordens fornybare ressurser og tjenester 12. april i år. Det tar oss nordmenn altså rundt tre måneder å bruke opp alle ressursene som skal vare et helt år for landet vårt.

Denne enorme sløsingen med ressurser må ta slutt. Istedenfor flotte ord og diffuse løfter fra våre folkevalgte, er det nå på tide med skikkelige tiltak og gjennomføring av det som allerede er lovet. Tall fra SSB viser at Norsk varekonsum øker hvert år.

Med en enkel kurvetilpasning viser trenden at varekonsumet øker med 1.3 milliarder kroner i kvartalet mens det gjennomsnittlige varekonsumet per person i Norge er mer enn fordoblet siden 1978. Vi nordmenn kjøper altså kontinuerlig mer og mer og vi elsker å handle.

Silje Kathrine Årnes, masterstudent i Miljøkjemi og Kjernekjemi ved Universitetet i Oslo.

Med økende forbruk øker også avfallsmengden. Siden 1995 har befolkningen i Norge økt med 23 prosent mens avfallet fra norske husholdninger har økt med 65 prosent i samme periode.

I 2019 var den gjennomsnittlige avfallsmengden per person blant EU-nasjonene 502 kilo, mens den gjennomsnittlige nordmann kastet 776 kilo. Hver eneste nordmann kaster altså gjennomsnittlig en vekt tilsvarende et par fullvoksne melkekuer i året.

Hver vare vi kjøper innebærer en kostnad for naturen. Uavhengig av hvorvidt det er en bil eller et klesplagg, så skal råvaren og produktet produseres, fraktes og avfallshåndteres. Disse leddene innebærer inngrep i naturen, utslipp av miljøgifter og utslipp av klimagasser.

Det er ikke alle konsekvenser av et høyt forbruk som er synlig for enhver norsk forbruker, men det er forbrukeren sitt ansvar å legge igjen bankkortet hjemme og vite at et hvert kjøp koster noe for verden.

Produktet bør derfor som et minimum være nyttig og behøvd.

Store mengder avfall kunne vært unngått om produsentansvaret inkluderte krav til materialrenhet, design og levetid. Dårlig kvalitet på produkter medfører også gjerne lave priser, noe som oppmuntrer til å kaste istedenfor å bevare.

Det er absolutt ikke sånn at de fleste forbrukere ønsker å produsere mye avfall og samtidig påføre jorden store påkjenninger, men det er i dag vanskelig å gjøre miljøbevisste og etiske valg når man kjøper produkter.

Norge er forholdsvis gode på avfallshåndtering, men det nytter ikke kun å jobbe med avfall når vi tillater at kilden til avfallet akselererer uhemmet. Det er på tide å stille skikkelige krav til design og kvalitet på produkter, og merking og formidling til forbrukeren.

Det er høye krav til renhet i gjenvunnede materialer. Til tross for dette består produkter ofte av blandingsmaterialer som er satt sammen på en slik måte at det ikke er gjennomførbart å separere dem. Det kan være teknisk eller kjemisk utfordrende, eller det kan være så komplisert at det ikke er økonomisk lønnsomt.

Et konkret eksempel på et problematisk blandingsmateriale kom fra Sørlandschips, som lanserte sin første papirpose i 2020. Sørlandschips merket chipsposen som papiravfall til tross for at inntil halvparten av posen besto av plast.

For at ressurser skal brukes effektivt og for at mengden avfall som går til forbrenning skal reduseres må det stilles strengere krav til produsenter når det kommer til materialrenhet og tilrettelegging for sortering.

Avfallshåndtering må være en del av designet i alle nye produkter.

Det må også stilles mye strengere krav til kvalitet og vi må få slutt på produksjon og salg av produkter med kort levetid. Mange billige produkter av dårlig kvalitet har også dårlig funksjonalitet og blir ofte kastet fordi de er ubrukelige.

Høyere krav til kvalitet vil gjerne medføre høyere produksjonskostnader og høyere pris på produktet, men økt pris kan ha positive effekter som økt barriere for impulshandling, insentiv mot å kjøpe flere av samme ting og vil også sannsynligvis gjøre at forbrukeren verdsetter produktet høyere.

Å selge topper i klesforretninger til kr 49.90, som varer i noen måneder før det uprovosert går hull i stoffet, må bli forbudt.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil innføre en ordning med økt produsentansvar for produktets levetid, dette er en veldig god idé!

Ikke vent med det, gjør det.

Å legge igjen bankkortet hjemme er forbrukeren sitt ansvar. Dette er blant de få tiltakene som er lette å gjennomføre. Å orientere seg i jungelen av vurderinger som må gjøres for å avgjøre om et produkt er etisk og miljøvennlig er derimot svært utfordrende. Det må bli slutt på å dytte forbrukeren foran og kreve at det er vi som må gjøre de riktige valgene.

Forbrukeren trenger klar og tydelig merking av produkter på et språk som ikke krever en grad i kjemi. Om produsenter og bedrifter kan legge skjul på ingredienser eller uetiske forhold som ikke selger, da må lovverket endres slik at forbrukeren kan gjøre opplyste valg.

I Hurdalsplattformen står det at den nåværende regjeringen vil jobbe for at forbrukere får informasjon om ressursene, utslippene, mengden miljøgifter og etiske forhold som ligger bak et produkt, i tillegg til informasjon om reparasjon, gjenbruk og resirkulering.

Dette er en veldig god idé! Ikke vent med det, gjør det.

