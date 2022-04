Ikke en plass for utlendinger

Fengsel skal rehabilitere. Det er dette som er grunnpilaren i den norske kriminalomsorgen. Men slik systemet er i dag, gjelder ikke dette for en stor del av de innsatte. Er du utlending, kan du nemlig se langt etter soning med mål, mening og innhold.

Rundt en tredjedel av innsatte i norske fengsler er utenlandske statsborgere. Som utlending møter man mange problemer som innsatt. De som ikke kan språket blir i praksis sosialt isolert, man kan bli nektet telefonkontakt med familie og venner som ikke snakker norsk eller engelsk, og man blir møtt av en forvaltning som har lite forståelse for kulturforskjeller og språkvansker.

Det verste med å være utenlandsk i norsk fengsel er imidlertid noe helt annet. Det verste er at man blir nektet ordentlig soningsprogresjon.

Underveis i soningen får man gradvis flere rettigheter, som skal sikre at den innsatte gradvis skal føle progresjon i soningen, etter hvert som vedkommende bygger opp tillit hos fengselet. Først gis det permisjoner, som gir deg muligheten til å vise fengselet at du kan oppføre deg. Deretter kan du, hvis permisjonene var vellykkede, søke deg over til lavsikkerhetsfengsel. Der er mulighetene for arbeid og fritidssysler større. Noen vil til og med få sone resten av dommen med elektronisk fotlenke.

Til slutt vil fengselet vurdere om du er en kandidat for prøveløslatelse på 2/3-tid. Det er nesten ingen som får prøveløslatelse uten å være inne i en permisjonsrutine.

Men utenlandske innsatte har en annen type fotlenke som hindrer dem i å få denne soningsprogresjonen: Forhåndsvarselet om utvisning. For når en utenlandsk statsborger blir straffedømt, setter UDI i gang en vurdering av om du skal utvises.

Eskil Vik Urdal er medarbeider i fengselsgruppen ved Jussbuss. (Privat)

I den forbindelse utstedes det et forhåndsvarsel, som skal gjøre den innsatte oppmerksom på at vurderingen skjer. Forhåndsvarselet er på ingen måte et endelig vedtak, det er langt fra sikkert at man faktisk blir utvist. Men det kan virke som om norsk kriminalomsorg ikke helt har fått med seg det.

Når de utenlandske innsatte med et slikt forhåndsvarsel søker om permisjon, overføring eller prøveløslatelse, får de et standardisert svar fra fengselet: Søknaden avslås på grunn av rømningsfare.

Fengselet er redd for at den innsatte skal unndra seg soning ved å rømme til landet de er statsborgere i. Dette er i og for seg en legitim grunn til å nekte permisjon, men kun når det faktisk foreligger en slik rømningsfare. Min erfaring med kriminalomsorgen er at de ikke gidder å sette seg inn i den innsattes faktiske situasjon, før de sender av gårde avslagsmalen.

I høst ble jeg ringt opp av en innsatt, av personvernhensyn kaller jeg ham Paulo. Han fortalte at han fikk avslag på permisjon, begrunnet i at han hadde mottatt et forhåndsvarsel om utvisning. Paulo kunne ikke forstå denne begrunnelsen, for det var jo ingen fare for at han skulle rømme.

Han hadde kommet til Norge som barn, snakket ikke språket i landet der han var statsborger, og hadde ikke dratt på besøk siden han flyttet derfra. Han hadde verken familie eller venner i landet som fengselet mente han kom til å prøve å rømme til. Det er vanskelig å se for seg at en person med så sterk tilknytning til Norge ville fått et endelig utvisningsvedtak fra UDI.

Likevel mente fengselet at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig for ham å ta permisjon i fire timer for å besøke moren og ta en tur til frisøren.

Slik blir utenlandske innsatte utsatt for systematisk diskriminering. Man blir nektet de samme mulighetene til rehabiliterende soning som norske innsatte. Kriminalomsorgen nekter å sette seg inn i de faktiske omstendighetene i saken, og man blir tvunget til å sone hele dommen i overdrevent byråkratiske og ubarmhjertige omgivelser i høysikkerhetsfengsel.

Dette til tross for at det ikke er sikkert at utlendingen blir utvist overhodet, sett hen til blant annet personens tilknytning til Norge. Det er ekstra vanskelig å være utenlandsk innsatt i norsk fengsel.

