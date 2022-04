Framtida? 20 år gamle lærere som synes det er lett

Jeg går en del tur. Her om dagen med ei venninne som nylig droppet ut av læreryrket. Hun gikk ned i lønn for ikke å være lærer i barneskolen. På turen traff vi en av hennes tidligere kolleger, og hva sier tidligere kolleger til lærere som har unnsluppet?

Jo: Det er ikke noe å komme tilbake til. Ingenting å savne. Sånt sier de.

Hun fortalte at de hadde satt en tjueåring til å være kontaktlærer for den gamle klassen hennes. Jeg ble litt overrasket over at de setter inn såpass uerfarne studenter til å ta ansvar for en klasse på mellomtrinnet, både relasjonelt og faglig.

Men det er ingen student, kunne hun fortelle. Det er en fyr på 20 år som synes det er lett å jobbe som lærer. Lærere kan nå forestille seg hvor lett han gjør det for kollegene sine, eller den som skal overta den klassen, som mannen her i huset så lakonisk sa.

[ Delte elevinformasjon med politiet ]

Cathrine Krogh, lektor. (Privat)

Denne skolen ligger ikke grisgrendt til, men tre kvarters kjøretur fra Oslo.

Det sier litt om hvor stort problemet med ufaglærte folk med læreransvar er.

Og bak dette problemet, som ikke er en utfordring, men et sprell levende problem, kvitrer KS at det ikke er så viktig med lærerutdanning.

Det kan være greit å nevne hva KS er. KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, eller rettere sagt kommuneøkonomien. Det er den som styrer skolen, ikke Kunnskapsdepartementet. KS er også politisk styrt, men det vil ikke de politiske partiene snakke om når de en sjelden gang nedlater seg til å snakke om skolepolitikk.

Nåværende kommunalminister er forrige styreleder i KS. Elendig rekrutteringspolitikk over år er KS. Det slår inn i skolen hver eneste dag, det der at ingen gidder å holde KS i øra.

Det at ingen rikspolitikere gidder det, ei heller kunnskapsministeren, har nå gått så langt at KS tør å gå ut i åpent lende og gjenta at lærerutdanning ikke er viktig. At vi som skal lede den blinde, døve, evnerike, gjennomsnittlige, sinte, dyslektiske, anonyme, plagete, bøllete, nyankomne fra Ukraina – vi trenger ikke utdannelse, vi, for å gjøre den jobben.

[ Vold i Osloskolen: Her er Gerhardsens plan (+) ]

Kanskje kan det rett og slett være best for dem alle at det er denne 20-åringen, som synes det hele er så lett, som får være sammen med dem. Da slipper de at det kommer noen og pirker rektorene på ryggen og sier at dette holder ikke.

For vi veit jo hva som skjer når tilstrekkelig mange rektorer blir plukket på sånn. Til slutt sier i det minste én av dem fra og pirker en skoleeier på ryggen, og da har vi det gående, og da må KS blåse seg opp igjen.

Så det kan bli stille i rekkene igjen. Så KS kan vanskjøtte skolene i fred igjen.

Med forrige regjering var det knapt ørens lyd fordi vi lærere hele tida skulle bli «bedre». Nå er vi altså der at noen voksne må fortelle KS at det blir feil å si at det ikke er så viktig at det er lærere som er sammen med elevene på skolen.

Likevel er det også sånn at KS er inne på noe, men det er ikke derfor de sier det. De sier det fordi de ser at det blir for dyrt med all denne utdannelsen. Samtidig er det et problem at det finnes folk vi har god bruk for i skolen som burde kunne autoriseres uten så mye om og men.

[ Høyre-toppen nektet å gå i forhandlingsmøte: – Jeg er forbanna ]

Han jeg lever sammen med, for å ta én av alle absurde historier, måtte ta 60 studiepoeng pluss PPU på tross av at han var bortimot helt lærerutdannet. Mulig? Jo. Fyren har en tilbøyelighet til å gjøre det han helst vil. Særlig i yngre år og helst når det ble vår og eksamenstid. Det førte til at han manglet to eksamener (15 studiepoeng i RLE pluss nynorsk) på å være ferdig lærer.

Da han noen år seinere ville gjøre opp for øl i vårsola, eller hva det nå var, hadde lærerutdanninga han hadde gått på blitt til en ny og bedre lærerutdanning, og da måtte han enten ta den nye lærerutdanninga eller PPU.

Det er akkurat like dumt som at førskolelærere ikke har en greiere vei over til småskolen.

Dette må en få gjort noe med. Både for å få gjort noe med rekrutteringsproblemet, men også for å få stoppet nebbet på KS, som jo skyver disse gruppene foran seg for å kamuflere at det egentlig handler om at de faktisk synes det er greit med han 20-åringen. Han er sikkert en OK fyr, men det skulle ha vært forbudt å invitere ham inn i det rommet der han blir kalt for lærer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen