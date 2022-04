Ny giv for nasjonens historiske bygg?

Norge og Oslo får i vår tid flere nye kulturbygg, slik som Opera-bygget, Nye Deichmann, Munch, Astrup Fearnley-museet og Nasjonalmuseet. Det er et flott privilegium for oss alle! Men hvordan kan også historiske kulturbygg bli del av vår samtid, ikke bare brysomme minner fra fortiden?

De franske arkitektene Anne Lacton & Jean-Phillippe Vassal, som mottok Pritzker arkitekturpris i 2020, sier: «Riv aldri, fjern aldri eller erstatt noe; legg alltid til, omform og gjenbruk.» De franske myndighetene er samtidig i ferd med å vedta lovregler som gjør at dersom riving og nybygging gir større klimagassutslipp enn ombygging og gjenbruk, så blir nybygging forbudt.

Vi ligger langt unna dette.

Ellen de Vibe. (Privat)

I lys av Parisavtalen og rapportene fra FNs klimapanel, er ombruk av eldre kulturbygg som Nasjonalgalleriet og Nationaltheatret avgjørende. Indirekte klimagassutslipp fra byggeaktivitet er, ifølge Grønn byggallianse, mye større enn utslipp fra driftsfasen. Selv om det tilføres kun 1-2 prosent nye bygninger hvert år i forhold til det vi allerede har, så gir nybygging 70 prosent av bransjens utslipp.

[ Da hun så sin framtidige ektemann, tenkte Silje Sandmæl: Han skal jeg holde meg langt unna ]

Studentene Kim Pløhn og Daniel Larsen ved Arkitekthøgskolen i Oslo utforsker i sin masteroppgave ny metode for tilstandsanalyser som snus fra problemfokusering (jfr. dagens Norsk Standard 3424:2012) til mulighetsanalyser. Regjeringen foreslår nå krav i teknisk forskrift om klimagassregnskap for større bolig- og næringsbygg, men uten utslipp-forpliktelse for det bygde resultatet. Både lovverk og byggepraksis for ombruk trenger derfor «klimavasking» i turbofart for å nå Paris-avtalens mål.

Eldre bygg begrenser mulighet for nye aktiviteter.

Samtidig gir de rom for annerledes bruk og opplevelse av byens historiske dybde. Å utlede ny bruk krever nennsom lesning av kvalitetene i eksiterende bygg, samtidig som samfunnets fremtidige, og kanskje ukjente behov tolkes og konkretiseres.

Rapporten som Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB nylig overleverte kulturministeren gir slik nytenkning. Her foreslås «Nye historier» ved at Nasjonalgalleriet blir kunnskapssenter for landets museer og kunstproduksjon.

[ – Jeg er ikke noe glad i oppmerksomhet. Det er ironisk, jeg vet (+) ]

Ideen er å skape et tverrfaglig FoU- og formidlingssenter hvor landets museer og kunstinstitusjoner samarbeider om å teste ut og utforske nye ideer – gjerne i dialog med publikum. Målet er å trekke samfunnet i dag og fremover inn i museumsarbeidet, ikke bare formidle historien som har vært ut i samfunnet.

Eksisterende organisasjoner inviteres til å ta Nasjonalgalleriet i bruk, og kjente modeller for eierskap og drift, slik som rent statlig eller kommunalt eierskap, revurderes. Det foreslås en stiftelse som Nasjonalmuseet, Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen eier. Utbedringskostnadene foreslås tredelt mellom det offentlige, Sparebankstiftelsen og låneopptak. Sparebankstiftelsen har allerede forpliktet seg til sin andel. Forslaget gir helt ny mulighet for et kunnskapssenter for mangfold, kanskje den viktigste dimensjonen i det norske samfunn framover.

[ Nora Dåsnes kan vinne nok en gjev pris: – At de har plukket ut meg, føles veldig stort (+) ]

Ombruk og oppgradering for eksisterende brukere i eldre bygg kan være like krevende som å skape ny bruk. Statsbygg har flere prisverdige eksempler på at det er mulig, slik som Naturhistorisk museum i Bergen. I planene for oppgraderingen av Nationaltheatret foreslås, imidlertid, en av scenene fjernet bla grunnet økte byggekostnader. Dette er meget uheldig da en dynamisk kunstnerisk utvikling og nyskapende synergi for både publikum og ensemblet er avgjørende framover.

I stedet bør tidligere undersøkelser av muligheter utenfor bygget tas fram igjen. Midlertidig kan kanskje også Nationaltheatret bruke deler av Nasjonalgalleriet gulvareal? Teatersalen som allerede er ferdig regulert for Nationaltheatret under terreng foran teaterbygget bør uansett inn i prosjektet for å åpne opp teateret og gjøre ombruk til fremtidsrettet praksis.

Norge har for lenge tatt riving og nybygging som gitt fordi vår byggepraksis er sterkere på nybygging enn ombruk. Samtidig har vi ofte endt i den andre grøfta; alt må bevares nøyaktig som det er.

[ Anmeldelse: Ikke helt inn i skogen med «Into the Woods» ]

En EU-relatert erklæring fra Leeuwarden i 2018 sier: «Adaptiv (tilpasningsdyktig) ombruk (..) krever holdning som anser bygningsarv som et menneskeskapt landskap som kan bearbeides og ombygges når det er nødvendig, ut fra vår tids sosiale, kulturelle, miljømessige og økonomiske behov.» Som myndigheter, offentlige og private oppdragsgivere, rådgivere, entreprenører og brukere må derfor vår praksis endres. Vi må både utforske de uoppdagede kvalitetene i eksisterende bygg, samtidig som vi tillater større grad av omforming.

Uten dette lar ikke Paris-målene seg nå. Uten dette forblir de tidligere nasjonsbyggende byggene som Nasjonalgalleriet og Nationaltheatret brysomme relikvier fra fortiden, ikke juveler for fremtiden. Når tar regjeringen ansvar for dette?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen