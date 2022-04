«Pappakvoten» må beskyttes

Debatten om permisjonsordningen har blitt aktualisert med en ny Nav-rapport som beskriver foreldres uttak av permisjon i forbindelse med barnefødsler. Denne omtalte Laila Foldvik i Dagsavisen 29. mars, hvor hun gikk hardt ut mot vår tredelte pappapermisjon.

Nav-rapporten forteller om en stor økning av andelen foreldre som tar ut ulønnet permisjon, men den sier ikke noe om hvorfor økningen har skjedd, noe som også forskerne Ellingsæter, Kitterød og Teigen påpeker i en kronikk i Aftenposten den 30.03.

Norge har en av verdens rauseste foreldrepermisjonsordninger sammenlignet med de fleste andre land. Den er fleksibel, med mulighet for å ta ut permisjonen i løpet av barnets tre første leveår, og den er tredelt, slik at medforeldre også er sikret sin andel av permisjon. Man kan velge 100 prosent lønn eller 80 prosent lønn. For de fleste nybakte foreldre lønner det seg å ta ut 100 % lønn og heller litt ulønnet permisjon, noe også Nav forteller når man søker.

Dette betyr likevel ikke at vi ikke skal se på om permisjonsreglene treffer slik vi mener de bør. Vi må selvsagt se om permisjonsreglene har utilsiktede virkninger, og se på hva som eventuelt bør endres.

SV ønsker at foreldrepermisjonen skal begynne når babyen er født. Da sikrer vi at ingen mister tid med babyen fordi man nedkommer etter at termin er satt, noe som jo er veldig vanlig. Det er bare ca 5 % av alle babyer som fødes på fastsatt termin. Vi håper barneministeren kan vedta dette sammen med oss, og sette i gang et arbeid med å få til dette.

SV jobber for å sikre alle medforeldre rett til permisjon på eget grunnlag, og at det lovbestemmes to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel til alle. Det vil hjelpe alle nybakte foreldrene noe, og familien får startet livet sammen.

Nav-rapporten beskriver at mange av mødrene som tar ut ulønnet permisjon forteller at de gjør dette fordi de ikke vil slutte å amme barna sine. Det at man ikke får lovpålagt ammefri og at det ikke tilrettelegges for det, er noe som må ordnes av arbeidslivets parter.

Dette må tas opp med fagforeningen der man jobber, og må løses på arbeidsplassen. Det er uakseptabelt at det ikke legges til rette for kortere arbeidsdag, eller arbeidsfri midt på dagen om det er det man ønske eller trenger. I løpet av pandemien har arbeidslivet lært seg å være mer fleksible. Vi forventer derfor at arbeidslivet legger til rette for at kvinner kan benytte seg av rettighetene de har. Vi må endre arbeidslivet, og ikke retten til ammefri eller permisjonsreglene når dette ikke fungere som det skal.

Løpende barnehageopptak slik at barna er sikret en barnehageplass fra de er ett år er et viktig velferdstilbud. I dag må mange barn vente for lenge fordi de er født tidlig eller sent på året. Dette medfører utfordringer for både foreldre og arbeidsgivere når foreldre må ta ulønnet permisjon fordi de ikke får permisjonen til å gå opp. SV har programfestet løpende opptak og mener dette vil gjøre hverdagen lettere for småbarnsforeldre.

En tredeling av permisjonen er godt begrunnet, og anerkjenner at når det er to foreldre som får barn sammen så er begge foreldre like gode omsorgspersoner. Det er like viktig for far, medmor eller medfar å få god tilknytning til sitt barn. Da må man også slippe til tidlig i barnets liv. Vi så at når fedrekvoten ble mindre tok medforeldre mindre permisjon. Vi mener dette ikke er til det beste for barna, familiene, samlivet, eller samfunnet og likestillingen for øvrig.

Vi er redde for at konsekvensene med kortere lovpålagt permisjon til medforeldre vil være store for barna, og ikke vil være til barnas beste verken i spedbarnsfasen eller på lengre sikt, og i alle fall ikke ved eventuelt samlivsbrudd. Vi vet at grunnlaget for gode relasjoner skapes i spedbarnsfasen, og da kan vi ikke gjøre det vanskeligere for medforeldre å være til stede med sine barn.

I politikken må vi veie opp de ulike konsekvensene en gitt politikk gir. Det er politikernes ansvar. Vi må derfor hegne om «pappakvoten».

