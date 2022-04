Dialog og ledelse

En tillitsreform er Støre-regjeringens store satsing for å «fornye» og bidra til innovasjon og effektivisering i offentlig sektor. Hardt arbeidende sykepleiere, lærere, leger, Nav-ansatte og andre førstelinjemedarbeidere skal få mer tid og tillit til å utføre jobben de er satt til.

Utfordringen med en tillitsreform er å gi honnørordet tillit relevant innhold. En tillitsreform er verken frislipp av kontroll eller en enhetlig modell som kan vedtas innført. Det er et sett med prinsipper som flytter makt og kontroll innenfor store strukturer og systemer.

Tillitsreformen skal ikke presses nedover fra oven. Prosessen skal skje nedenfra og fagforeninger, arbeidsgivere, kommuner og brukerorganisasjoner er invitert til å komme med «innspill». Det sentrale er å gå gjennom hvordan det arbeides i hele offentlig sektor for å finne fram til hvordan det kan jobbes smartere.

Gode dialoger, mindre rapportering og bedre lederskap er viktig for å få det til.

Jan Grund, professor emeritus, OsloMet. (Privat)

Tillit er selve grunnfjellet og limet i samfunnet som får institusjoner og mennesker til å gjøre sitt beste. Det sentrale ved tillit er at du legger noe i hendene til andre med en viss risiko. Tillit kan ikke vedtas ved overordnede beslutninger.

Det må bygges og utvikles gjennom relasjoner. Tillit tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned. Gjennom gode dialoger og tillitsskapende handlinger bygges det tillit slik at det er lurt å gi underordnede økt lokalt handlingsrom og mer selvstyring. Det å gi tillit gir derimot ikke alltid gode resultater.

Det er mange eksempler på at overordnede organer, institusjoner og ledere har gitt underordnede en tillit de ikke har hatt kompetanse og evne til å håndtere. De som blir gitt tillit må være tilliten verdig og de som styrer og leder må passe på at forutsetningene for å gi tillit er til stede.

Tillitsbasert styring stiller store krav til politikere, forvaltningen og ledere. Den kritiske suksessfaktor er å få strategiske dialoger slik at de som sitter nærmest et problem settes i stand til å løse det. I all styring er det viktig å unngå å falle i to grøfter.

Styringen kan bli så detaljert at tilpasningsdyktig ledelse forvitrer og den kan bli så utydelig at de styrte ser at de kan gjøre hva de vil. Myndigheter og ledere må ha mot til å slippe opp og gi frihet til dem som blir styrt og ledet. Politikere må ha evnen til å sette mål og å prioritere.

Forvaltningen må være gode rådgivere og iverksettere av politikk. Virksomheter og deres ledere må ha velvilje og integritet og evne til å mobilisere kunnskapsrike fagfolk som ikke lar seg kommandere til å nå mål gjennom byråkratiske kontrollordninger.

Politikernes utfordring er å ha størst mulig oppmerksomhet på de overordnede politiske spørsmålene og budsjett-tildelingene og ikke bli for opptatt av å gripe inn i enkeltsaker. Hvis vi skal unngå å sende store ubetalte regninger videre til kommende generasjoner kreves det bevisste og tydelige prioriteringer fra Storting og regjering og at forholdene legges til rette for at offentlige virksomheter kan holde igjen på utgifter der samfunnsnytten er lav.

Regningen for «ufornuftig ressursbruk» kommer når eldrebølgen slår inn, og det blir færre i arbeid som skal betale for stadig flere pensjonister.

Hovedproblemet i dagens styring er at det fastsettes for mange aktivitetsmål og stilles for strenge krav til dokumentasjon, rapportering, prosedyrer og kontroll slik at organisasjoner og dyktige ansatte blir demotivert. Rettighetsstyringen er blitt for omfattende og det fastsettes for mange juridiske begrensninger overfor offentlige virksomheter.

Styringen og bruken av virksomhetsinterne mål- og resultatstyringssystemer i ulike sektorer bør gjennomgås for å kutte ut rapportering der nytten ikke står i forhold til kostnadene. Det som teller, kan ikke alltid telles. Den såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen), som innebærer at alle statens budsjettposter hvert år får et ostehøvelskutt, bør legges vekk.

Ostehøvelskutt er ikke en god effektiviseringsstrategi. Noen virksomheter kan effektivisere ved å kutte, andre virksomheter kan det ikke. Støre-regjeringen har i årets budsjettforslag ikke fulgt opp sitt løfte om å avskaffe ordningen, men har lovet å erstatte ordningen i neste budsjett med en mer målrettet tilnærming til innovasjon, effektivisering og prioritering i offentlig sektor.

Det sentrale for å få mer tillit i offentlig sektor er at det blir bedre dialoger rundt mål og virkemidler på tvers av de mange aktørers roller og perspektiver. Politikerne må sette tydelige mål for hva som skal prioriteres og hva som må komme bak i køen.

Offentlig sektors ulike ledere har et spesielt ansvar for at det er god kommunikasjon og for at medarbeideres motivasjon og glede over å gjøre en god jobb ikke forsvinner, ved at alt det som gjøres skal måles, veies og rapporteres. Vellykket ledelse handler om å få energien, fagligheten, stridbarheten og primadonnanykker til ansatte til å virke i riktig retning. Ansvaret for å treffe krevende beslutninger bør delegeres så langt det er mulig.

Selvsagt vil det oppstå konflikter når rammene er for små i forhold til fagfolks og brukeres ønsker. Slike konflikter må ikke løses ved pålegg om lojalitet, men ved innsiktsfull ledelse og dialog der vanskelige situasjoner avklares. Ledelse skal være et verktøy for kvalitetsutvikling og for at virksomheter blir lærende organisasjoner som bruker ressurser effektivt.

Lederrollen i en mer tillitsstyrt offentlig sektor blir krevende.

Det må trenes og bygges opp ferdigheter og kompetanse i å håndtere komplekse situasjoner, forhandlinger, dilemmaer og konflikter. Noen ledere vil være motivert for dette, andre ikke. Derfor bør det vurderes om noen ledere skal byttes ut og andre slippe til for å sikre at en tillitsreform i offentlig sektor virkelig skal bli vellykket.

