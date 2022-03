Uønsket element i byen

Det er torsdag. Jeg har akkurat skriblet ned noen tanker til masteroppgaven min. Klokka er 17:00, og jeg må kjappe meg ned til toalettene på Sophus Bugges hus for å skifte til finstøvlettene mine. I dag skal jeg på restaurant med mamma, pappa og kjæresten min, og vi skal feire mamma sin bursdag.

Jeg ordner meg på handikaptoalettet og innser fort at jeg har brukt litt for lang tid på å stelle meg for dagens restaurantbesøk. Jeg og assistenten min kjapper oss, vi må være lynkjappe for å rekke T-bane og buss til Solli plass. Jeg får litt angst idet vi beveger oss bort mot T-banen. Fordi jeg innser at det er en evighet siden jeg har tatt T-banen, og i det hele tatt brukt kollektivmulighetene i Oslo by.

Gapet mellom T-banen og perrongen er stort.

Det husker jeg fra før pandemien. Men det er så altfor lenge siden jeg har tatt fart inn på T-banen for å klare meg over gapet. Jeg kjenner at pulsen begynner å slå idet toget nærmer seg. Det er kun to minutter til den kommer, og jeg begynner å fikle med joysticken på rullestolen og forberede meg mentalt.

Ida Hauge Dignes, student. (Privat)

Jeg bruker også de siste to minuttene før T-banen kommer til å forklare assistenten min hva som skal skje nå. Jeg må ta fart inn på T-banen og hun må dytte. Bare på den måten er jeg sikker på at jeg kommer meg helskinnet inn. Jeg forteller henne at rullestolen min veier 181 kilo. Den er tung.

Men med riktig teknikk og et trent øye for hvilken vogn som er mest tilgjengelig, klarer jeg å komme meg inn.

I dag regner det også. Dette skaper en ekstra utfordring. Hjulene er glattene, og underlaget er glatt. Nå er den her. Jeg styrter fremover for å finne den mest tilgjengelige vognen. Assistenten min følger raskt etter meg. Jeg tar fart inn i T-banen og innser raskt at dette ikke kommer til å gå helt etter planen.

Hjulene sklir mot T-banen, men heldigvis klarer assistenten å dytte meg opp, slik at jeg får manøvrert meg inn. Jeg puster. Men klarer ikke slappe helt av. Jeg skal nemlig av på Nationaltheatret. Og om du som meg er en vant kollektivbruker i Oslo, vet du hva jeg gruer meg til. For gapet og høydeforskjellen mellom T-banen og perrongen på Nationaltheatret er skrekkelig, og det varierer svært fra vogn til vogn.

T-banestemmen uttrykker at neste stopp er Nationaltheatret. I hodet mitt lyser alle varsellampene og pulsen min stiger. Har jeg gått på riktig vogn? Det er to år siden sist. Før pandemien hadde jeg memorert et kart inne i hodet mitt. Kartet i hodet gjorde at jeg visste hvilke T-banevogner som kunne fungere med elektrisk rullestol.

Men akkurat nå får jeg ikke tak på det memorerte T-banekartet.

T-banen stopper, og dørene åpner seg. Høydeforskjellen mellom toget og perrongen er heldigvis lik. Men avstanden er skrekkelig stor. Selv om jeg ikke tror på Gud, sender jeg han en kort bønn før jeg tar rennefart ut av T-banen.

Det gikk, men jeg føler meg som en byrde.

Jeg elsker rullestolen min og den friheten den gir meg. Men barrierene i samfunnet gjør at jeg ikke får utnyttet den friheten. Og selv om jeg er pyntet og fresh føler jeg meg på mange måter underdressed. Jeg føler meg i veien, til bry og som et uønsket element i bybildet. Jeg vet at jeg må tenke positivt. Jeg manifesterer positivitet. Puster inn og puster ut. Men positiviteten hjelper kun meg selv der og da. Problemet består.

Sporveien har begynt på et omfattende kartleggingsarbeid over alle T-banestasjoner. Kartleggingsarbeidet skal munne ut i en oversikt som viser hvorvidt T-banestasjonene oppfyller kravene til universell utforming. Men mens vi venter på tallenes tale, er det et faktum at altfor få T-banestasjoner oppfyller kravene til universell utforming.

Hverdagshistorier, som den jeg presenterer ovenfor, demonstrerer dette. Det gleder meg å se at kartleggingsarbeidet er satt i gang, og det er fint at dette arbeidet vil vise informasjon om tilgjengelighet i Ruter-appen, samtidig som det vil demonstrere hvilke stasjoner som må oppgraderes.

Men i mellomtiden, frem til T-banestasjonene er oppgradert, kommer jeg fortsatt til å føle meg som et uønsket element i byen. Og jeg kommer til å fantasere om at min positivitet fyller gapet mellom toget og perrongen. At det danner seg en bro mellom som erstatter det gapet som gjør byen utilgjengelig.

