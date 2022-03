Europa må redde Europa

Det pågår nå fredsforhandlinger som kan medføre en fredsavtale mellom Russland og Ukraina, der den territoriale statusen i stor grad kan bli lik det den var før den russiske invasjonen.

Hovedtrekkene i den mulige avtalen synes i stor grad å samsvare med punktene i Minsk-avtalen, med en selverklært nøytralitet for Ukraina og garantier mot Nato-medlemskap og Nato-baser. Det vises også til at Ukrainas sikkerhet skal garanteres av USA, Storbritannia og Tyrkia.

Europa og EU må nå gå tungt inn og bidra til en fredsavtale. EU må også gripe denne historiske sjansen til å bli herrer i eget hus og råde over sikkerheten til egne innbyggere gjennom å kreve en sentral plass i forhandlingene som pågår. EU bør samtidig kreve at USA og Storbritannia byttes ut ved forhandlingsbordet til fordel for EU som garantist for fredsavtalen for Ukrainas del.

De fryktsomme vil selvsagt sverge til at Europa fortsatt skal gjemme seg bak skjørtene til USA.

Men demokratiet i USA er dessverre svært skjørt, og stormaktens troverdighet som en forutsigbar demokratisk aktør er ikke lenger gitt. Så lenge Natos relevans i hovedsak defineres av USAs geopolitiske, økonomiske og militære interesser og konflikter, er det påfallende at så mange europeiske politikere ukritisk anser Europas interesser å være sammenfallende med USAs.

EU må nå legge fram klare intensjoner og planer som kan bidra til å reparere relasjonene mellom det ukrainske og det russiske folk, og mellom Russland og Europa. Europa kan ikke lenger sitte på gangen og la sin framtid, sin selvstendighet og sikkerhet nok en gang bli definert av USA, Storbritannia og Nato.

Artikkelforfatteren Gaute Bjørnsen er cand.polit. og fra Skien.

Vi har i ukevis sett de fatale konsekvensene av krigen, og vi kan bare ane de uoverskuelige konsekvensene en forlengelse og opptrapping av krigen vil innebære. På denne bakgrunn synes det som en moralsk umulig øvelse å argumentere mot en fredsavtale som garanterer Ukraina selvstendighet. En avtale som vil kunne spare millioner av ukrainske, russiske og andre europeeres liv og som kan skape et nytt grunnlag for fredelig sameksistens i Europa.

Vi kan ikke lenger la ukrainerne ofre sine liv i kamp for retten til å bli Nato-medlemmer – en valgmulighet som ikke engang er reell.

Det er vel grenser for kynisme, selv i krig?

Det er åpenbare og særdeles gode grunner til å skape en ny sikkerhetspolitisk struktur i Europa som kan avløse den dysfunksjonelle strukturen som siden 1945 har holdt hele Europas befolkning som gisler i terrorbalansen mellom USA og Russland.

Terrorbalansen som fredsskapende mekanisme har nå spilt fallitt, og har snarere bidratt til eskalering av konflikt enn til å skape trygghet. Det har vært påfallende og sjokkerende å se hvordan USA og Nato – som skulle garantere for vår sikkerhet – i stedet har stått i veien for forhandlinger og kompromisser, blant annet ved den rene sabotasje mot iverksetting av Minsk-avtalen.

Ulike aktører har ulike mål med hensyn til relasjonen mellom Russland, Ukraina og resten av Europa. Sterke grupper og aktører har investert tungt i arbeidet med å sementere løsninger og perspektiver der Russland skal isoleres, og det russiske folk skal demoniseres og straffes.

Dette baner vei for stadig ekspansjon av USAs og Natos tilstedeværelse og dominans av Europas sikkerhetspolitikk, og forsterking av fronter og konflikter mellom Russland og Europa.

Vi må velge en annen vei, der Europa viser mot og integritet ved å velge selvbestemmelse og samarbeid, basert på en rimelig forståelse og erkjennelse av at Russland også har legitime sikkerhetsinteresser. USA og Nato kunne med et minimum av vilje til balanserte forhandlinger ha forhindret denne krigen.

Vestens ensidige diktat av premisser har i mange russiske øyne legitimert invasjonen, samtidig som Putin har måttet søke støtte fra de mest nasjonalistiske og reaksjonære gruppene i den russiske befolkningen gjennom påstander som kan konkurrere med Trumps bisarre forståelsesmodeller.

Det er uansett bare å erkjenne at vi nå har opplevd et sikkerhetspolitisk og militært sammenbrudd, både i vest og øst.

Hva gjør vi så?

Stemmene som advarer mot naivitet overfor Putin er mange. Men uten vilje og mot til nytenking om samarbeid og nedbygging av konflikt blir vi stående i gjørma med våpen pekende mot hverandre i generasjoner framover.

Russland er langt mer enn Vladimir Putin. Det kommer en tid etter Putin – kanskje temmelig snart. Hans tid som selvbestaltet president forlenges av et Europa som satser på USA og Nato – og forkortes ved at Europa selv tar styringen og bygger et nytt Europa.

En fredsavtale vil innebære at mange av flyktningene fra Ukraina vil ønske å dra hjem for å bidra til gjenoppbygging av landet. En klok håndtering av alle bidrag for raskest mulig å reparere menneskelige og materielle skader, samt gjenoppbygging av kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner, vil tjene alle parter.

Å sikre våronna og såing av årets kornavlinger i Ukraina vil kunne være et samarbeidsprosjekt som forener alle – en start på reparasjonsarbeidet, i Fridtjof Nansens og Nobels ånd.

EU har i disse dager en historisk sjanse til å leve opp til målsettingene om å være et fredsbyggende prosjekt. Kanskje det var dette tildelingen av Nobels fredspris til EU pekte fram mot?

Vi venter i spenning på at det trer fram statsmenn og -kvinner som kan innlede en ny tid for Europa – og verden.

