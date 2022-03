Politikken degenereres

Jeg har vært aktiv i og fulgt norsk politikk siden 1960-tallet. Den siste tiden har jeg fundert over om tidligere politikergenerasjoner var bedre enn dagens. Når jeg har kommet til at svaret er ja, har jeg tenkt at kanskje er dette er resultat av en gretten gammel gubbes funderinger.

Men etter hvert er inntrykket blitt så sterkt at jeg mener det er grunn til å invitere til en diskusjon om det. Et eksempel på degenereringen er at jeg tror ikke vi i dag – med dagens politikere og dagens politiske system – kunne skapt den uhyre vellykte oljepolitikken som ble skapt på 1960- og 70-tallet.

Det er særlig tre forhold som har skapt en bekymringsfull utvikling.

Det ene er utviklingen av teknokratiske elitenettverk og elitesirkulasjon. Toppene i samfunnet blir mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Ledere i alle partier inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet.

Avstanden til folket ble påpekt allerede av den forrige Maktutredningen som skrev at «mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningseliten ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering».

Trygve Tamburstuen er tidligere politiker (Ap) og leder i Norges Friidrettsforbund.

Det andre er utviklingen til et samfunn der staten i økende grad kan fordele begunstigelser – som elitene selvsagt kan utnytte bedre enn andre. Politikk er å fordele begrensede ressurser stilt overfor ubegrensede krav.

Men i et rentenistsamfunn som Norge er blitt, vil den som fordeler «gratis penger» – resultatet av høy oljepris over lang tid – bare få kritikk for én ting, og det er at den er for forsiktig med pengebruken. Politikken blir dermed redusert til et spørsmål om hvem som skal begunstiges, ikke hva nasjonen samlet ønsker å utrette.

Da er faren for en «innyndingspolitikk» definitivt til stede.

Det tredje er politikernes tap av makt og myndighet til viktige, ambisiøse og ekspansive offentlige virksomheter; direktorater og andre ytre organer. Dette er et resultat av markedsinnretningen, fristillingen og privatiseringen av offentlig sektor gjennom 40 år. Ressurser og beslutninger er ført vekk fra de folkevalgte organer og over til uavhengige selskaper og direktorater.

Politikernes makt er altså kraftig redusert, men politikerne blir likevel sittende med ansvaret når de ytre organene dummer seg ut. Den omseggripende rettsliggjøringen av samfunnet og bindingen til internasjonale avtaler – ref. EØS – er viktige tilleggselementer som gjør politikkens handlingsrom mindre. Det betyr også at beslutningsrutinene fører til mer og mer fragmentering, der vi i stedet hadde trengt helhetssyn og sammenheng.

Av disse tre grunnene er det derfor mye mer krevende å drive offensiv, langsiktig politikk basert på partienes mål og velgernes mandat. I tillegg kommer at medias nådeløse gransking av politikeres levnet gjør at langt færre med et levd liv bak seg, vil utsette seg for medias ubarmhjertige søkelys. Derfor ser vi – dessverre – at stadig flere rekrutteres direkte til politikken fra utdanningssystemet, uten erfaringer fra livets skole. Og vi får færre og færre politikere som selv – på sine oppdragsgiveres vegne – setter den politiske agendaen.

Det er viktig å minne om at politikere skal være de djerve pådriverne.

Det er nok av byråkrater som skal sørge for at alt går korrekt for seg. Men det er politikerens rolle å utfordre mulighetsrommet, utvikle visjonene, flytte grenser og være villig til å bruke nødvendige, gjerne utradisjonelle virkemidler for å nå sine politiske mål.

Norge unngår ikke å møte store utfordringer i årene framover, som må løses gjennom bredere samarbeid, prioriteringer innenfor et helhetsperspektiv, og prioriteringer av de viktige politikkområdene: Arbeid, bolig, utdanning, helse og omsorg, velferd og trygghet, og miljø og klima.

I en slik situasjon og med vårt utgangspunkt må vi våge å tenke nytt for å unngå at samfunnet forfaller. Og utnytte den unike situasjonen vi er i, med et kapitalgrunnlag som ingen annen nasjon er i nærheten av. Et langt tettere samarbeid i Norden vil også være nødvendig og ønskelig.

Da må vi se på rekrutteringen til politikken: Hvordan sikre at de store folkegruppene blir godt representert, og at folk med andre erfaringer enn byråkrati og egen utdanning kommer inn?

Hvordan skape entusiasme for å delta i politikk?

Vi må se på selve valgsystemet: Bør vi innføre åtteårige valgperioder, slik at de som velges, virkelig kan få utrettet noe mens de er i politikken? Høyere sperregrense for å unngå at marginalinteresser får uforholdsmessig innflytelse, ref. én-sakspartier og andre?

Og så må vi gjøre noen dramatiske reorganiseringer og oppbrytinger av selve den offentlige sektor med sanering av direktorater og ytre etater, fjerne fylkesleddet og splitte opp mammutorganer som Nav og Innovasjon Norge, slik at det personlige ansvaret tydeliggjøres og spisskompetanse kan reetableres.

