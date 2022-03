Venstresidens prinsipper

I februar fylte jeg 18 år, og som andre 18-åringer gledet jeg meg til å ta lappen og å kunne kjøpe min første øl. Likevel var det ikke dette jeg ønsket meg mest. Som en sen bursdagsgave fra Jonas Gahr Støre ønsker jeg meg fritt behandlingsvalg.

For to uker siden la regjeringen frem lovforslaget om å fjerne fritt behandlingsvalg.

Dette velger de å gjøre nå, til tross for at 17.800 pasienter benytter seg av fritt behandlingsvalg. Dette er mennesker som sliter med spiseforstyrrelser og psykiske utfordringer, som venter på behandling eller en operasjon. Samtidig som køene til operasjoner og behandlinger vokser, og landets overdosedødsfall aldri har vært høyere.

Da Solberg-regjeringen startet arbeidet med fritt behandlingsvalg, tenkte de nok ikke at noen kunne klare å være imot. Konseptet er ganske enkelt – hvem som helst i Norge har muligheten til å velge behandlingssted selv, uavhengig av om det er offentlig eller privat.

Og staten skal ta regningen.

[ Dagsavisen Ung: Eksamen ble altså avlyst i år igjen. Det kan virke som om regjeringen trengte en gladsak ]

Sara Hauenschild (18), 2. nestleder for Unge Høyre i Vestfold og Telemark. (Privat)

På den måten vil vi få kortere helsekøer, mer fagkompetanse og folk vil kunne få den behandlingen de ønsker, uavhengig av inntekt. For Støre-regjeringen virker det derimot som at det viktigste er å være imot politikken som Høyre innførte i regjering. Uavhengig av om det vil gjøre samfunnet bedre eller ikke. Støre-regjeringen gambler med pasienters helse når de nå går inn for å fjerne fritt behandlingsvalg, og det er veldig skuffende.

Tidligere i februar kunne man lese om Per (87) i NRK som må vente fire år på en operasjon for grå stær.

[ Kommentar: Det sies at det ikke finnes vinnere i krig. Men det er ikke sant ]

Øyelegeforeningen har uttalt at situasjonen er katastrofal, og støtteforeningen for lokalsykehuset i Harstad mener køene er umenneskelige. Likevel går regjeringen med helseminister Ingvild Kjerkol i spissen, inn for å reversere ordningen med fritt behandlingsvalg.

Det er en selvfølge at det offentlige helsevesenet skal bestå, og det skal fortsatt være grunnsteinen i velferdssystemet vårt. Likevel trenger vi en utvidet helsetjeneste med private aktører som gir rom for rask behandling og som ivaretar pasientenes valgfrihet.

Det er ikke Arbeiderpartiets ideologiske skylapper og venstresidens prinsipp om «likhet» som skal stå i fokus, men pasientens behov. Derfor trenger vi en helsetjeneste som er pasientene sin helsetjeneste – ikke venstresiden sin.

Regjeringens nei til fritt behandlingsvalg vil kun bety en ting, nemlig at det er pasientene som blir de store taperne.

Når regjeringen velger å fjerne det frie behandlingsvalget, velger Arbeiderpartiet å sette systemet foran pasienten. Dessverre er ikke bare lovforslaget om reversering av fritt behandlingsvalg en prioritering som medfører lenger ventetider, svekket forutsigbarhet og mindre valgfrihet hos den enkelte pasient.

[ – Psykologen er selv skadet, ofte ]

Det er et lovforslag som tar oss baklengs inn i fremtiden.

For Unge Høyre er det klart. Dette er ikke tiden for reversering. Vi trenger fortsatt fritt behandlingsvalg som gir rom for pasientens frihet til å velge behandling der de vil ha hjelp, når de trenger hjelp. Derfor bør vi utvide ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at flere pasientgrupper kan få mer valgfrihet, flere kan få rask behandling de har krav på, og slik pasienter som allerede benytter seg av fritt behandlingsvalg kan fortsette å bruke ordningen.

Det håper jeg også Støre-regjeringen forstår, og at de ikke bare oppfyller ønsket mitt, men flere tusen pasienters ønske om friheten til å velge behandlingssted selv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen