Hva gjør regjeringen, Støre?

Norge har sammen med NATO foreløpig bestemt seg for å la ukrainerne kjempe mot despotiet alene. Historien vil dømme om det er et riktig valg. Men samtidig som vi sitter i våre trygge hjem er enorme menneskemengder på flukt. Over tre millioner har passert grensen på tre uker.

Det skjer i en voldsom hastighet, 72 personer drar ut av Ukrania – i minuttet.

Nabolandene er under et ekstremt press på å ta unna massene. De har på kort tid etablert et apparat for å håndtere flyktningene ved grensene og få dem videre inn i landet.

Men så kommer problemene. Polen roper nå at de er «overveldet» og ikke lenger klarer å «improvisere ytterliggere». Warszawas borgemester Rafal Trzaskowski sier til MSNBC at «verken byen eller regjeringen kan håndtere bølgen av flyktninger fra Ukrania».

Også fra Krakow kommer nødropet: «Vi har ingen steder å sende flyktningene. De er stresset og forvirret, det er bruk for alle former for hjelp, først og fremst lokaliteter», uttaler organisasjonen Fundacja Brata Alberta til Reuters.

Faren for at sårbare flyktninger i kaoset havner i hendene på menneskesmuglere er stor.

Det er vår moralske plikt å bidra tungt i dugnaden for å håndtere flyktningestrømmen. Men når det haster så voldsomt er det underlig at stats- og justisministerens respons er å advare mot at private aktører frakter flyktninger til Norge.

Skal en slik advarsel ha troverdighet må regjeringen selv bidra med transport. Flere land gjør det. I Portugal ble det første flyet med flyktninger ønsket velkommen av presidenten selv.

Det norske folk ønsker å hjelpe. Norske kommuner har foreløpig sagt at de i 2022 kan ta imot til sammen 22.000. Bergen melder 1.000, Oslo 2.000. Høye tall, men er det likevel nok? Krakow er litt større enn Oslo. De huser over 100.000 flyktninger nå.

Og dette er bare begynnelsen. Ukraina har over 44 millioner innbygger. Migrasjonsekspert Gerald Knaus anslår at nærmere hver fjerde av dem, 10 millioner mennesker, vil bli drevet på flukt.

De aller fleste reiser vestover. Europa uten Russland, Ukrania og Hviterussland har 550 millioner innbyggere. Det betyr at antallet mennesker i Europa for øvrig vil kunne øke med 2 prosent. Hvis vi fordeler dette jevnt utover alle byer og kommuner på kontinentet, betyr det at Oslo må ta imot 13.000, Ålesund 900, Namsos 250.

Nå vil de fleste flyktninger naturlig nok forbli i nabolandene, behovet vil ikke bli så stort hos oss. Likevel viser tallene at det norske folk må forberede seg på en flyktningestrøm som vi aldri har vært i nærheten av i Norge. Men som Erling Dokk Holm peker på i Aftenposten, kan dette også komme oss til gode som «vår vekstmaskin».

Jan Helge Vassbø, som nylig har etablert ad-hoc-organisasjonen Nordic SOS Ukraine med oppdrag å hente flyktninger til Norge i busser, uttrykker til Aftenposten at «den norske regjeringen er altfor tilbakelent». Han oppfordrer myndighetene til selv å booke busser og fly.

Det er lett å stille seg bak oppfordringen. Så, Jonas Gahr Støre: Hva gjør regjeringen for å imøtekomme det skrikende behovet for å frakte flyktninger bort fra Ukranias naboland?

