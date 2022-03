Fôrer vi bare monsteret?

«Ingen nasjon kan donere frigjøring til en annen nasjon.» Dette er ordene fra den afghanske aktivisten, forfatteren og parlamentsmedlemmet Malalai Joya, som under NATOs intervensjon av Afghanistan kom med hard kritikk av Vestens innblanding.

Hun hevdet at NATO, ved å sende inn våpen, militært materiell og soldater bare ville forverre og forlenge krigen og lidelsene for det afghanske folk.

Og det fikk hun jo helt rett i.

Dette synspunktet ble delt av erfarne, operative NATO-soldater i Afghanistan. En soldat formulerte det slik: «We are only feeding the monster». Alle tre forfatterne av denne kronikken har erfart det samme, fra humanitære og militære oppdrag i krigsområder på flere kontinenter. Ved å sende inn mer våpen og annet militært utstyr bidrar man til konflikten.

Hva har Vesten lært etter 20 år i Afghanistan?

Nå gjelder det krigen i Ukraina. Er det hensiktsmessig å støtte Ukraina med våpen? Ekspertene er uenige. Mange NATO-land, inkludert Norge, sender våpen og utstyr til Ukraina. Er dette velbegrunnet og fornuftig?

Det kan argumenteres for at dette vil hjelpe Ukraina i sin legitime rett til å forsvare seg selv. Folkerettseksperten Cecilie Hellestveit påpeker at dette gjør oss til med-krigere. Det må uansett være tillatt å undre seg over at både NATO og EU raskt faller ned på en strategi som gjentatte ganger viser seg å være feilslått.

Stabile og gode samfunn for befolkningen kan vanskelig bygges med våpen i hånd. Det ser vi i land som Afghanistan, Jemen, Somalia, Syria, Irak og Libya. Så hvorfor tror vi at krigen i Ukraina kan løses ved å sende inn våpen, ammunisjon, militært utstyr, samt fremmedkrigere og leiesoldater av ymse slag?

Er en slik reaktiv vestlig handlekraft ment å skjule Vestens mangelfulle tiltak i forkant av krigen?

Krigen i Ukraina er ikke oppstått som troll av eske – dette er en varslet krise. Vesten har lenge kjent til Putins agendaer. Tsjetsjenias hovedstad Grosnyj ble jevnet med jorden i 2000. Georgias såkalte utbryterrepublikker, Sør-Ossetia og Abkhasia, ble invadert i 2008 under påskudd av å beskytte russisktalende befolkningsgrupper. Krimhalvøya ble annektert i 2014. Senere samme år ble soldater og militært utstyr sendt til Ukrainas to fylker i Donbass – Luhansk og Donetsk – for å beskytte russiske minoriteter.

Vi har videre vært vitne til flere forgiftninger og drap på fremtredende opposisjonelle.

Som for eksempel forgiftningen av den pro-vestlige ukrainske presidentkandidaten Viktor Jusjtsjenko i 2004, forgiftningen av korrupsjonsjegeren Alexander Litvinenko og drapet på gravejournalisten Anna Politkovskaja i 2006, drapet på opposisjonsleder Boris Nemtsov i 2015, samt forgiftningen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj i 2020 og arrestasjonen av ham i 2021.

Altså har vi med en farlig mann å gjøre.

Den kinesiske krigsherre og filosof Sun Tzu skrev at en skal «kjenne sin fiendes og sin egen svakhet». Det gjelder i forebygging av krig, i selve krigen og i fredsforhandlinger. Vi må forstå, uten nødvendigvis å ha forståelse for, hva som driver Putin. Vi må også kjenne oss selv og analysere hvordan Vestens handlinger tolkes og forstås av Moskva.

De maktpolitiske justeringene i etterkant av Sovjetunionens fall danner kanskje det opprinnelige grunnlaget for krigen i Ukraina. Landets geografiske beliggenhet har ført til interne dragkamper mellom øst- og vestlig-orienterte borgere og politikere. Putin satte søkelys på Vestens og særlig NATOs ekspansjon i sin krigserklæring, og hvordan NATO er blitt en uakseptabel trussel for Russlands sikkerhet.

Det er ikke lett for forskere, akademikere og militære å argumentere for hvordan årsakssammenhengene som ledet til krigen i Ukraina sees fra Moskva. At Putin kjører en aggressiv linje overfor Ukraina er det få som er uenige i. Men hvis man ønsker å finne løsninger på krigen, så må man forstå hva som skal til for å stanse den. Løsningen så langt har stort sett vært å tilby våpen og humanitær assistanse, samt massive sanksjoner.

Vesten har satset på sanksjoner av alle slag, spesielt økonomiske sanksjoner.

Det har vært forslag om å boikotte russiske barns deltagelse i Norway Cup, samt å boikotte russisk kunst og litteratur. Brede økonomiske sanksjoner rammer også vanlige folk. Økonomiske sanksjoner fra 2014 har medført at Russland vender seg mer mot Kina og India.

For øvrig har Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, gått hardt ut mot Vestens innblanding i konflikten. Han problematiserer sanksjonene og militær innblanding og ber EU og NATO fokusere på forhandlinger og dialog, der også Russlands utfordringer tas hensyn til.

Men hvordan kan både Ukrainas og Russlands interesser hensyntas og derigjennom få slutt på krigen? Russlands angrep er åpenbart et brudd på internasjonal rett. Mens det debatteres og vi kjemper om å innføre nye sanksjoner, ødelegges Ukraina bit for bit. Løsningene finnes i dialog, ikke i våpen og ytterligere sanksjoner.

Ingen nasjon kan donere frigjøring til en annen nasjon.

