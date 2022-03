Et friminutt-prosjekt for fremtiden

De siste to årenes sosiale restriksjoner har gitt barn færre muligheter til sosial interaksjon. Et fristed har vært skolen, og et skolefriminutt kan være en svært god sosial arena. En skoles ståsted er ofte at barna skal klare seg i friminuttet på egen hånd, overvåket av vakter.

Naturligvis har barn godt av et fristed fra vokseninnblanding, forutsatt at de evner å skape seg en god sosial verden innenfor denne rammen. Virkeligheten for mange barn er en annen. De faller utenfor i friminuttet, og denne situasjonen endrer seg ikke uten en form for ytre påvirkning.

Spørsmålet blir da hvordan skape et alternativ der barn som ikke mestrer friminuttet – innimellom eller alltid – får både øvelse i og glede av det sosiale potensialet som skolens friminutt kan være?

Hva står egentlig på spill?

Barn begynner i dag ett år tidligere på skolen enn generasjonen før. Når man vet hvor mye et barn lærer på skolen i løpet av ett år, kan man samtidig se for seg hvor mye lek-læring som går tapt. Mange klarer seg greit, men tendensen er likevel at antallet som faller av gjennom skoleårene, øker.

For disse kan skolen bli et springbrett til et livslangt utenforskap. Det betyr også at rett tilnærming kan bedre fremtiden for mange. Samtidig kan pengesekken som i dag går til psykisk helse og Nav – både for å støtte disse enkeltskjebnene og deres utslitte pårørende – bli mindre.

Målet må være å nå og løfte frem de barna som sliter med de sosiale kodene og derfor på ulikt vis har ensomme friminutt. Et virkemiddel vil være å lage et voksenstyrt alternativ i friminuttet, åpent for alle skolens barn.

Målet med aktiviteten blir å skape mest mulig sosialt samspill innenfor gruppen med barn som velger å delta. En suksess i denne rammen vil ha mange positive, nær øyeblikkelige ringvirkninger: Sosial interaksjon kan trenes opp som alt annet. Ved å gi barn gode sosiale opplevelser, får de samtidig økt sosial evne, trygghet og glede.

Dette tar de med seg inn i lek, inn i neste time og ut i livet.

Fordelen med å lykkes i å sosialisere barn i friminutt sees lettest sammenlignet med det motsatte: mangelen på mestring i skolegården forplanter seg til utrygghet inn i klasserommet, utmattelse i hjemmesituasjon og uvilje mot fritidsaktiviteter.

Dager, uker og skoleår blir lange, krevende og ikke så lærerike som potensialet tilsier.

Et friminutt-prosjekt som dette må styres ut fra nøkkelordet «gøy» og jakte på aktiviteter som gir flest mulig mestring. Med et slikt aktivitetstilbud i skolehverdagen vil også den som styrer aktivitet, bli langt bedre kjent med skolebarna. De vil kanskje oppdage at barn som virker sosiale, mangler en del kunnskap om sosiale koder og derfor ofte kommer opp i en eller annen form for konflikt i friminutt som igjen forklarer hendelser i skoletimen etterpå.

Hva ville det bety for mange barn om dette startet opp som tilbud fra dag én av førsteklasse, med særlig søkelys på sosial interaksjon/mestring? Barn går i dag fra en trygg, voksenstyrt hverdag i barnehagen, til en større enhet med fullstendig barnestyrte friminutt, kombinert med faste voksenrammer i timene.

Selv om mange barn mestrer situasjonen godt nok, er det minst like mange som mestrer dette mindre godt eller ikke i det hele tatt.

Skriften på veggen er at 27 prosent av alle barn i norske skoler ikke fullfører videregående. Tallet på unge uføre er også økende. 2019 var det 20.099 unge uføre, i Norge. Tallene har vært jevnt stigende etter hvert som de som begynte på skolen som seksåringer har vokst opp.

En fast voksenstyrt aktivitet i friminuttet er en idé som bør gripes, aller først ved å skaffe skolene ressurser til gjennomføring. Det finnes ingen grenser for hva som kan oppnås, verken i et kort eller livslangt perspektiv når det gjelder folkehelse og samfunnsøkonomi.

