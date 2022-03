Ap må drømme om Europa

EU har lenge vært en union med markedstenking som bærebjelke.

Finanskrisen og klimakrisen har begynt å utfordre dette og invasjonen av Ukraina har nå fått EU til å vise samhold og solidaritet. Dette er en anledning til å transformere EU, en anledning som Arbeiderpartiet og dets søsterpartier er nødt til å gripe.

Det er fortsatt usikkert hvordan krigen i Ukraina ender, men den har allerede endret alt. Flere tiår med politiske prinsipper er satt til side og det kan hende at et helt nytt Europa vokser fram. I stedet for å la seg dra inn i en diskusjon om for eller imot dagens EU, må Arbeiderpartiet heller gripe muligheten til å gjøre det til et verktøy for en mer sosialdemokratisk verden. Slike verktøy har partiet stadig færre av.

Vår utenrikspolitiske linje skapte ikke fred i Afghanistan eller i Libya, var tom for ideer i Syria og klarte heller ikke å unngå en ny storkrig i Europa. Samtidig som sosialdemokrater har sunget 1. mai-sanger, snakket om internasjonal solidaritet og fnyst av at 300 millioner amerikanere ikke er blitt enige om et felles helsevesen, har vi også oppfattet det som en urealistisk suverenitetskrenkelse å tenke at alle europeere skal ha et felles helsevesen.

Audun Lønmo Knudsrød, styremedlem i Strinda Arbeiderparti. (Privat)

Europeiske stater blir enkelt og enkeltvis presset av Kina til å vike fra sine prinsipper: Norsk laks har vært mer verdifullt enn norske verdier. Vi har vært sosialdemokrater innenriks og markedsliberalister utenriks.

Vi stemte nei til EU, men lanserte ikke et alternativ.

Det alternativet er her, og det er å endre EU. Muligheten til dette er nå, mens kortene er kastet opp i luften. Helt til nå har nemlig visjonene for EU vært begrenset av høyresiden og av Europas traumatiserte selvbilde etter krigen. For etter flere tiår med imperialisme, fascisme, sosialdarwinisme og to verdenskriger, lå det igjen et Europa som hadde revet seg selv i filler. Politisk, kulturelt, økonomisk og moralsk.

Etterkrigstidens Europa, med EU som et sentralt ledd, har ikke vært et framtidsprosjekt, men en traumebehandling styrt av markedsliberalister. Nå har pasienten plutselig skrevet seg selv ut av behandlingen og er på vei ut i verden.

Første stopp er Ukraina.

Arbeiderpartiet må derfor forberede seg på at spørsmålet om EU-medlemskap kan komme opp på nytt, men med et helt annet EU i en helt annen verden. Da må partiets medlemmer og politikere være klare med oppdaterte perspektiver og ambisjoner, selv i de tilfeller der man kommer fram til samme konklusjon som før. Hvis svarene på EU og EØS leveres på autopilot og på gamle betingelser, framstår partiet som utdatert og irrelevant.

I 1994 var mange nordmenn bekymret for tap av norsk suverenitet, europeisk overfiske i norske farvann og en overdreven markedstenking dersom man sa ja til EU. Fordelene så ikke ut til å veie opp for ulempene og flertallet svarte nei. At 90-tallets EU aldri kunne bli et sosialdemokratisk hjem var kanskje da, men kan vi nå endre EU slik at svaret blir det motsatte? For ideene om hva EU er for noe har allerede endret seg. Klimakrisen har fått EU til å skape en tollbarriere for klimautslipp. Polsk homohets og ungarsk maktmisbruk har tvunget EU til å mene noe om hva medlemslandene holder på med. Finanskrisen har tvunget EU til å ta økonomiske forskjeller på alvor. Og nå har krigen i Ukraina gjort at EU har funnet et nytt samhold.

Men hva skal dette samholdet brukes til?

Skal vi ha en europeisk velferdsstat? Skal vi ha en europeisk formuesskatt? Kan EU sørge for skole, arbeid og helse til alle? Kan vi bruke EU til å regulere teknologiselskaper og skape miljøvennlig industri? Kan EU verne oss mot økonomiske trusler fra Kina og stå opp mot autoritære regimer? Er de europeiske nasjonalstatene klare for å overlate all utenrikspolitikk til EU?

Disse spørsmålene kan vi være med og svare på selv, men da må vi sette oss ned med våre europeiske søsterpartier og finne en felles vei. «Påvirke fra innsiden eller utsiden?» er et spørsmål som aksepterer EU på høyresidens premisser.

Arbeiderpartiet må først drømme om Europa, om hva det skal være for noe. Og tiden for det er nå. På samme måte som de sosialdemokratiske partiene transformerte nasjonalstatene til velferdsstater etter krigen, er det nå på tide å transformere EU. Det blir helt sikkert ikke akkurat slik enhver ønsker seg. Men det som også er sikkert er at norske skattenivåer, handelsavtaler med Kina, hva vi kan gjøre for fred i Syria og for gruvearbeidere i Kongo begrenses av hva våre naboland foretar seg.

Det er en naiv illusjon å tro at vi får til å gjøre akkurat som vi vil om vi står alene, da står vi nemlig alene. Om sosialdemokratiet skal overleve i Norge må det overleve i Europa. Det blir vanskelig så lenge EU er høyresiden sitt.

«Vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på» er et sitat av Trygve Bratteli som brukes ofte i Arbeiderpartiet. Tida vi lever i kommer til å stille nye spørsmål om Europa. Skal Arbeiderpartiet ha gode svar på disse spørsmålene må partiet først tenke ut helt nye muligheter.

