Jenter er «tjukke, udugelige horer, gutta er «gromme, håpefulle duttebasser»

Denne teksten begynte med at jeg trengte et synonym for ordet «jente».

Jeg startet med å sjekke synonymordbøkene på nett og fikk opp en hel haug med synonymer. Få av dem var positive. Her dukket det opp pre-likestillingsord som skjøge, syrlig og trollop (en prostituert, eller en med mange elskere). Det var ikke akkurat det jeg lette etter. Jeg skulle ha et ord for ei lita jente.

Ei jente er da et barn, så vidt jeg vet? Eller en ungdom?

Lista med synonymer viser seg å by på mer kvinnehat og sexisme: tøs, jomfru og minx (en som er respektløs, forrædersk og flørtende) er listet opp. Det var da veldig fokus på sex her, da!

Jeg finner også ord som taus, førkje (tjukk) og dråk (udugelig). Nja, ikke helt hva jeg hadde i tankene, det heller.

Hva med gutta, tenker du kanskje?

Jeg søker meg gjennom synonymordbøkene og finner ganske korte lister med synonymer for ordet «gutt». Lista over ord er kanskje knapp, men den oser av positivitet: junior, yndling, chap og fellow kommer opp. Flotte gutter, dette. Jeg henter synonymordboka jeg har i bokhylla, og den gjør ikke saken bedre. Den kan fortelle meg at gutter er både håpefulle, duttebasser og gromgutter.

Jentene må ta til takke som hushjelper eller sneller.

En skulle tro at kryssord var en harmløs aktivitet, men jeg må si jeg skvatt litt da jeg så hva kryssordbøkene mener er synonymer for «jente». Her er ord som bimbo, tøtte, bitch, nebbe, skrulle, veggpryd, sildefitte, ludder og trumpe (en som er sur og tverr). Men gutta går det bedre med, de viser seg å være adoniser, hunker og hurragutter. Og hvorfor jomfru kun er oppført som et synonym for jente, men ikke for gutt, vet jeg ikke.

Men jeg har mine anelser.

Jeg går over til å lete etter synonymer i fysiske bøker, og ser i ordbøker og synonymordbøker jeg finner i bokhylla og bokhandelen. Det blir ikke bedre av det. Jeg slår opp ordene «mann» og «kvinne». En mann er synonymt med: heldig, gentleman, homo sapiens, fellow, betjent. Stilige saker! Kvinner viser seg å være kjerringemner, det svake kjønn, trollkvinner, rødstrømper, husmødre, hustruer og tilhengere(!)». Det er ikke måte på hvor mye negativt og rart som kan sies om oss kvinner.

Følelsen av at tiden har stått stille er stor, hvorfor har ingen ryddet opp?

En oppfordring går derfor ut til alle som lager ordbøker, enten de er digitale eller fysiske: Ta en skikkelig gjennomgang og redigering under ordene «jente» og «kvinne». Få vekk de mange sexistiske og ekstremt negative synonymene som finnes der i dag.

Og til deg som liker å komme med innvendinger om at vi ikke kan utslette fortiden vår og kansellere alt mulig: Du er en riktig fåme, spør du meg. Lurer du på hva det betyr kan du alltids sjekke ordboka.

