Ikke noe for min åtteåring

De siste to åra har barna våre levd med redsel og frykt for en usynlig fiende. Korona. Nå møter de en ny fiende. Krigen. I hvert fall i media. Denne gangen er fienden synlig, men like uforutsigbar og vanskelig å forstå rekkevidden av.

I går skjedde det igjen.

En av døtrene mine kom hjem gråtende etter å ha sett nyheter på skolen. Forrige gang det skjedde handlet sendingen om korona. Denne gang var det krigen. Det første jeg tenkte da konflikten i øst eskalerte var hvordan jeg skånsomt og etter korona, skulle formidle dette til barna mine.

Jeg har sett NRK Supernytt-sendinger og blitt perpleks over hvor skumle mange av dem kan virke for små barnesinn, skriver Siri Sjøgren Selmer. (Elisabeth Braathen Oland)

Men der nettet bobler over av gode råd om hvordan vi foreldre skal snakke med barna våre om krig, savner jeg en veiviser til media og til skolen.

For uansett hvor skånsom jeg er i formidlingen min, vet jeg at barna vil få servert nyheter på skolen. Det gjør meg nervøs.

Det, fordi jeg vet hva som er formidlet og vist under korona. I forbindelse med undersøkelser til barneromanen min Nora og korona, gikk jeg nemlig igjennom Supernytts sendinger om emnet. Jeg ble perpleks over hvor skumle mange av sendingene kunne virke for små barnesinn.

Overbevist som jeg var i går, om at barna ville se Supernytt på skolen, satte jeg meg for å se ekstrasendingen fra 26.02.2022 der det formidles fra krigen. Slik ville jeg forberede meg på spørsmål når de kom hjem.

Igjen ble jeg perpleks. Sendingen fra 26.02.2022 er skummel. Mildt sagt.

Den begynner med barn som forteller at de er redde for krig og krig i Norge. Etterpå ser vi soldater som legger seg ned på bakken og store tanks som er på vei inn i Ukraina. Over forteller en stemme at Russland forsøker å ta kontroll over landet. Deretter er det Gro Holm fra Kyiv som forteller om avfyring av skudd mens flyalarmen går i bakgrunnen.

At dette ikke er noe for min 8 åring, er for meg opplagt, likevel ble hun vist sendingen på skolen i går. Det var heller ikke noe for 10 åringen min, viste det seg, for det var hun som kom gråtende hjem.

Det er fint og viktig at Supernytt lager nyheter for barn, men de må ikke glemme sitt mandat. Nemlig å formidle skånsomt, og aldersrettet. Dette er jeg sikker på at de tenker mye på. Spørsmålet er bare om de likevel greier å være skånsomme nok.

Jeg etterlyser også at skolene blir mer kritiske til hva de viser i skoletiden, og til hvilke klassetrinn. Mine barn har fått servert Supernytt siden de var 6 år, og det er jo ikke i tråd med Supernytts aldersgrense på 8 år.

At barna ser slike sendinger på skolen, vingeklipper også oss foreldre. Vi fratas muligheten til å bestemme hvilke nyheter barna skal se, og hvordan nyhetene skal formidles.

Jeg som mor, har en klar formening om hva mine barn tåler.

Jeg har dessuten seks barn, og de tåler og fordøyer informasjon på helt ulikt vis. Ikke bare på grunn av alder, men fordi de er utstyrt med ulik grad av følsomhet. Slik er det med alle barn, og derfor er det umulig for skolen å ta de hensyn som bør tas når slike sendinger vises en hel klasse. Det er derfor ekstra dumt når skolen velger å overse Supernytts aldersgrense, som dessuten kanskje er for lav for mange.

Mitt problem som mor til seks under koronatiden har slik ikke vært hvordan jeg skal snakke med barna mine om korona, men heller å skulle reparere den skaden de har fått etter å, på skolen, ha blitt servert nyheter på skjerm. Blir det slik nå også, undrer jeg.

For det er likhetstrekk mellom invasjonen og korona. Begge er fiender som kanskje vil skade oss. Begge skaper frykt hos barn.

Barns psykiske helse har blitt vesentlig dårligere disse to årene. Økningen i barne- og ungdomspsykiatriske tilfeller er dramatisk, og det er særlig tilfeller av tvangstanker, tvangshandlinger og spisevegring som har økt. Alle psykiske lidelser som handler om kontroll, og det å forsøke å få kontroll i møte med noe vanskelig.

Jeg mener grep vi bør ta er å begrense nyhetssendiger i skoletiden, i det minste at skolene forholder seg til aldersgrensen på sendingene. Videre bør Supernytt vurdere høyere aldersgrense, i hvert fall for sendinger med mest alvorlig innhold. Kanskje Supernytt kan lage to ulike sendinger, en for de litt eldre barna og en for de litt yngre.

I tillegg syns jeg lærere bør snakke med barna om det som skjer, uten at barna nødvendigvis først ser Supernytts sendinger.

Jeg håper videre kanaler og aviser som formidler til barn, ser hen til Vær varsom plakaten og spesielt poengene under kapittel fire der det fremheves at man skal legge vekt på omtanke i innhold og presentasjon.

For vi orker ikke mer vi nå, og ja, da snakker jeg om oss voksne, og da orker slettes ikke barna mer.

