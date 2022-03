Behold helseattesten – for alles skyld

I fjor vedtok Stortinget å fjerne helseattesten for eldre førere.

Siden har det kommet ny kunnskap om mulige konsekvenser av vedtaket, som gir grunn til revurdering. Vi ber Stortinget lytte til faglige råd og ta opp spørsmålet om helseattesten på nytt.

I to ferske utredninger konkluderer Statens Vegvesen og Helsedirektoratet med at det ikke er noen fullgode alternativer til helseattesten, og at en avvikling vil ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten.

Å kjøre bil er en krevende øvelse for hjernen vår, fordi vi må mestre mange ting samtidig. I dag er det over 100 000 personer med demens i Norge. I løpet av et par tiår vil dette dobles.

Antallet eldre sjåfører er ventet å øke i takt med at vi blir stadig flere eldre.

Alder er den største risikofaktoren for demens. I aldersgruppen 80-84 år anslås det at 18 prosent har demens. Andelen øker til 33 prosent i aldersgruppen 85-89 år, og når vi kommer til over fylte 90 år, har nær halvparten av oss demens.

Eldre bilførere, særlig de som kjører lite, er en utsatt gruppe i trafikken.

Personer over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken, sammenliknet med en på 40 år, når vi tar hensyn til kjørelengde. Og jo mer alvorlige ulykker, jo større er andelen eldre bilførere. Det betyr ikke at alle eldre er dårlige sjåfører, men at noen, på grunn av sykdom, ikke er så trygge som de var før.

Alle sjåfører har ansvar for å sørge for at de har god nok helse til å kjøre bil, uavhengig av alder. Det vil fortsatt gjelde, selv om helseattesten avvikles. Men et typisk kjennetegn ved demens er mangelfull innsikt i eget symptombilde, og endring i mestringsevne.

Halvparten av de som har demens mangler dessuten diagnose.

Fjerner vi helseattesten, mister vi et viktig stoppunkt og en mulighet for legen til å ha en prat med pasienten om hjernehelse. Konsekvensen vil bli at en større del av ansvaret for at helsekravene er oppfylt, skyves fra helsetjenesten og over på pårørende.

Også Statens Vegvesen og Helsedirektoratet peker i sine utredninger på at det å fjerne helseattesten vil øke belastningen for de pårørende. For mange pårørende vil siste utvei kunne bli at de må gå til politiet med sin bekymring.

Å si fra til politiet om at man er bekymret for at far, mor eller partner ikke lenger bør kjøre, oppleves som svært belastende. Mange orker ikke det, og resultatet blir at en som ikke burde kjøre bil, beholder førerkortet. Konsekvensen blir at en risikerer å skade seg selv og andre.

Kognitiv svikt og demens utvikler seg langsomt, og kan være vanskelig å avdekke i en kort samtale med fastlegen.

For å avdekke kognitiv svikt, er det derfor nødvendig med en helhetlig vurdering og systematisk undersøkelse av kognitiv funksjon. Kognitive tester brukes til å undersøke hjernens evne til å forstå og utføre oppgaver ved tvil om intakt kognitiv funksjon, og likner oppgavene ved bilkjøring. Blant annet inngår pasientens fremgangsmåte og problemløsningsevne, ikke bare resultatene, i vurderingen av om man har svikt i kognitiv funksjon som kan påvirke kjøreevnen.

En faglig vurdering av om helsekravene til førerrett er oppfylt, bidrar til trygghet, både for den som kjører og for andre i trafikken. Ingen ønsker å skade andre, men det er ikke alltid vi selv er i stand til å vurdere om vi er trygge i trafikken eller ikke.

Mange opplever testingen som ubehagelig og unødvendig. Det går an å forstå.

Derfor er det viktig at legen har en ordentlig samtale med pasienten og informerer om hvorfor testene er like nødvendige som andre undersøkelser. Å sjekke hvordan det står til med hjernehelsen bør være like naturlig og ufarlig som å undersøke synet, hørselen eller blodtrykket. En avvikling av helseattesten innebærer dessuten ikke at de kognitive testene vil bli tatt ut av bruk i helsetjenesten. De vil fortsatt kunne brukes i forbindelse med utredning av mulig kognitiv svikt.

I debatten har det blitt argumentert med at helseattester er aldersdiskriminerende. Det er vi er uenige i. Alder brukes kun som et kriterium for å gjennomføre selve testen. Det er kjøreevnen, ikke alder, som er begrunnelsen for å ha førerkort.

Vi har en rekke andre helseundersøkelser som er knyttet til alder. For eksempel inviteres kvinner mellom 25 og 69 år til å ta en celleprøve hvert tredje år, kvinner mellom 50 og 69 år kalles inn jevnlig til mammografi, og fra 2022 vil alle over 55 år få tilbud om screening for tarmkreft. Alderen bestemmer om du får undersøkelsen, helseutfallet avgjør hvilken oppfølging som trengs.

Slik pandemien har vist oss, kan høy alder gi en ekstra risiko for sykdom.

Å sikre våre eldste vaksiner først er ikke aldersdiskriminering, men en anerkjennelse av en økt sårbarhet som følger høyere alder. Den samme begrunnelsen om sammenhengen mellom alder og helse ligger bak ordningen med aldersbestemt helseattest.

Når de kognitive testene oppfattes som diskriminerende, kan dette ha sammenheng med at det fortsatt er mye stigma knyttet til demens og kognitiv svikt. Vi mener den virkelige diskrimineringen ligger i skammen og tabuet som fortsatt er knyttet til å få en alvorlig sykdom i hjernen. Dette må vi jobbe for å endre, til alles beste.

Da Stortinget vedtok å avvikle helseattesten mente Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet, MA - Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk, at konsekvensene av et slikt vedtak burde utredes først. Nå foreligger utredningene. Konklusjonen er klar: Behold helseattesten!

Derfor ber vi Stortinget om å lytte til denne nye kunnskapen og ta opp saken på nytt. Det er ingen skam å snu.

