Vi skal ikke undervurdere verdien av gode karakterer på skolen. Det er inngangsbilletten til høyere utdanning og kan påvirke hele framtiden til ungdommen din.

Dette vet ungdommene veldig godt selv.

Mange blir overrasket når jeg sier at det ofte er elever som i utgangspunktet presterer godt som virker mest åpenlyst skuffet over karakterene sine. I noen grupper er det faktisk slik at toppkarakteren er eneste godkjente nivå og alt annet er en skuffelse.

Om dette er din ungdom så vil du kanskje si at det ikke er du som presser på for gode karakterer og at du er stolt uansett.

Jeg tror på deg, men er du helt sikker på at ungdommen din gjør det?

Henriette Westgaard Flote, mestringskursholder og tidligere lærer på vgs. (Privat)

Skoleflinke barn har ofte en grunnleggende forventning til seg selv som har bygget seg opp gjennom lang tid. Ofte har de fått skryt av både foreldre og lærere, med rette. Å få skryt er ikke feil, tvert imot! Likevel er det fort gjort å lage seg en forestilling om hvordan man bør være på bakgrunn av egen prestasjon, andres anerkjennende blikk og forventninger til framtiden.

Har du forsikret deg om at ungdommen din vet at deres verdi ikke henger sammen med prestasjoner?

Det er ikke uvanlig at elever har valgt fag som gir status fordi foreldrene mener det er best, det er en kjensgjerning at noen yrker og fagområder har mer prestisje enn andre. Også hos foreldre. Jeg vil ikke demonisere foresatte med ambisjoner på vegne av barna sine, men jeg er dessverre sikker på at mange foreldre overvurderer barna sine når det kommer til å skille mellom egenverdi og prestasjoner.

Hva skjer når det går dritt?

Det er ikke sikkert det skjer før etter at de har flyttet hjemmefra, men de fleste går på en smell eller tre. Det er en del av å være menneske. Hvem er ungdommen din uten de gode prestasjonene? Når hun ikke kommer inn på studier eller når han stryker på eksamen?

Når andre stikker av med drømmestillingen?

Som foreldre må vi vite at vi har gjort alt vi kan for at barna og ungdommene våre vet at verdien de har som mennesker ikke avhenger av gode prestasjoner. Verken i idrett, i skolefag eller andre arenaer for prestasjon.

«Min ungdom er så fornuftig, hun vet alt dette», tenker du kanskje.

Jeg er redd du kan ta feil. For en ting er å vite det med fornuften, men fornuften er ikke alltid oppe og går når man har gått på en smell. De må vite det med hele seg og du må fortelle dem det!

Du skal ikke være bekymret for at ungdommen din ikke forstår alvoret ved å prestere svakt på skolen, det er umulig å unngå i det samfunnet vi lever i. Derimot kan du godt være bekymret for om ungdommen er klar over sin høye verdi uavhengig av prestasjonene sine.

Og til deg som ikke kjenner deg igjen i dette i det hele tatt, du som aldri har opplevd å få hjem en eneste god karakter med ungdommen din. Det gjør verken deg eller ungdommen din mindre verdt enn andre. Samfunnet har laget en mal på hvilke ferdigheter som teller og hvilke som ikke regnes med. Da må du som forelder lete fram til det som gir mestringsfølelse til ditt barn eller din ungdom.

God selvtillit på flest mulig områder er godt for de det gjelder, men en stødig selvfølelse handler ingenting om hva du kan. Det handler alt om hvem du er.

Ikke glem å si det til barna dine. Helst hver dag.

