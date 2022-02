Mor må møtes

Jeg er sjokkert over at nedleggelsen av ABC-klinikk på Ullevål i det hele tatt er en diskusjon i Norge idag, «verdens beste land å føde barn i», der en statsminister ber kvinner føde barn, og den neste nådeløst fortsetter nedleggelsen av fødeavdelinger landet over.

Jeg er sjokkert over at kvinner og mors mentale helse er så lite verdsatt og ivaretatt og, at anerkjennelsen av hva slags påkjenning og innsats å bære frem barn krever av mor fortsatt preges av gammeldagse, kvinnefiendtlige holdninger.

For det er nettopp det denne debatten er et tydelig tegn på.

Oda Weider-Krog, tobarnsmor, programleder og pedagog. (Privat)

Ikke minst er det er tegn på manglende innsikt og verdsettelse av ABC-klinikkens verdi for tusenvis av kvinner. Jordmødrene på ABC-klinikken innehar en kompetanse som ikke bare ivaretar mor gjennom graviditeten. Jordmor har også kunnskap om hvordan mor og barn kan få møte livets spede, sårbare og kraftfulle start på en naturlig og trygg måte. De ser og vet de betydningsfulle konsekvensene en slik start kan ha for barn, mor og for familiens fremtid.

Når politikere vurderer å legge ned en unik institusjon som ABC-klinikken er det ikke bare en trussel for folkehelsen, det er en trussel for fremtiden og et hån mot morskapet.

Selv har jeg har ikke født på ABC, men jeg fikk tilbringe de første døgnene som nyfødt tobarnsmor der.

Omringet av tilstedeværende jordmødre med tid og omsorg for akkurat oss. Med støttende ord og tålmodighet styrket de en skjør mamma som på nytt skulle finne ut av etterrier, amming, utslitt kropp og herjende hormonene. Både barnefar og jeg kjente umiddelbart hvor annerledes stemning det var der, hvor stor forskjell det var fra første fødsel.

ABC-klinikken er så mye mer enn fødsel!

Det er ivaretakelse, kontinuitet og rom for at alle graviditeter, fødsler, mødre, barn og familier er ulike. Som fortjener og trenger tilpasset omsorg. Det bør ikke bare være et krav, men en menneskerett.

