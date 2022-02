En kulturarbeiders farvel

Jeg meldte meg inn i Det norske Arbeiderparti vinteren 2017, for fem år siden. De beste løsningene, mener jeg, finnes når man jobber sammen og løfter i flokk, og at en sterk stat som har muskler til å passe på de svake, er bedre for alle – også de som klarer seg selv. Og så elsker jeg teknokrater. Skikkelige, pragmatiske, kompetente folk.

Sånne som Arbeiderpartiet var kjent for.

Noen uker etter at jeg betalte min første kontingent, eksploderte Giske-saken på nytt, og siden den gang har Ap fyrt av selvskudd etter selvskudd. Ingen skal si jeg har vært medgangssupporter. Men politikk er det muligens kunst. Noen skuffelser må man svelge.

Thor-Erik Fjellvang. (Privat)

Man er seg selv nærmest, og jeg er jo kulturarbeider. Så i starten av desember satt vi rolig i båten, for vi hadde Trettebergstuen som kulturminister. En bedre person til å representere oss i regjeringskollegiet kunne vi ikke fått, eller?

Hun hadde skjelt ut Abid Raja etter noter, nådeløst, systematisk og uopphørlig, halvannet år i strekk på våre vegne, og lovet hva?

Kompetanse. Forutsigbarhet. Bransjekunnskap.

Forståelse for at kulturfolk er arbeidsfolk med barn og huslån og strømregninger og vaskemaskiner som går i stykker.

Når jeg og alle mine kolleger fikk de facto yrkesforbud over natta i desember, lovte hun lynrask handling. Ukene ble til måneder. Og Trettebergstuen og resten av ledelsen i KUD var jevnt og trutt ute i mediene og sa at jo, vi har ryggen deres.

Kulturfolk er arbeidsfolk.

Når naboer og venner spør hvordan det går, og jeg sier «tja», svarer de forsiktig og høflig «jo jo, men dere har jo fått støtte?» – for det har de hørt kulturministeren si på TV igjen, igjen og igjen.

Realiteten er følgende: To og en halv måned etter yrkesforbudet, går jeg sjæl og venter på et betydelig, sekssifret antall kroner. Det er mye penger, det, for en familiefar med huslån.

Jeg venter på penger for arrangementer som er gjennomførte, men foran 50 eller 100 mennesker (de begynte omsider å godkjenne desember-arrangementer i forrige uke), men ANER ikke når det kommer. Og jeg venter på penger for de arrangementene som måtte kanselleres i desember og januar. Der aner jeg ikke om jeg får noe som helst i det hele tatt, og i hvert fall ikke når det kommer. Forskriften er fortsatt ikke klar.

Forutsigbarhet. Kompetanse. Bransjekunnskap.

Når jeg skriver dette 21. februar, står 0 av disse kronene på min konto. Null og niks. Nå begynner det å merkes. Og når jeg, privilegert på svært mange måter, har det sånn, da tør jeg ikke tenke på hvordan de som er ti-femten år etter meg i løypa har det.

Så leste jeg i Klassekampen at Trettebergstuen avfeier kritikk med at regjeringen har «særbehandlet kulturbransjen» – som i at vi har fått helt spesielle fordeler fordi de «gjorde unntak for meteren». Dette er i beste fall fullstendig misvisende og i verste fall noe helt annet.

Det de innførte, var et kohortregime som gjorde disse lettelsene i praksis helt verdiløse. Særbehandling har vi jammen fått i vår bransje, i to år nå, men ikke den typen særbehandling hun mener. Og frem til Jonas sin pressekonferanse 12. februar (og også en stund etterpå) har hovedbudskapet fra myndighetene fortsatt vært: Vær forsiktige, bruk fornuft, smittetoppen er på vei, etc.

Publikum er nå blitt vant til stadige avlysninger og utsettelser, de har blitt oppfordret til å holde seg hjemme, de har ikke fått besøke døende slektninger på sykehusene. De er, naturlig nok, forsiktige, særlig de på 40+. Det vet vi, vi har harde tall og empiri på det.

Det selges mange færre billetter, og folk venter til rett før konserter med å kjøpe. Forståelig.

Trettebergstuen og hennes statssekretærer har hele tiden sagt at de «skjønner» at det vil ta tid før folk kjøper billetter igjen, at det vil trengs hjelp i en overgangsfase. Så regjeringen lyste ut en stimuleringsordning for oss i slutten av 2021 og første kvartal 2022, med søknadsfrist i slutten av januar.

Hele det norske kulturlivet, fra danseband til støyfestivaler, satte seg i sving og brukte lange arbeidsdager på å lage konserter og turneer for å treffe saksbehandlerne i Kulturrådet best mulig.

I dagene etter at Jonas åpnet Norge lørdag formiddag 12. februar, begynner det å gå rykter om at denne stimuleringspakken ville bli kuttet av 12. februar. Og gjett om den gjorde!

Arrangører som hadde arrangementer samme kveld, altså lørdag kveld samme dag Norge ble åpnet, fikk avslått sin søknad fordi det ikke lenger var restriksjoner.

Klart du kan selge billetter, du har 6 timer fra nå! Kjørrr!

Kompensasjonsordningen for avlyste arrangementer skal nå gjelde ut februar. Det skulle bli omtrent 16 dager overgangsperiode det. Og not so fun fact: Igjen, ingen aner fortsatt, 21. februar (LOL!) hvordan den kommer til å se ut heller.

Det er forutsigbarhet, det.

Etter alle disse tillitsvekkende grepene, har omsider beslutningstagere i bransja lært hvor mye denne regjeringen er til å stole på, og har avlyst praktisk talt alle turneer og konserter som var planlagt i resten av februar og mars. De du ser på plakaten nå, bl.a. en turné jeg selv er med på, er de staeste, modigste beistene som står igjen. De aller, aller fleste andre har kastet inn håndkleet.

Så nok en gang står folk uten jobb. Og bransjen vår er satt opp sånn at etter påske er det dødtid, for alle girer opp til sommersesongen. Altså blir i disse dager ti tusen konserter booket om til høsten. Det betyr, blant annet, en massiv opphopning av konserter i høstmånedene. Som i sin tur gjør det enda vanskeligere å selge billetter, og skaper ubalanse i hele verdikjeden vår. Alle er arbeidsledige nå, i høst blir det superkrevende å få både crew til å jobbe og publikum til å kjøpe billetter.

Anette Trettebergstuen benytter enhver anledning til å fortelle om alle mulighetene hun har gitt kulturbransjen til å fortelle om utfordringene og komme med løsningsforslag. Og bransjen har gitt innspill. Det er bare det at hun ikke hører. Eller så hører hun, og så lover hun, men får ikke gjennomslag i de tyngre departementene. Resultatet er det samme. Det spiller ingen rolle for oss.

Så dette året blir, med tungt hjerte, partikontingenten stående ubetalt. Noe som passer bra, for de pengene trenger jeg til strømregninga. Takk for denne gang, Arbeiderpartiet.

En versjon av denne teksten ble publisert på Fjellvang sin Facebookside, og er gjengitt med tillatelse.

