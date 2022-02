Se til Sverige, Støre

For fire måneder siden tok Støre og hans regjering over nøklene til statsrådskontorene. Få regjeringer, om noen, har opplevd så stormfulle hvetebrødsdager.

Koronapandemi, strømpriskrise og internasjonal uro traff samtidig. Likevel må vi kunne forvente at en regjering klarer å håndtere slike kriser, samtidig som den jobber planmessig med enda større og langsiktige utfordringer.

Hurdalsplattformen, regjeringens styringsverktøy, inneholder mange positive ambisjoner for norsk samfunns- og arbeidsliv. Regjeringen har kommet godt i gang på flere områder, men det holder ikke når det brygger opp til en større og mer langvarig storm. Den vil ramme norsk arbeidsliv hardere enn koronapandemien og denne gangen vil ikke Oljefondet redde oss.

Vi vet alle hva vi står overfor: en teknologisk utvikling som går raskt.

Den vil i stor grad påvirke hva vi jobber med og hvordan vi jobber. Vi får langt flere eldre, noe som vil sette velferdsstaten under press. Vi må kutte utslipp og gjøre de aller fleste næringer grønnere. Og vi ønsker at flest mulig er i arbeid.

Dette er et arbeidsliv vi ikke er godt nok forberedt på. Vi mangler en god og overordnet plan for hvordan omstillingen skal gjennomføres. Dermed risikerer vi å miste konkurransekraft. Vi kan få sysselsettingsutfordringer vi ikke trenger på toppen av de vi allerede har.

Omstilling og nye arbeidsoppgaver krever ny kompetanse. Hvis vi ikke satser skikkelig på å utvikle den arbeidskraften vi allerede har, risikerer vi at folk som nå er i jobb mister tilknytningen til arbeidslivet. Stadig færre arbeidstakere må bære pensjonskostnadene, viser den demografiske utviklingen. Derfor vil vi trenge all den arbeidskraften vi kan oppdrive. Vi har ikke råd til å miste noen.

Så hva må vi gjøre?

Først og fremst kan regjeringen starte arbeidet med å oppfylle sine egne løfter i Hurdalsplattformen om en kompetansereform. Dernest bør den ta en titt over grensa.

Den svenske regjeringen lanserte nylig en stor arbeidsmarkedsreform. Her tas nettopp disse utfordringene på alvor. Reformen har bred politisk oppslutning og vil gi et stort omstillings- og kompetanseløft. Reformen innebærer både ny lovgivning og endringer i partenes hovedavtaler. Alle arbeidstakere skal få finansiert sin kompetanseutvikling, bedriftene skal få støtte til omstilling og arbeidslivet økt fleksibilitet.

Med dette grepet gjør svenskene noe vi har slitt lenge med å få til i Norge. Hvordan dekker vi utgiftene til livsopphold når folk er i jobb, mens de tar kompetanseheving og uten at arbeidsgiver tar hele regninga? Vi har gode økonomiske ordninger for studenter, arbeidsledige som hever kompetansen og bedrifter som sliter med omstillingen. Men vi har ingen gode ordninger for de som er i jobb.

Den norske arbeidslivsmodellen er kompasset for god omstilling, men nå må vi tegne kartet sammen. YS mener enhver plan på dette området må komme som følge av tett og godt samarbeid, med alle hovedorganisasjonene. Vi må finne vår egen vei, og ikke nødvendigvis kopiere den svenske metoden. YS er tydelig på at vår løsning er et kollektivt kompetansefond, men at hensikten er den samme som hos svenskene.

Alle arbeidstakere må få anledning til kompetanseutvikling, slik at de blir i stand til å løse morgendagens arbeidsoppgaver. De aller fleste trenger å få finansiert kompetanseutviklingen, blant annet for å dekke redusert arbeidsinntekt i perioder der de deltar på kurs eller studier. Bedriftene vil behøve omstillingsstøtte. Vi må også diskutere om fleksibiliteten i arbeidslivet er god nok, med tanke på de hurtige endringene vi har foran oss.

Dette er de fleste enige om, men gode ambisjoner og intensjoner er ikke nok. Nå må norske politikere lære av og la seg inspirere av svenskenes situasjonsforståelse og handlekraft.

