TIX, forstår du hva du har gjort?

Gratulerer TIX, med en nydelig tonesatt manual på hvordan man kan bruke manipulasjon og selvmordstrusler som en emosjonell respons på å ikke få viljen sin. Snart går alle rundt og nynner «hvis jeg forlot verden uten deg, ville verden vært den samme uten meg?» og «tar en kule for deg baby, tømmer hele magasinet!».

Kanskje noen har sin aller første kjærlighetssorg akkurat nå, og har ingen forutsetninger for å behandle disse altoppslukende følelsene.

Da er det godt at du kom dem i forkjøpet med denne manualen.

Det er ikke for meg ubegripelig at en slik sang blir skrevet. Men det er ubegripelig at den kan bli publisert.

Det er ganske mange voksne mennesker som er innom én enkelt låt før den når folkets ører. Og at INGEN voksne har reagert, det gjør meg ufattelig trist. Det viser at denne type retorikk og sjargong dessverre har en helt naturlig plass i møte med vonde følelser.

At dette for noen er en helt legitim emosjonell respons på å bli forlatt.

Det nekter jeg å gå med på.

Først fremstiller du deg i media som en advokat for unge og psykisk helse. Forteller om dine egne selvmordstanker, den tunge tiden. Du får empati, verden din blir større. Den lytter.

Så presenterer du dette oppgulpet her?

«Hva er det du kommer til å huske, hvis jeg plutselig sluttet å puste?» Forstår du hva du har gjort? Til plateselskapet: Forstår dere hva dere har gjort? Du har en enorm plattform og barn og ungdom er din største målgruppe. Forstår du hva du lærer dem nå?

I tilfelle det ikke øyeblikkelig demrer for deg, du falne engel: Du vranglærer folk at den som ikke trives i et forhold ikke kan gå videre, for da kan de få et liv på samvittigheten. Og at psykisk utpressing er et ypperlig virkemiddel for å få viljen sin.

Det er noe med den repetitive bruken av «ville du?» i tekstlinja «Hvis jeg forlot verden, ville du Finne en måte å få tiden til å snu? Ville du, ville du?» som får meg til å grøsse.

