En dramatisk beslutning

Den afghanske sentralbanken har siden Talibans maktovertakelse mistet tilgangen til reserver for over 9 milliarder dollar. For en uke siden signerte Biden en presidentordre om at 3,5 milliarder skal frigjøres for å betale erstatning til amerikanske terrorofre etter 9/11. Resten skal gå til et hjelpefond til landet. Avgjørelsen setter en farlig presedens som vil kunne føre til en økonomisk kollaps som setter millioner av afghanske liv på spill.

Samtidig som afghanere protesterer mot det som oppleves som enda et svik, uttaler statssekretær Henrik Thune (Ap) i UD at Norge ser svært positivt på at en stor andel av de frosne afghanske milliardene skal frigjøres for bistand til Afghanistan.

Regjeringens uttalelse står i sterk kontrast til sterke appeller fra humanitære organisasjoner som har stilt seg svært kritisk til en avgjørelse som kan føre til kollaps av Afghanistans formelle banksystem. Uten tilgang til formelle finansieringskanaler, slik situasjonen er nå, beskriver organisasjonene at de må jobbe med «hendene på ryggen» uten mulighet til å levere livsviktig nødhjelp til lokalsamfunn med store humanitære behov.

Det er forståelig at man ikke ønsker å utbetale penger til Taliban, som er under sterkt press fra det internasjonale samfunnet for manglende respekt for menneskerettigheter og for diskriminering av kvinner og minoriteter. Samtidig finnes det løsninger og mekanismer for å gå utenom Taliban for å redde den afghanske økonomien.

FN har lagt frem forslag for å få på plass kontrollmekanismer for å sikre uavhengighet til den afghanske sentralbanken, løse likviditetskrisen og unngå en økonomisk kollaps. Avgjørelsen til den amerikanske presidenten går på tvers av denne anbefalingen.

Presidentordren har heller ikke redegjort for betimelige spørsmål knyttet til lovligheten av beslaglegging av nasjonale valutareserver tilhørende en annen stat. I tillegg gis det ingen opplysninger om innretningen til hjelpefondet. I realiteten kan dette føre til at penger tilhørende det afghanske folket går til å lønne amerikanske hjelpearbeidere som sitter på kontorer i Washington D.C, på samme tid som en million afghanske barn står i fare for å dø.

Etter to tiår med krigføring i landet og en kaotisk uttrekning, velger nå den amerikanske presidenten å tilrettelegge for en kollaps av den afghanske økonomien. Utenfra fremstår det som en kollektiv avstraffelse for Afghanistans rolle i 9/11.

Hvis det er tilfellet, er skyldspørsmålet malplassert. Av de 19 flykaprerne som deltok i angrepet 9/11, hadde 15 saudisk nasjonalitet, mens resten hadde egyptisk, libanesisk og emiratisk bakgrunn. Ikke en eneste var afghaner. I tillegg er median-alderen i Afghanistan 18 år, og mesteparten av dagens befolkning var ikke født på den tiden da Taliban ga tilflukt til Al-Qaida.

Samtidig er det på sin plass å stille spørsmålet om hvorfor et slikt krav ikke ble fremmet de siste tjue årene med amerikansk tilstedeværelse i landet, mens milliarder dollar ble kanalisert inn i et korrupt statsapparat. Isteden fremstår det som en hevngjerrig handling å fremme krav på et tidspunkt der Afghanistan står på randen av økonomisk kollaps med en tom statskasse.

Bistandsorganisasjonene har vært krystallklare på at de har ikke mulighet til å skalere opp og levere livsviktig bistand under den nåværende situasjonen. Samtidig har de advart om at bistand ikke er løsningen. Bistand kan ikke kompensere for de enorme humanitære behovene som vil følge av en økonomisk kollaps.

For vanlige afghanere vil konsekvensene av en bankkollaps føre til at man ikke får tatt ut sparepenger, lærere og helsepersonell vil ikke kunne ta ut lønninger. Det vil igjen ramme offentlige tjenester hardt, parallelt med at humanitære organisasjoner ikke kan møte de store behovene for nødhjelp.

Tiden fremover vil sette verdenssamfunnets forpliktelse overfor Afghanistan på prøve. Her er også Norges rolle viktig. Skal vi innta en rolle som fredsnasjon, fredsmegler og forkjemper for kvinners rettigheter, har vi også ansvar og moralsk forpliktelse til å si ifra når politiske vedtak fører til store humanitære lidelser. De menneskelige lidelsene som følger av president Bidens beslutning om å strupe den afghanske økonomien, strekker seg lenger enn å være et uklokt politisk vedtak.

Det minner om ordene til president George W. Bush, som i 2001, noen måneder før krigen i Afghanistan, uttalte sitt famøse «You’re either with us or against us». 20 år senere, med en annen president ved roret, gir uttalelsen fortsatt en opprivende gjenklang med katastrofale følger for den afghanske befolkningen.

