Ingen skal grue seg til mandag

I en kommentar i Dagsavisen 12. februar skriver Oslo-redaktør Bente Rognan Gravklev om utfrysing og mobbing i skolen. Gravklev bruker sin egen historie til å gi en vond og presis beskrivelse av maktesløshet og utenforskap. Hun forteller om at søndagskveldene i hennes oppvekst handlet om å grue seg til mandag morgen.

Alle elever i Norge har rett til et trygt og godt skolemiljø, fritt for mobbing. Vi vet dessverre at vi ikke alltid lykkes med å nå dette målet. I Elevundersøkelsen for 2021 fortalte 5,9 prosent av elevene våre at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller mer. Slik skal vi ikke ha det. I Osloskolen jobber vi med å skape gode læringsmiljø hver dag.

I kommentaren stiller Gravklev spørsmål ved Osloskolens strategi mot mobbing. Hun etterlyser voksne som ser, samtidig som hun kritiserer støttesystemene i Osloskolen. Gravklev skriver «jeg skjønner ikke helt hvordan et abstrakt støttesystem med noen ferdigutarbeidede maler skal hjelpe de elevene som på søndag sitter med samme ballen i magen som jeg hadde».

For oss er ikke dette abstrakt. Det handler om å støtte og forbedre det arbeidet lærere, AKS-ansatte, ledere og veiledere gjør hver dag. Gjennom bred medvirkning har vi laget maler og rutiner som skal sikre at vi har blikket på enkelteleven og hennes behov, og samtidig oppfyller lovgivers krav til dokumentasjon i prosessene.

Marte Gerhardsen er direktør i Utdanningsetaten i Oslo.

Vi er enige med Gravklev i at vi trenger voksne som ser elevene i skolen og som stadig trener på å bli bedre til å få øye på hva som skjer. Voksne som har god oppdatert kunnskap om hvordan vi skal forstå mobbing, og hvordan vi kan håndtere og gjenopprette gode relasjoner der det er blitt vanskelig.

Alle ansatte i Osloskolen skal vite hva som er klokt og riktig å gjøre, og hvordan vi best støtter elever som har det vanskelig. Derfor har vi laget maler og opplæringsmoduler med refleksjonsoppgaver som skal løses i felleskap på skolene og i AKS.

Av og til trenger våre kolleger på skolene råd og veiledning. For å gjøre det enklere å få hjelp har vi etablert «en vei inn» for alle spørsmål knyttet til læringsmiljø og mobbing. Kompetente og engasjerte fagfolk fra støttesystemene våre er daglig i kontakt med skolene for å bidra til å finne gode løsninger når elever opplever utenforskap og mobbing.

I Osloskolen har vi 90.000 elever og 17.000 ansatte. Hos oss skal det ikke være tilfeldig om du får en god lærer, et godt læringsmiljø og en god skoledag. Vi jobber derfor systematisk for at alle våre skoler skal være godt rustet til å forebygge og håndtere mobbing. Det gjør våre ansatte gjennom de små og store valgene i skolehverdagen, der de bygger på kunnskap, erfaring og faglig støtte, når det trengs.

Målet vårt er at alle elevene våre skal ha et godt skolemiljø. Vi jobber for at de skal bli tatt godt imot. De skal bli sett og hørt. De skal få lære ut fra sitt nivå og få hjelp til å strekke seg til det neste. Våre elever skal møte en skole som jobber aktivt med et godt læringsmiljø, også fordi det er en forutsetning for læring.

Trygghet, vennskap og gode relasjoner er mål for oss, sammen med de faglige målene. For å få til det, trenger vi både gode folk og gode systemer.

